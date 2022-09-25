Cildimizi kışa hazırlama rehberi

Uzun bir tatilin ardından yeniden şehre döndük. Yaz mevsiminde yoğun şekilde güneş ışınlarına maruz kaldık. Çeşitli kimyasallar içeren havuz suyuna, tuzlu deniz suyuna kozmetik ürünler de eklenince, cildimiz tehlike sinyalleri vermeye başladı. Eylül ayı başından bu yana günlerimiz yoğun bir koşuşturmayla ve şehre adapte olmaya çalışmakla geçti. Ve şimdi kendimizi bakıma alma zamanı. Türkiye'de alanlarının önde gelen doktorlarına gittik, hem yazın cildimizin aldığı zararı nasıl ortadan kaldırabiliriz hem de kışın soğuğundan cildimizi nasıl koruyabiliriz diye sorduk."Yaz aylarında deri ve deri altı, belirgin olarak suyunu kaybeder. Deri kuru kaldıkça daha hızlı yıpranır. Peki deri ve deri altı nemini nasıl sağlamak lazım? Öncelikli olarak iyi bir nemlendirici şart. Ürüne karar vermek için bilgisayarlı deri analizi yapılmasında fayda var. Şayet kararsız iseniz bu takdirde normal ciltler için olan bir nemlendirici tercih edilebilir. Yeterli su tüketimi önemli. Günlük aktivite miktarınıza bağlı olarak iki-üç litrelik su içilmesi, sağlıklı bir deri metabolizması için önemli. Nem enjeksiyonu (volite) yılda bir veya iki kez yaptırdığınızda deri altı hidrasyonunu sağlayan bir uygulama. Uygun dozda yapıldığında deri yaşlanmasında belirgin olarak yavaşlatıcı özelliğe sahip. Kullanılan ürün, miktar ve yapılış şekli başarının anahtarı. Saf DNA enjeksiyonları böyle bir süreçte önemli... Saflaştırılmış DNA enjeksiyonları deri altının nemlenmesi, beslenmesi ve kolajen üretiminin tetiklenmesini eş zamanlı olarak sağlar. Yaz aylarında ayrıca deri üst tabakasında ölü hücreler birikir. Tuzlu su, rüzgar ve sıcaklıkla meydana gelen aşınmalara bağlı olarak deri üst tabakasında temizlenmesi gereken bir katman meydana gelir. Derinin düzenli olarak profesyonel temizliği, üst tabakaların üzerinde biriken partikülleri uzaklaştırır ve adeta derinin nefes almasını sağlar.Püskürtmeli veya vakumlu sistemlerin tek başına yetmediğini artık biliyoruz. Değişik enerji ve teknolojilerin kullanıldığı frozen face gibi profesyonel cilt bakımları tercih edilmelidir. Bu uygulamaların arkasında ise maske ve fototerapi yapılmalıdır. Yüzeysel kimyasal peelingler, meyve asitleri başta olmak üzere, nötrralize edilmiş asitler ile yapılacak hafif peeling işlemeri yüzey temizliği için tercih edilir. Nanolazer peeling. Lazer yardımı ile gerçekleştirilecek yüzeyel peeling işlemleri hem üst tabakayı temizler hem de sağladığı uyarı ile derinin yenilenmesini sağlar. Bu uygulama aynı zamanda kolajen üretimini de arttırır.Yaz aylarında UV'nin etkisi ile lekelenmelerde ve renk değişikliklerinde bir artış kaçınılmaz olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle yaz aylarının bitimi ile birlikte meydana gelen lekeler ile ilgili düzeltici ve onarıcı faaliyetlere başlamak lazım. Derinizin eşit bir renge sahip olması onun sağlıklı olduğunun bir göstergesi olduğu gibi renk bozuklukları göstermesi de hem yıpranmanın bir kanıtı olduğu gibi aynı zamanda bazı hastalıkların da işareti olabilir.""Yoğun şekilde güneş ışınlarına maruz kalmak, ultraviyole ışınlarının da etkisiyle cildimizde yaşlanma sürecine benzer bir etki oluşturur. Sağlıklı bir cilt için vazgeçilmez olan birçok maddenin yıkımı artarken yapımı hızla azalır. Önemli yapıtaşlarını ve nem içeriğini kaybeden cildimizi desteklemek, nem dengesini sağlamak ve cildimizin ihtiyaç duyduğu birçok maddeyi hızlı bir şekilde yerine koymak için en uygun ve pratik uygulama bence mezoterapi... Mezoterapi, cildimizin yaşam kaynağı olarak gördüğümüz orta tabakasının tedavisidir ve adını da bundan almaktadır. Mezoterapi yapılırken uzun araştırmalar sonucunda titizlikle hazırlanmış tıbbi ürünler direkt olarak derimizin en aktif tabakasına ulaştırılır. Bu tıbbi ürünlerin içeriğinde, çok çeşitli vitamin, mineral, protein, hyaluronik asit ve cildimizin ihtiyaç duyduğu daha birçok yenileyici madde bir arada bulunur. Mezoterapi tedavisi ortalama üç seans olarak uygulanır. Bu uygulama sonunda cildimizin kaybettiği nemi ve parlaklığı geri kazanması, lekelerin hafiflemesi beklenir.""Cildimiz yaz döneminde aşırı yıpranmış ve hasar almış oluyor. Kabul edelim ki tatile çıktığımız süreçte yani genel olarak yaz ayları boyunca cildimize gerekli özeni göstermeyi ihmal ediyoruz. Kuruyan cilt ve abartılı derecede çok kullanılan güneş koruyucular yaz ayları sonunda bizi en çok zorlayan konular. Kontrolsüz kullanılan bu tarz cilt ürünleri gözenekleri tıkıyor, ayrıca lekelenmelerin de önünü açıyor. Ultravioleye maruz kalmış, yıpranmış cildimize kesinlikle evde sert peeling'ler uygulamamalıyız. Bu kadar kurumuş, hırpalanmış bir cilde evlerde sıklıkla kullanılan kahve telvesi gibi doğal ürünlerle bile peeling yapmamak lazım. Cildin üstünü kahveyle çizmekten başka hiçbir işe yaramaz bu uygulama. Ya da limonla ve karbonatla yapılan uygulamalar da ne yazık ki cildin alt tabakasına zarar veri.r Doktora gitmeden evde kendisi bir uygulama yapmak isteyen kadınların, bu durumlara dikkat etmesi gerekir. Ayrıca evde bir şey yapacaksak, bunun cildi rahatlatıcı ve nemlendirici bir uygulama olması gerektiğini unutmamalıyız.""Kış ayının yaklaşması ile birlikte, mevsimsel değişikliklerden etkilenen ve bakıma ihtiyacı olan cildimiz için de bazı hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Yaz mevsiminden geriye kalan zararlı UV ışınları ciltte lekelenmelere, PH dengesinin bozulmasına ve elastikiyet kaybına sebep oluyor. Bunlara çözüm bulmak için en uygun zaman sonbahar ve kış mevsimidir. Bazı uygulamalar da özellikle güneşin olmadığı kış aylarında yapılmalıdır. Lazer uygulamaları, CO2 fraksiyonel lazer, altın iğne, kılcal damar tedavisi, ben ve çil tedavisi gibi uygulamalar. Cansız bir cilt görünümünü ortadan kaldırmanın ilk adımı cildi temiz tutmakla başlıyor. Nemli ve daha canlı bir cilde sahip olabilmek için kişiye özel tedavilerin ve özellikli bakımların doğru medikal ürünler yardımıyla yapılması gerekiyor. Cildinizin ihtiyacına yönelik yapılan medikal cilt bakımları, oksijen bakımları, nem bakımları ve leke bakımları, alanında uzman kişilere yaptırmak önemli. Yaz sonrası cildin en çok ihtiyacı olan diğer tedaviler ise, kişiye özel nem ve güneş hasarına bağlı oluşmuş ince kırışıklıklar ve leke tedavileri. Nem aşısı ciltte doğal bir nemlilik ve canlılık sağlayarak, ince kırışıklıkları azaltır ve yüzde lifting etkisi meydana getirir. Hyaluronik asit, vitamin enjeksiyonları ve kolajen içeren aşılar, mezoterapi uygulamaları, medikal ve nem bakımları ve thulium bakım tedavileri ile cildiniz daha canlı, parlak ve sağlıklı görünür. Bu uygulamalar ile cilt kuruluğu ve kolajen tetiklenmesi sağlanır."