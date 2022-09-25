Mardin’de tuvallere yansıyan umut

Lolita Asil'in, Yer-yüzü Gök-yüzü başlıklı sergisi, Mardin Alman Karargahı-Atamyan Konağı'nda sanatseverlerle buluştu. Sergide, sanatçının Covid-19 dönemindeki kapanma sürecinde ortaya çıkan eserlerinin yanı sıra, iki yıl Londra'da geçirdiği dönemde yaptığı çalışmalar da yer alıyor. Serginin düzenlendiği Atamyan Konağı, 1. Dünya Savaşı sırasında 1917'de Almanlar tarafından karargah olarak ve Mustafa Kemal Paşa tarafından da garnizon, konut, karargah olarak kullanılmış bir yapı. Böylesi tarihi bir mekanda soyut sanatın izlerini görmek, hayal gücünüzün sınırlarını aşmak ve sanatçının da eserlerine verdiği ad gibi kendinize dönüş yoluna adım atmak için 19 Ekim'e kadar vaktiniz var.İstanbul ve Londra'da yapmış olduğu sanat çalışmalarının Mardin'de sergilenmesinin kendisi için çok önemli ve ayrıcalıklı olduğunu belirten sanatçı, bu dönemin, sanatında yeni bir başlangıcın adımı olduğuna değiniyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor; "Mardin kuşaklar boyunca ailemin yaşadığı büyüdüğü şehir. Ben bu topraklarda doğmasam da, büyümesem de bedenimin, hücrelerimin bu coğrafyayı tanıdığını, hatta beslendiğini düşünüyorum." Lolita Asil Yer-Yüzü Gök-Yüzü başlığını verdiği sergisini, bu coğrafyada ve hayatında derin izler bırakan Sait Asil ve İbrahim Asil'in anısına gerçekleştirdiğini de sözlerine ekliyor.Sergideki eserler, Güneş, Sonsuzluk, Gözün Derinliklerinde, Yeşil-Mavi, Kendimize Dönüş Yolu, Bir Gün, Yeniden, Hep Beraber, Varoluş, Yeniden Doğuş isimlerini taşıyor. Lolita Asil, Kendimize Dönüş Yolu adını verdiği eserinde, yörenin çocuklarını unutmamış. Onlarla hayal güçleriyle renklendirecekleri interaktif bir çalışma gerçekleştirmiş: "Hayal gücünün yaratmak üzerindeki öneminden yola çıkarak çocuklar ile interaktif bir çalışma sergilemek benim için çok önemliydi. Eserlerimin hepsi, umudu ve hayalleri yansıtıyor.''Sanatçı, sergisinde kendisi için önemli noktaları ''Eserlerimin ışık, zaman, mekan sorunlarına geleneksel yöntemlerden bağımsız bir yaklaşımla sergilenmesi önemli noktalardan biriydi. Ayrıca izleyicinin sanat eserine bakış açısını değiştirmek, iki boyuttan arınıp uzaysal bir mekan hissi yaratmak" olarak ifade ediyor.