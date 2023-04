Festivaller yeniden modanın ilham kaynağı

Hafta sonu eklerinde yayınlanan ilk yazım festival modası üzerineydi... 2010'ların modası için müzik festivalleri inanılmaz bir öneme sahipti... Başta Coachella olmak üzere yüz binlerce kişiyi bir araya getiren bu festivaller; hem müzik gruplarının sahne kostümleriyle hem de gelen dinleyicilerin dikkat çekici tarzlarıyla modanın çok konuşulduğu alanlardı. Moda festivallere hem yön veriyordu, hem de festival tarzlarından ilham alarak gelecek sezonlar için ilham alıyordu. Yani moda dünyasının ve tasarımcıların en ok beslendiği alanlardan biriydi festivaller... Düşünsenize bir kere on binlerce kişinin giyim yönelimini anlayabileceğiniz dev bir laboratuvar gibiydi festivaller... Sonuç olarak uzun lafın kısası festivaller ve moda dünyası arasında yaşanan aşkın en tutkulu olduğu günlerdi 2010'ların ortaları...Ve sonra ne mi oldu? Hızlı yön değiştiren moda, festivallerle ilgilenmemeye başladı. Bir anda gözden düştü festivaller... Ve zaten 2019 yılıyla dünyayı saran pandemi rüzgarı festivallerin iyice unutulup gözden düşmesine neden oldu. Ve 2019 yılından sonra ilk kez bu yıl Coachella ile markalar, moda dünyası ve festivaller arasında bir yakınlaşma yaşandı.Sonuna yaklaştığımız nisan ayında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen Coachella Müzik Festivali, bu sene resmen podyumdan farksızdı. Festival alanındaki ünlü isimlerin mini şortlarını, etnik aksesuvarlarını, salaş terlik ve ayakkabılarını görüp de alışverişin yolunu tutmayan yoktur herhalde. Müzik festivallerinde giyilenlerin sadece o sezon değil, gelecekteki sezonlara da ilham kaynağı olacağını bilen ve festivalleri müşterilerinin büyük kısmını oluşturan gençlerle buluşmak için uygun bir nokta olarak kabul eden birçok marka Coachella festival alanı için de özel satış noktaları organize etti. 14 Nisan'da başlayan ve iki hafta süren Coachella; ünlü müzisyenlerin, müzik sevdalılarının, ünlülerin ve influencer'ların şov alanına dönüştü.Konserlerin yanı sıra oldukça iddialı ve kapalı partilerin de düzenlendiği Coachella'nın bu sene açılış partisini Revolve markası düzenledi. Levis's sponsorluğunda düzenlenen Neon Carniva, Galaksiler Arası ve Urban Outfitters sponsoluğunda düzenlenen Desert Gold gibi partiler ünlü isimlerin ve sosyal medya içerik üreticilerinin iddialı giyim tarzlarıyla bir podyumdan farksızdı. Marc Jacobs, Adidas, Laneige, Neutogena, Sephora ve Kylie Cosmetics gibi markalar da özel etkinliklerle festival alanında yer aldı. BBC televizyonuna konuşan pekçok marka yetkilisi, "Gençlerle bir araya gelmek, onların eğilimlerini anlamak, markayı onlarla tanıştırmak ve ilerleyen yıllar için onlardan ilham almak için festival alanındayız" yorumunda bulundu. Yetkililerin de dediği gibi fastival alanında popüler olan herşey ilerleyen günlerde sokağa da yansıyor. Sosyal medya içerik üreticilerinin çeşitli markalarla anlaşma yapıp, kombinlerini sosyal medya hesaplarında paylaşmasının nedeni de tamamen bu. Hadi gelin o zaman bir de festival trendlerine bir de yakından göz atalım:Bu sezona damgasını vuran püskül trendini festival alanının her köşesinde görmeniz mümkün. Süet botlardan, çantalara, aksesuvarlardan giysilere kadar her yerde püskül var.Son birkaçsezondur crop yani kısacıküstler çok ama çok moda. Festival moda konusunda tam bir özgürlük alanı. Bu kısa üstlerin ve bralet'lerin her türlüsü bu yaz şehirde ve tatil beldelerinde çok popüler.İster kısaister uzun olsun bohemesintiler taşıyan elbiselerfestivallerin vazgeçilmezi. Şehirde ünlü moda evlerine ait elegan elbiseleri tercih eden sosyetik güzeller bile, iş müzik festivaline gelince ilk iş bohem elbiselere sarılıyor.Özellikle de jean şortlar sizin trendy görünmenizi sağlayacak. Bu sezon moda olan işlemeli ve dantel şortlar da bu trendi yakından takip etmenizi sağlayacak.Festivallerin enbüyük olayı aslına bakarsanızfarklı dönemlere ait aksesuvarlarıyeniden popülerhale getirmeleri. Bu yazalışverişe çıkarken şapkave gözlük almayı ihmal etmeyin. Bu sezon geniş şapkaların ve eski görünümlü otantik gözlüklerin moda olduğunu unutmayın.