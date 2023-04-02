AFAD'ın Hatay'da kurduğu çadır kente yapılan Minika oyun çadırına gelen depremzede ailelerin çocukları birçok etkinliğe katılarak yaşadıkları travmaları atlatıyorlar. Psikolog eşliğinde resim çizip, masal okuyup, şarkılar söyleyerek çeşitli oyunlar oynayan minik depremzedelerin yüzleri gülüyor. Çocukların Minika oyun çadırı sayesinde asrın felaketinin etkilerini bir nebzede olsa unuttuğunu söyleyen görevli klinik psikolog Hasan Yıldız, "Okul öncesi öğretmenlerimizle bir araya gelen çocuklar, şarkı söyleyip masallar okuyor. Havanın durumuna göre bahçede oyunlar oynuyor. Turkuvaz Medya Grubu'nun yaptığı proje çok kıymetli. Düzenlenen etkinlikler sayesinde çocuklar hem eğleniyor hem de bir nebze depremi unutuyorlar. Ve en önemlisi eğitime hazırlanıyorlar" dedi.Hatay'daki Narlıca-1 çadırkentinde kurulan Minika oyun çadırı bölgedeki çocuklara moral vermeye devam ediyor. Gün boyu onlarca etkinliğin gerçekleştiği çadırda, deprem bölgesindeki çocukların hayatlarına dokunuluyor. Çadırlara ek olarak Minika oyun karavanın da gezici olarak hizmet verdiği bölgede çadırkentler dışındaki minik depremzedeler de Karagöz -Hacivat orta oyununu izleme fırsatı yakalıyor.Minika oyun çadırları çocuklara psikososyal destek vermek ve güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla açıldı. Binlerce kişinin yaşamlarını sürdürdüğü, bölgenin en büyük çadır kentlerine kurulan alanlarda çocuklar, Akıncı, Maceracı Yüzgeçler, Neşeli Dünyam, Alpman gibi MinikaÇOCUK ve MinikaGO'nun en sevilen çizgi dizilerini izliyor, eğlenceli etkinliklere katılıyor, yüzlerce oyun ve oyuncağa erişiyor. İçerisinde bolca oyuncak, kitap, oyun hamuru, boya kalemleri, resim defterleri, kutu oyunlar, yapbozlar, etkinlik kitapları ve malzemelerinin yer aldığı çadırlarda konusunda uzman etkinlik ekipleri de çocuklara çeşitli aktivitelerde eşlik ediyor.Minika Oyun Çadırlarında öğle saatlerinde gerçekleşen etkinliklere Akıncı kostüm karakteri eşlik ederken, akşam saatlerinde de Minika'nın Akıncı, Alpman, Neşeli Dünyam, Maceracı Yüzgeçler gibi yerli yapım içeriklerinin izletildiği Sinema Gecesi gerçekleştiriliyor. Ayrıca çok sayıda MinikaÇOCUK ve MinikaGO dergisi de çocuklarla buluşuyor. Bölgedeki toplam 2000 çocuğun ziyaret edip moral bulduğu çadırlarda ayrıca dönemsel bazı özel etkinlik, ünlü buluşmaları ve şovların da yer alması planlanıyor. Minika oyun çadırları nisan sonuna kadar açık olacak.