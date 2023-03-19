Bazıları rüyalarını yaşar diğerleri onları izler

Liverpool önceki sezonlara nazaran taraftarını üzerken, Mohamed Salah tek başına bambaşka bir hikaye yazıyor. Çünkü o, Liverpool taraftarının gönlünü alan tek futbolcu. Önce Avrupa kupaları tarihinde 42 golle, Liverpool'un yaşayan efsanelerinden Steven Gerrard'ı geride bırakarak rekorun sahibi oluyor, ardından da Manchester United'ı tarihi hezimete (7-0) uğrattıkları maçta iki gol atıp Premier Lig'deki gol sayısını 129'a yükselterek bir diğer Liverpool efsanesi Robbie Fowler'ı geride bırakıyordu... Hayattaki efsanelerinin rekorlarını bir bir tarihe gömen, taraftarın seslendiği ifadeyle Mo Salah'ın hikayesi de rekorları kadar ilgi çekici...Futbol aşkı, çocukken izlediği Şampiyonlar Ligi maçlarıyla başlıyor. "Sokakta arkadaşlarımla oynarken Brezilyalı Ronaldo, Zidane ve Totti gibi oynamaya çalışıyordum. Bu sihirli oyuncuları çok beğeniyordum" diyor. Daha çocukken bir sihir peşine düştüğü belliydi. Öyle bir sihirdi ki, İngilizlere Liverpool'un stadı Anfield'da, bir Mısırlı için "Birkaç gol daha atarsa, ben de Müslüman olup, bir camide oturacağım" diye beste yaptırdı.İlk profesyonel sözleşmesini 14 yaşında Mısır'ın El Mokawloon takımıyla yaptı ama bunun bir bedeli vardı: "Evden antrenmana gidip gelmek dört beş saatimi alıyordu. Bu yüzden okulu bırakmak zorunda kaldım. Ardından okulum 'İki saat gel, yeter' dedi. Ben de okula gidip, sonra idmanlara koşuyordum."Mısır'da 16 sene önceki okul idaresinin anlayışlı tavrına şapka çıkarılmaz mı? Mısır Milli Takımı'na seçilince büyük bir şaşkınlık yaşar: "Benim dışımda herkes 30 yaşındaydı. Genelde bizim jenerasyon 27-28 yaşında çağırılıyordu. Ama ben daha 19'dum, inanamıyordum."2012 Olimpiyatları'nın Londra'da yapılması Salah için yeni bir zaman dilimine geçmek gibi olur: "Olimpiyatlar'da Mısır forması ile oynadım ve ardından Basel'e transfer oldum. Ülkem dışında başka bir yere gitmek çok zordu. İsviçre hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyordum. Ne yemek söyleyeceğimi bile bilmiyordum."O anda birden büyür, hem de terapistlere bir sürü paralar ödemeden: "Kendi kendime 'Tamam, bu durumla başa çıkmalısın yoksa işler daha zorlaşacak' dedim. Hemen İngilizce öğrenmeye başladım."Basel'den Chelsea'ye transfer olduğunda bile Liverpool hayalleri kuran Salah, yeni kulübünde belki de bu yüzden beklenenden daha çok zorlandı. Dönemin teknik direktörü Jose Mourinho ile yıldızı barışmayınca İtalya'nın yolunu tuttu. Henüz 23 yaşındaydı ve Mısır'dan çıktıktan sonra üçüncü farklı ülkeye adım atıyordu. Önce Fiorentina, ardından Roma'da forma giydi. Firavunların diyarından gelen Salah, tahmin edilebileceği üzere Çizme'de defans yapmayı öğrendi. Ama hâlâ aklında İngiltere vardı ve çalışarak kaderine yön veriyordu:"Play Station'da FIFA oynarken bile Liverpool'u seçiyordum. Steven Gerrard, Jamie Carragher, Michael Owen ile oynuyordum."Mısırlı yıldız, Roma'da geçirdiği iki sezonun ardından 2017'de 42 milyon Euro karşılığında yolu asla yalnız yürümeyenlerin kulübü Liverpool ile kesişir. İki büyük şansı vardır. Biri taraftar diğeri ise yeni çağın futbol efendisi Jurgen Klopp... İlk sezonuna fırtına gibi girer. Premier Lig'de 36 maçta 32 golle "Kral geldi" mesajını Buckhimgan Sarayı'na uçurur: "Liverpool'da çok mutluyum. Taraftarlar, ismimi şarkılarda kullandığında çok mutlu oluyorum. Onlara büyük saygı duyuyorum."Daha ikinci sezonunda, Play Station oynarken seçtiği kulüp olan Liverpool ile gerçek hayatta Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırır. Rüyasını yaşayan şanslı bir insan değil, kendi şansını yaratan insanlardandır Salah...Geçen yıl temmuz ayında, sonuna yaklaşan kontratını 2025 yılına kadar uzatıp taraftarlara nefes aldıran Salah için Klopp, "O bize ait. Liverpool, onun kulübü ve o bir kral. Dünyanın en iyi oyuncularından birisi. O bir makine ve en inanılmaz şekliyle harika. Bunun için çok çalışıyor ve ödüllerini alıyor. Yeteneği ve beceri seviyesi her sezon daha da yükseliyor ve karar verme yeteneği de başka bir seviyeye taşındı. Takım arkadaşları tarafından da çok seviliyor. Bir antrenör olarak özel biriyle çalıştığımızı biliyoruz. Ve taraftarlar onu kral ilan etti. Yani, bu çok havalı."Mohamed Salah, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un da en saygı duyduğu futbolculardan. Salah için şu açıklamaları yapıyor: "Yoğun maç trafiğine rağmen arkadaşlarına rağmen daha formda oluyor. Çünkü alkol kullanmıyor. Büyük bir kutlama yaptığınızda alkol problem olabiliyor, toparlanma süresini uzatan bir faktör... Salah alkol almadığı için maçtan sonraki gün hazır durumda oluyor. Bu beni şaşırtmıyor. Oyuncularımın oruç tutmasıyla ilgili sorun da yok. Oruç tutsalar da onlar harikalar. Onların dinine saygı duyuyorum. Bazı günler namaz kıldıkları için Mane ve Salah soyunma odasına geç geliyor. Futboldan önemli şeyler de var."Salah ülkesi Mısır'da öyle bir güven unsuru ki, hırsızlar onun maskesini kullanıp soygun yapmaya bile kalktı. Başkent Kahire'nin komşu şehirlerinden Nasr City'de dört silahlı soyguncu, yüzlerinde Mohamed Salah'ın maskeleriyle bir mağazayı soyma girişiminde bulunmuş, hemen yakayı ele vermişlerdi.Mo Salah la la la laSenin için yeterince iyiyseBenim için de yeterince iyiBirkaç gol daha atarsaBen de Müslüman olupBir camide oturacağımOlmak istediğim yer orası