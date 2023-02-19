Lüks modanın yeni prensi

Pandemi sonrası moda dünyası, birçok önemli ismi kaybetti. Bu isimlerden biri de LVMH grubun amiral gemisi Louis Vuitton'un 1980 doğumlu kreatif direktörü Virgil Ablah oldu. Off-White'ın kurucusu ve Louis Vuitton'un kreatif direktörünün 2021 yılının kasım ayında ölümünün ardından tüm dünya bu ünlü tasarımcının yerini kimin dolduracağını konuşmaya başladı.Doğal olarak gözler bu ölümün ardından ilk olarak Kanye West'e çevrildi. Sonuçta West, 2009 yılında ilk Yeezy spor ayakkabılarını piyasaya çıkarmasından hemen sonra Louis Vuitton için erkek ayakkabı koleksiyonu hazırlamıştı. O dönem siyahi bir rap şarkıcının Fransız bir modaevi için bir koleksiyon hazırlıyor oluşu, büyük yankı uyandırmıştı. Ve dev moda endüstrisine Ablah'ı tanıştıran ve onun geniş bir hayran çevresine sahip olmasını sağlayan isimlerin başında da Kanye West geliyordu...Sonuç olarak moda dünyasına yön veren Kanye West'in hem de Louis Vuitton ile daha önce çalışmış olduğu da göz önüne alınacak olursa böyle bir adım o dönem çok da mantıklı olurdu... Ancak hepimizin bildiği gibi inanılmaz bir dehaya sahip olan ancak bir yandan da psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle zor dönemlerden geçen ve o dönemlerde ırkçı ve faşist açıklamalar yapan West'in kurumsal bir yapının bünyesinde yer alamayacağı net bir şekilde ortaya çıktı.Ve tam da bu nedenle erkek modası için son derece önemli olan bu pozisyona kimin getirileceği konusu uzun süre askıda kaldı... Merakla beklenen duyuru sonunda bu hafta LVMH grubundan geldi. Ünlü şarkıcı Pharrel Williams'ın Louis Vuitton erkek koleksiyonunun kreatif direktörü olarak görevlendirildiği duyuruldu. 13 Grammy ödülü alan ve müzik dünyasının yıldızları arasında yer alan Pharrell Williams, Abloh'un kanserden dolayı hayatını kaybetmesinden bu yana boş kalan yeri dolduracak.Şirketin CEO'su Pietro Beccari, "2004 ve 2008 yıllarında özel kapsül koleksiyonlar yaptığımız Pharell Williams ile yeniden beraber çalışacak olmaktan ve onu bu sefer yeni erkek koleksiyonu kreatif direktörü olarak görmekten büyük mutluluk uyuyoruz. Onun yaratıcı vizyonunun Louis Vuitton'u daha heyecan verici yepyeni bir çağa taşıyacağından eminim" dedi.Financial Times gazetesi, "Son 20 yılın müzik dünyasına damga vuran isimlerden biri kesinlikle Williams... 1973 doğumlu müzik prodüktörü moda dünyasının da en etkili isimleri arasında... Chanel'in defilesinde yürüyen, Japon moda tasarımcısı Nigo ile iki çok satan sokak modası markası Billionaire Boys Club ve Ice Cream Footwear'i kuran, Adidas'ın da aralarında bulunduğu pek çok markayla iş birliği yapan ve kısa süre önce kendi cilt bakım markası Humanrace'i piyasaya çıkaran Williams moda dünyasının geleceği" yorumunda bulundu.Öğretmen anne ve tamirci babanın oğlu olarak dünyaya gelen Williams, liseden itibaren müzik prodüksiyonu üzerine çalışıyor. En yakın lise arkadaşıyla kurduğu Neptunes isimli prodüksiyon şirketi aracılığıyla henüz kariyerinin başında bile Back Street Boys gibi kült gruplara şarkı üretmiş ve yapımcılık sorumluluğunu almış bir isim. Solo kariyerine başlayana kadar NERD isimli bir grubun solistliğini de üstlendi. Üç çocuk babası Williams, müzik kariyerini sürdürmek için üniversite eğitimini yarıda bıraktı.Henüz 20'li yaşların başında büyük bir popülariteye kavuşan Williams, son 15 yıldır dinlediğimiz birbirinden farklı şarkıcıya ait sayısız hite imza attı. Farklı giyim tarzı hem müzik hem de moda dünyası içinde yeteneği ve sanatçı kimliği saygı gören Pharell Williams bakalım Kanye West'in ardından lüks modanın yeni prensi olabilecek mi?