Festivaller yeniden modanın ilham kaynağı

Hafta sonu eklerinde yayınlanan ilk yazım festival modası üzerineydi... 2010'ların modası için müzik festivalleri inanılmaz bir öneme sahipti... Başta Coachella olmak üzere yüz binlerce kişiyi bir araya getiren bu festivaller; hem müzik gruplarının sahne kostümleriyle hem de gelen dinleyicilerin dikkat çekici tarzlarıyla modanın çok konuşulduğu alanlardı. Moda festivallere hem yön veriyordu, hem de festival tarzlarından ilham alarak gelecek sezonlar için ilham alıyordu. Yani moda dünyasının ve tasarımcıların en ok beslendiği alanlardan biriydi festivaller... Düşünsenize bir kere on binlerce kişinin giyim yönelimini anlayabileceğiniz dev bir laboratuvar gibiydi festivaller... Sonuç olarak uzun lafın kısası festivaller ve moda dünyası arasında yaşanan aşkın en tutkulu olduğu günlerdi 2010'ların ortaları...
Ve sonra ne mi oldu? Hızlı yön değiştiren moda, festivallerle ilgilenmemeye başladı. Bir anda gözden düştü festivaller... Ve zaten 2019 yılıyla dünyayı saran pandemi rüzgarı festivallerin iyice unutulup gözden düşmesine neden oldu. Ve 2019 yılından sonra ilk kez bu yıl Coachella ile markalar, moda dünyası ve festivaller arasında bir yakınlaşma yaşandı.
Sonuna yaklaştığımız nisan ayında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen Coachella Müzik Festivali, bu sene resmen podyumdan farksızdı. Festival alanındaki ünlü isimlerin mini şortlarını, etnik aksesuvarlarını, salaş terlik ve ayakkabılarını görüp de alışverişin yolunu tutmayan yoktur herhalde. Müzik festivallerinde giyilenlerin sadece o sezon değil, gelecekteki sezonlara da ilham kaynağı olacağını bilen ve festivalleri müşterilerinin büyük kısmını oluşturan gençlerle buluşmak için uygun bir nokta olarak kabul eden birçok marka Coachella festival alanı için de özel satış noktaları organize etti. 14 Nisan'da başlayan ve iki hafta süren Coachella; ünlü müzisyenlerin, müzik sevdalılarının, ünlülerin ve influencer'ların şov alanına dönüştü.
Konserlerin yanı sıra oldukça iddialı ve kapalı partilerin de düzenlendiği Coachella'nın bu sene açılış partisini Revolve markası düzenledi. Levis's sponsorluğunda düzenlenen Neon Carniva, Galaksiler Arası ve Urban Outfitters sponsoluğunda düzenlenen Desert Gold gibi partiler ünlü isimlerin ve sosyal medya içerik üreticilerinin iddialı giyim tarzlarıyla bir podyumdan farksızdı. Marc Jacobs, Adidas, Laneige, Neutogena, Sephora ve Kylie Cosmetics gibi markalar da özel etkinliklerle festival alanında yer aldı. BBC televizyonuna konuşan pekçok marka yetkilisi, "Gençlerle bir araya gelmek, onların eğilimlerini anlamak, markayı onlarla tanıştırmak ve ilerleyen yıllar için onlardan ilham almak için festival alanındayız" yorumunda bulundu. Yetkililerin de dediği gibi fastival alanında popüler olan herşey ilerleyen günlerde sokağa da yansıyor. Sosyal medya içerik üreticilerinin çeşitli markalarla anlaşma yapıp, kombinlerini sosyal medya hesaplarında paylaşmasının nedeni de tamamen bu. Hadi gelin o zaman bir de festival trendlerine bir de yakından göz atalım:
KISA ÜSTLER ÜNİFORMA OLACAK
Püskülsüz festival olmaz:
Bu sezona damgasını vuran püskül trendini festival alanının her köşesinde görmeniz mümkün. Süet botlardan, çantalara, aksesuvarlardan giysilere kadar her yerde püskül var.
Kısa üstler üniformanız olacak:
Son birkaç
sezondur crop yani kısacık
üstler çok ama çok moda. Festival moda konusunda tam bir özgürlük alanı. Bu kısa üstlerin ve bralet'lerin her türlüsü bu yaz şehirde ve tatil beldelerinde çok popüler.
Bohem elbiselere dolabınızda yer açın:
İster kısa
ister uzun olsun bohem
esintiler taşıyan elbiseler
festivallerin vazgeçilmezi. Şehirde ünlü moda evlerine ait elegan elbiseleri tercih eden sosyetik güzeller bile, iş müzik festivaline gelince ilk iş bohem elbiselere sarılıyor.
Kısacık şortlar:
Özellikle de jean şortlar sizin trendy görünmenizi sağlayacak. Bu sezon moda olan işlemeli ve dantel şortlar da bu trendi yakından takip etmenizi sağlayacak.
Dev şapkalar ve iddialı gözlükler:
Festivallerin en
büyük olayı aslına bakarsanız
farklı dönemlere ait aksesuvarları
yeniden popüler
hale getirmeleri. Bu yaz
alışverişe çıkarken şapka
ve gözlük almayı ihmal etmeyin. Bu sezon geniş şapkaların ve eski görünümlü otantik gözlüklerin moda olduğunu unutmayın.