Piri Reis’in izinden Antarktika’ya

Burası TÜBİTAK'ın yani Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun Gebze yerleşkesi. Prof. Dr. Burcu Özsoy ve İTÜ Öğretim Görevlisi Özgün Oktar ile birlikteyiz. Sebebi ziyaretimiz Antarktika... Geçtiğimiz günlerde bu kıtadan döndüler. Bu müthiş serüvende yaşadıklarını, Türkiye'nin Antarktika'daki rolünü konuşmak için yanlarındayız. Prof. Dr. Özsoy'un her sorumuzda konuyla ilgili araştırma görevlisini çağırmasını hayranlıkla izliyoruz. Neden "Ben biliyorum" demiyor ki! Her gelen kendini tanıtıp soruyu cevaplamaya başlıyor. Anlatılanlar üzerine yeni sorular geliyor, bitmeyecek bir derste gibiyiz.- Prof. Dr. Burcu Özsoy: Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği'ni bitirdim. 2005'te doktora yaparken uzaktan algılama konusunda iki seçenek çıktı karşıma. Hocam "Mars yüzeyi üzerine mi yoksa Antarktika yani küresel ısınma üzerine mi çalışmayı tercih edersin" diye sormuştu. Mars'a gidemeyeceğim için Antarktika'yı tercih ettim. Bir yıl sonra ABD'den davet alıp Antarktika'ya ilk seferimi yaptım.- Prof. Dr. Özsoy: Antarktika'yı dünyada ilk kez haritada gösteren Piri Reis'in torunları olarak evet... Antarktika; hiçbir ülkeye ait olmayan, bağımsız bir kıta. İngiltere, 1800'lü yılların sonunda gitmiş. ABD'nin Rusya'nın Norveç'in, Belçika'nın balina avlarken keşfettiği topraklar oluyor. Ama Türk bilim insanlarının Antarktika'ya ilgisi her zaman üst düzeyde olmuştur. Seferlerimiz, 2017'de Cumhurbaşkanlığı himayelerine girdi. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİ- TAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda yapılıyor. 2019'dan itibaren TÜBİTAK çatısı altındayız. Yarım yüzyıldır, Türk bilim insanları Antarktika yollarında. Bunun altını çizelim. Türkiye'nin geç kalması asla söz konusu değil. Eğer Piri Reis haritasına bakarsanız 500 yıl önce Antarktika'ya en yakın kıyıları gösteren ilk haritayı Gelibolulu bir denizci olarak Piri Reis çizmiştir. Geç kalmış değiliz, iyi ki yola çıkmışız diyoruz. Türkiye'nin kocaman hikayesinin peşindeyiz.Prof. Dr. Burcu Özsoy, kutuplara götürülen üç lise öğrencisinin hikayesini de anlattı: "TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından lise öğrencileri katıldı. Bine yakın proje yarıştı, dördü birincilik seviyesinde idi. Bunlar fiziki bilimler, sosyal bilimler, yer bilimleri, canlı bilimlerinin birincileri idi. Dördünün içinden de ayrıca bir proje birinci olarak seçildi. Bu da 'Kutup Okyanuslarındaki Biyoplastik Kirliliğini Önlemek İçin Yerli ve Milli Biyoplastik Materyal Üretimi Projesi' idi. Meşe ağacı palamudunu kullanarak biyoplastik film sentezlediler. Doğada 45 günde çözünebilen hem de plastiklerden 20 kat dayanıklı bir malzeme elde ettiler. Kutuplara gidince çocuklarımız, oradaki başka ülkelerin araştırma istasyonlarından büyük ilgi gördü. Kendi istasyonlarına çağırıp öğrencilerimize laboratuvarlarında yaptıkları çalışmaları anlattılar. Çocuklarımız mükemmel seviyede İngilizceleriyle herkesin takdirini kazandı. Gençlerimiz kutuplarda bile göğsümüzü kabarttı."Antarktika'ya her gitmek isteyengidemiyor. Önce bir TÜBİTAK projenizinolması gerekiyor. Bunun ardındanbelirlenen ekip, daha önce Erzurum'dubu yıl Rize'de karlı izole ortamlarda sıkıbir eğitim ile hazırlanıyor. Bunlarınardından sağlık muayenelerinden geçiyorlar,buna psikiyatri dahil. Yeterliliklerikarşılamanız gerekiyor. Antarktikademek, uluslararası iş birliği demek.Orada herkes elindekibilgiyi, keşfidiğeriylepaylaşıyor. Biz Türkiye olarak bu anlamdadaha heyecanlı ve azimliyiz.Horseshoe Adasındakigöllerin tabanlarının haritalanması,fiziksel ve kimyasal parametrenin belirlenmesive şu anki durumların anlaşılmasıilgili çalışmalarda bu yıl itibariylehızlanmış oldu. Bu gölleri takip ederekve korunma altında olmasını sağlayarakendemik türlerin geleceğe kalmasınısağlayacağız. Bu göllerin korunmasıiçin geçen yıl Birleşik Krallık, Türkiyeve Belçika olarak Antarktika AntlaşmasıSekretaryasına ortakbir başvuruyaptıkAtilla Yılmaz: "Antarktika'daki araştırma kampımızın çevresinde dört tane tatlı su gölü bulunuyor. Daha önce yapılan çalışmalarda bu göllerde yaklaşık 30 bin yıl öncesine ait yosun ve zooplankton fosilleri bulundu. Bu bulgular buranın yeni oluşmuş bir göl değil de, aslında son yaşanan buzul çağından kalma bir göl olduğunu gösteriyor. Bu göller bu yüzden bilimsel açıdan oldukça kıymetli ve araştırmacılar için yüksek önem taşıyor. Bilimsel faaliyetler dışında Antarktika'da balıkçılık ve turizm faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Düzenli olarak turistlerin ayak bastıkları yerlerdeki doğal yaşam da ister istemez etkileniyor. Buranın korunması gerektiğinin herkes bilincinde. Turizm açısından bakıldığında, Antarktika'da IAATO adı verilen uluslararası Antarktik tur operatörlerinin oluşturduğu bir kuruluşun koyduğu kurallar çerçevesinde turizm yapılabiliyor. Bilim insanlarının gerektiğinde penguenlerle bilimsel örnek almak amacıyla yakınlaşması gerekebiliyor. Ama turistlerin hayvanlara belirli bir mesafeden fazla yaklaşması kesinlikle yasak. Rehberler sürekli uyarıyor."- Prof. Dr. Burcu Özsoy: Şu an buzulların erimesini bir kenara bırakalım, korkunç bir iklim değişikliğinin sonuçlarıyla yüz yüzeyiz. Bakın deprem bölgemiz, ardından gelen sellerle ikinci büyük bir yıkım yaşadı. Oysa seller bizim kuzey bölgelerimizde olurdu. Güneyimizde sel olayları bu sıklıkta görülmüş değildi. İşte bunlar hep Antarktika'yı koruyamadığımız için gerçekleşiyor. Oysa buzulların savunması herkesin kendi yaşam alanını yani doğal düzenini korumasıyla başlar. Dünyayı bir omurga olarak düşünürsek, güney ve kuzey kutbunu eski haline döndüremezsek, tüm vücut bugünkünden daha ağır seller, yangınlar, fırtınalarla karşılaşacak. Ve ne yazık ki, her doğal afet diğerini tetikleyecek. Bunlar daha ağır sonuçlar doğuracak. Daha az karbon ayak izi bırakarak buzulların erimesini önleyebiliriz. Evet tüm dünya çok gecikti ama her şey bitmiş değil. Ormanımızı, denizimizi, toprağımızı korursak kutuplar için önemli bir şey yapmış oluruz.