Jordan’ın ayakkabıları rekor üzerine rekor kırıyor

Dolabınızdaki en pahalı parça nedir? Ya da neyin koleksiyonunu yapmayı seversiniz? Ya da hiçbir açık artırmaya katıldınız mı? Son dönemde genel olarak moda dünyasındaki en iddialı yatırım parçaları kesin olarak spor ayakkabılar... Tabii ki konumuz spor ayakkabılar olunca özellikle spor dünyasının popüler isimlerinin ve de önemli maçlarda ya da müsabakalarda giydikleri ayakkabılar çok ama çok popüler. Ünlü bir sporcunun kariyerinde önemli olan bir maçında giydiği bir ayakkabı on binlerce hatta yüz binlerce dolara alıcı bulabiliyor. Durum öyle bir halde ki bu ismin ünü arttıkça bahsi geçen rakamlar milyon dolarlara bile yaklaşabiliyor. "Kim bir başkası tarafından giyilmiş bir ayakkabıya binlerce dolar verir ki? Bir de milyonlardan bahsediyorsun akıl alacak gibi değil" dediğinizi duyar gibiyim... Mesela Michael Jordan diyeyim...ABD profesyonel basketbol ligi NBA'in resmi sitesi, "Oy birliğiyle, Michael Jordan tüm zamanların en iyi basketbolcusudur" yorumunda bulunuyorken bu ismin spor tarihinde özellikle de profesyonel basketbol tarihinde ne kadar kıymetli olduğunu tekrar anlatmamıza gerek olmadığını düşünüyorum. Ve 1963 doğumlu Jordan, iyi bir sporcu olduğu kadar döneminin en efektif pazarlama başarısı olan sporcularından da biridir. Nike gibi spor giyim markaları boşuna Jordan ile tarihe geçen koleksiyonlar yapmadı. Ve spor ayakkabı konusunda rekorlar arka arkaya hep Michael Jordan'da... Sotheby's Müzayede Evi 2021 yılında Michael Jordan'ın 1984'ten itibaren normal sezon maçlarında giydiği Nike Air Ships ayakkabıları Las Vegas'ta satışa çıkardı. Ve ayakkabılar tam 1 milyon 472 bin dolara satıldı. Ondan önceki spor ayakkabı satış rekoru yine Jordan'ındı... Ağustos 2020'de Christie's tarafından yapılan bir açık artırmada bir çift Nike Air Jordan, 615 bin dolara satılmıştı. Ve şimdi Jordan yine muhtemel bir rekorla anılıyor. 1998 yılında, Michael Jordan'ın NBA final maçında giydiği ayakkabı, satışa çıkarıldı. Jordan'a maçı kazandıran ayakkabı, New York'taki Sotheby's Müzayede Evi tarafından online olarak satışa çıkarıldı. 3 Nisan'da başlayan açık artırma, 11 Nisan'a kadar sürecek. Ve ayakkabının 4 milyon dolar civarında satılması bekleniyor.