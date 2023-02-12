Bir taklit hikayesi

Dönem dönem bazı çiftler magazin basınının daha çok gündeminde olur. Ne de olsa daha güzel, daha popüler, daha zengin herkesi merak etme eğilimimdedir kalabalık halk kitleleri... Yani uzun lafın kısası bizler ömrümüz boyunca yolda bile karşılaşma ihtimalimiz olmayan bu insanları merak ederiz ve takip ederiz markalar bundan kar etmeye çalışır, bu kişiler de servetlerine servet katar... Bazı çiftler dediğimiz gibi bir şekilde gündemde olur, bunu paraya çevirir ve daha çok gündemde olur... Son dönemin en çok konuşulan çiftiyle Beckham-Peltz çifti diyebiliriz... "Bu çift tam olarak neden ünlü?" diye soracak olursanız Brooklyn Beckham'ın gelmiş geçmiş en ünlü magazin çiftlerinden birinin oğlu olması nedeniyle diyebiliriz. Tabii Nicola Peltz'in milyar dolarlık bir serveti olan bir babası olması, oyuncak bebekleri andıran güzelliği ve çok iddialı olmasa da oyunculuk kariyeri diyebiliriz... 1995 doğumlu Peltz sonsuz servetine ve güzelliğine ek olarak bir de İngiliz basınının 'vasıfsız' diye nitelendirdiği kendisinden dört yaş küçük Brooklyn ile evlenmesinin kabul edelim en büyük nedeni sonsuz bir bilinirliğe ve popülerliğe kavuşma arzusu... Belki de tam olarak bu nedenle sürekli olarak hakkında kayınvalidesi Victoria Beckham'ı kopyaladığı yönünde haberler yapılıyor ve alay konusu oluyor."Ay Victoria Beckham mı? O 2000'lerde popüler değil miydi? Neyini kopyalasın ki? Biri genç bir kadın, çok da güzel, çok da zengin... " diyenler varsa son dönem Nicola Peltz ne yapıyor, nelerle uğraşıyor, ne giyiyor diye bir baksın internete... Nicola Peltz saçını koyu renge boyatmasından, giyimine, aksesuvarlarına, eşiyle verdiği pozlara kadar kayınvalidesinin minik bir kopyası olmuş durumda... Tabii bir tek farkla ne yazık ki Peltz'in yanında en futbol konusunda gelmiş geçmiş en yetenekli adamlar biri olan, hem sıfırdan kendi servetini kendi yapan hem de kabul edelim yakışıklılık ve stil konusunda hala çok insanın eline su dökemeyeceği David Beckham yok... Ve tabii kabul edelim Victoria Beckham da çok zengin bir aileden geliyor oluşuna rağmen kendisine sıfırdan çok başarılı bir müzik kariyeri yapmış, dünyanın en popüler erkeklerinden biriyle evlenmiş ve bir de üstüne başarılı bir moda kariyeri yapmış değil...Yani güzel, fit, zengin, popüler ve çok başarılı bir kayınvalideyle baş etmek kabul edelim çok da kolay değil... Ama Peltz'in bu durumla başa çıkma şekli tamamen kopyalamak üzerinden olunca ortaya oldukça komik bir görüntü çıkıyor...Kocasıyla 'aşk dolu' kareler paylaşarak dikkat çekmeye çalışan, saçını siyaha boyadığı gibi 2000'ler trendinin geri gelmesiyle kayınvalidesinin kullandığı aksesuvarları kullanıp onun gibi giyinmeye başlayan Peltz son olarak ünlü mücevher firması Tiffany&Co. için gerçekleştirdiği çekimle magazin basınına konu oldu.Marka için eşiyle objektifler karşısına geçen Peltz'in yapmacık pozları uzun süre sosyal medyanın gündeminde kaldı... Henüz 20'lerinde sadece kendilerinden önce popüler olan anne ve babalarını kopyalayarak hayatta kalmaya çalışan bu taklitçi çift kesinlikle pek çok kez bu şekilde yani hiçbir şey olup, hiçbir şey yapmamalarıyla gündem olacak...Brooklyn Beckham'ın eşini destekleyen ve öven paylaşımlarıyla sosyal medya takipçilerinin daha da çok tepki vermesine yol açtı. Arka arkaya, "Zaten Brooklyn de babasının kopyası olan ancak kendisi bir konuda başarı elde edememiş bir çocuk", "Bu fotoğrafçı mıydı, aşçı mı? Gündeme bir tek evliliğiyle gelmeyi başardı. Karısına destek olması normal değil mi?", "Babası buz havuzuna giriyor eski bir sporcu olarak o da minik bir buz havuzuna giriyor. Ama poz vermek ve üstündeki markaları göstermek dışında da pek bir amacı yok belli ki o aktivitenin. Tam birbirlerini bulmuşlar" gibi yorumlar. Bunlar gibi yorumlar arka arkaya.