Hailey’nin izinde, kış için kapsül dolap hazırlayalım

Kış sezonunun ilk indirimlerini gördük... Şimdi yılbaşı alışverişi zamanı... Bir yandan da ocak ayında bizleri yepyeni indirimler bekliyor olacak... Yani önümüzdeki günler hediye alma ve alışveriş yapma günleri... Mart sonuna yaklaşık 3.5 ay boyunca doya doya tadını çıkaracağımız bir kış dönemi var kapımızda... Yani indirimlerden en bize uygun, trendleri yansıtan ve akıllı yatırım diyebileceğimiz parçaları dolaplarımıza katma zamanı... Biz de bu dönemi stiliyle en iyi yansıtan, kullandığı sade renk ve kesim parçalar zamansız olan ve bir yandan da trendleri çok iyi yansıtan bir isim üzerinden bir alışveriş rehberi hazırlayalım dedik bu hafta... Tüm kapılar tahmin edersiniz ki Hailey Bieber'a çıktı... Biz de onun bu sonbahar-kış sezonunda dolabına kattığı, önümüzdeki yıllarda da giyebileceğiniz şık ve kullanışlı parçaları mercek altına aldık. Ve sizler için bir kapsül dolapta olması gereken parçaları belirledik...Bu kış aylarında beyaz, kırık beyaz ve bej tonlarındaki parçalar çok ama çok popüler... Ve bununla beraber özellikle açık renkli paltolar eskiden olmadığı kadar gözde... Tabii ki alacağınız siyah bir ceketin kullanımı her zaman çok ama çok daha rahattır. Ancak dolabınızda yine yeterince siyah ve koyu tonlarda ceket ve palto olduğunu düşünecek olursak kabul edelim ki bu sezon tam olarak açık renk parçalara yatırım yapma dönemi...Biz Akdeniz'li kadınlara en çok yakışan kahverengi tonu bu olsa gerek... Çikolata kahvesi tonlarındaki saçları ve ela gözleriyle Bieber, camel tonların Türk kadınlarına da ne kadar çok yakışacağının ispati gibi... Dolabınızda yeterince çok miktarda siyah parça olduğunu da düşünecek olursak camel tonlardaki herhangi bir şey, tek bir atkı bile aslına bakarsanız kombinlerinizin canlanmasını sağlayacak. Camel bir palton, camel bir kazak ise tüm kombinlerinizin emin olun farklı bir moda bürünmesini sağlayacak...Evet hep uzun hatta diz üstü çizmelerden bahsediliyor... Ancak Bieber'ın en çok giydiği model, kısa çizmeler... Botlar kadar kısa değil ancak dizinize kadara gelmeyen bu modeller sizin pantolondan eteğe her kıyafeti rahatlıkla kombinlemenizi sağlayacak. Özellikle bej, taba ve açık kahverengi tonlarında olanlar sizin tüm kombinlerinizin güzel görünmesini sağlayacak. Ayrıca kabul edelim herkesin bacak boyu ve bacak şekli ne yazık ki o botlarla güzel görünmesini sağlayabilecek gibi değil...İçinizden "Kış vakti nerden çıktı beyaz jean? Ne diye böyle bir şey giyelim ki?" dediğinizden eminim. Ama beyaz kazaklarla, krem rengi ya da camel tonlarındaki kazaklarla bu renk bir pantolonun ne kadar hoş durduğunu bu fotoğrafa bakıp anlayabilirsiniz...Bu sezon tam olarak deri parçaları dolaplarınıza ekleme zamanı... Siyah deri bir ceket, palto, pantolon ya da etek ile dolabınızın genel olarak tüm havasını değiştireceğiniz kesin... Derilerin en güzel yanı beyaz bir tişörtle ya da bej bir kazakla bir anda daha gündelik bir hale geliyor oluşları. Dantel ya da ipek parçalarla ise deriler son derece iddialı bir havaya bürünebilirsiniz.Açık gri parçalar bu sezon çok ama çok popüler. Bu renklerin en güzel yanı siyah, beyaz, lacivert ve kahverengi tonlarıyla mükemmel bir uyum sağlaması. Hailey Bieber gibi gri bir tayt, tişört ve ceket üçlüsüyle bir anda en spor kombine bile nasıl elegan bir hava katabileceğinizi siz de görebilirsiniz.