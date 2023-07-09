Paris’in rakibi Avanos

Kapadokya, Güvercinlik Vadisi, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Kızılçukur Vadisi... Saydığımız yerler; tarihi noktaları ve doğal güzellikleriyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nevşehir'in önemli noktaları...Ama bir de 'Paris' diye anılan Avanos var. Paris şehrinin içinden Seine nehri geçerken, Avanos'un içinden ise Kızılırmak geçiyor. Paris'te aşıklar Eyfel kulesine çıkan yol üzerindeki köprüde korkuluklara kilit takıp, anahtarını Seine nehrine atıyor. Aynı gelenek son zamanlarda Kızılırmak üzerindeki Sallanan köprüde de yapılıyor. Kızılırmak üzerindeki asma köprü yani diğer ismiyle Sallanan Köprü'nün sağında ve solundaki korkuluklara asılan kilitler ve bağlanan beyaz bez parçaları dikkat çekiyor. Bazı kilitlerin üzerinde isimler ve tarih yazıyor. Bazıları ise asma kilitlerin üzerine isimlerini ve geldikleri günün tarihini de yazıyorlar.Paris'te yer alan aşıklar köprüsünde de insanlar sevdiklerinin isimlerini bir asma kilide yazıyor ve kilidi köprüye bağlayıp anahtarını nehre atıyorlar. Bunu yapanlar ömür boyu birbirlerine bağlı kalacaklarına inanıyorlar. Kapadokya'daki Sallanan Köprü, Avanos ilçe sınırları içerisinde yer alıyor. 180 metre uzunluğundaki, 2.30 cm enindeki köprü Türkiye'nin en uzun ikinci büyük köprüsü olarak geçiyor ve yayalar geçerken köprü sallanıyor.Avanos ismi, Selçuklular döneminde 'evani', "kap, mutfakta kullanılan kaplar, kacaklar, mutfak eşyaları', ile 'Evenöz' çanak, çömlek yapılan yer anlamına geliyor. Kızılırmak'ın kıyısına kurulmuş olan Avanos'ta çok sayıda çanak çömlek atölyesi bulunuyor.