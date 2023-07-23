Milyar dolarlık Barbie ekonomisi

Küçük bir kız çocuğuyken okulun servisinde arkadaşlarımızla Barbie bebekler üzerine konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yeni çıkan kıyafetler, saç şekilleri, aksesuvarları... Bir yandan da mümkün olmayacak kadar o kusursuz görüntüye ulaşılıp ulaşılmayacağını dair şüphelerim olduğunu hatırlıyorum. Uzun boylu, sarışın, renkli gözlü, muhteşem dişleri, dudakları, burnu, elmacık kemikleri, bacakları olan bir kadın... Kusursuz bir yüz ve kusursuz bir vücut... Siyah tuvaletli Barbie'me baktığımda bir gün onun gibi güzel görünüp görünmeyeceğimi çok düşünmüşümdür... Çocuk aklı... Seneler içinde Barbie'nin o kusursuz mükemmel dünyası da, tatlı feminen enerjisi de bizleri boğmaya başladı... Pembe renk bile sevimsiz ve iticiydi bizler için... Ve bu hafta tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de dün vizyona giren Barbie The Movie'ye gitme şansım oldu... Gala gecesi için tüm sinemanın tüm salonları ayrılmıştı tahmin edeceğiniz üzere...Ve filmi heyecanla izlemeye gelenlerin neredeyse tamamı pembe kıyafetler içindeydi... Saçları ve makyajları Barbie'den ilham alınarak yapılmıştı... Herkes heyecan içindeydi... Filmi beraber izlemeye gittiğim moda yazarı arkadaşım Neslişah Şatıroğlu simsiyah ben ise bembeyaz kıyafetlerimiz içinde tüm bu heyecana karşı oldukça anti-Barbie bir görüntü içindeydik kabul edelim... Filmin başrol oyuncusu Margot Robbie'nin gerçek bir Barbie bebeği andıran güzelliği, dünyanın farklı şehirlerinde giydiği ünlü modaevlerine ait kombinler ve filmin çekildiği yaklaşık bir yıllık süreçte Barbie etkisinin tüm dünyaya nasıl yavaş yavaş ve çok güçlü bir şekilde yayıldığı... Ana konularımız buydu belki biz ikimizin ama gelenlerin o çocuksu heyecanı Barbie'nin bambaşka bir gücü olduğunun da ispatı gibiydi... Biraz araştırmak istedim... 1959 yılında ilk kez satışa çıkan bu bebeğin insanlar üzerindeki etkisinin tabii ki hepimizin de tahmin edebileceği üzere ekonomik bir yansıması da olacaktı şüphesiz...Euromonitor International, filmin dünya çapındaki etkisiyle Barbie ve bebek satışlarından 2027 yılına kadar 14 milyar dolar elde edilmesinin beklendiğini açıklamış birkaç gün önce... 2022 yılıyla karşılaştırıldığı zaman Barbie satışlarının yüzde 16'lık bir büyüme elde etmesinin beklendiği ifade ediliyordu... Bir üst cümleyi bir kez daha okuyun lütfen... 14 milyar dolarlık bir bebek satışından bahsediyoruz...14 milyar dolar... "Bu kadarla yani sadece oyuncak bebek satışıyla sınırlı değildir bu filmin etkisi herhalde" dedim... Filmle birlikte Barbie işbirliklerinin sayısı 46'yı bulmuş durumda... Ev dekorasyon, güzellik ürünleri ve tabii ki moda markalarıyla arka arkaya işbirlikleri açıklanmaya başlamış... Zara da LC Waikiki de koleksin çıkardı mesela bu hafta... Aldo da, Crocs da Superga da ayakkabı koleksiyonları çıkardı. NYX kozmetik koleksiyonu, OPI oje koleksiyonu piyasaya çıkardı. Tangle Teezer saç fırçası, L'Oreal Steampod saç düzleşticiyi piyasaya sürdü... Lele Sadoughi saç bantları, Kipling çantalar, Balmain modaevi ise Barbie'den ilham alarak bir kapsül koleksiyon hazırlayıp piyasaya çıkardı.Peki nasıl patladı bu milyar dolarlık Barbie ekonomisi? Film çekimlerinin başladığı yaklaşık bir yıl önceki süreçte Barbie'nin tüm haklarının sahibi ve yaratıcısı Mattel firması dev bir reklam kampanyasına başladı. 100 milyon dolarlık dev bir bütçesi olan filmde başrollerin Margot Robbie ve Ryan Gosling gibi usta oyuncular tarafından canlandırılıyor oluşu, Dua Lipa gibi genç neslin sevgilisi olan bir ismin filmde rol alması zaten başlı başına haber çarklarının dönmesini sağladı. Filmde Birkenstock ve Chanel gibi markaların net bir şekilde Barbie'nin giyinme odasında yer alması da modaevlerinin harekete geçmesinin yolunu açtı. Barbie modası bir anda TikTok'ta trend oldu... Valentino'nun pembe tonlarını popüler hale getirmesi, bu trendin daha hızlı yayılmasını da sağladı. Balmain'in Barbie ile kapsül koleksiyon yapması, Dua Lipa'nın galalarda canlandırdığı deniz kızı Barbie'ye mükemmel bir uyum sağlayan Versace kapsül koleksiyonundan parçalar giymesi de çarkların daha hızlı dönmesinin önünü açtı. Ve sonuç olarak arka arkaya sayısız marka bu büyüleyici reklam potansiyelli, alışveriş çılgınlığının içinde yer almak istemesini sağladı. Nasıl Sevgililer Günü dev bir ekonominin dönmesine fırsat veriyorsa, çocukluğu Barbie ile geçen, Barbie kadar mükemmel görünen bir kadın haline gelme telaşında olan kadınlar da bu heyecana hızlıca kendilerini kaptırdı. İki sene öncesine kadar, doğal olarak pandeminin ezici etkisiyle, elleri pembe tonlu hiçbir şeye gitmeyen kadınlar bir anda çılgınca pembe tonlarına yoğun bir talep göstermeye başladı. Tırnaklarda pembe manikürler, doğumgünlerinde Barbie teması, kokteylerde pembe tonlar, Barbie bebekli pastalar bir anda çılgınlık boyutunda popüler oldu.Washington Post gazetesi filmde feminist bir tavır sergileyen Barbie'nin üreticisi Mattel'in 2016 yılından itibaren farklı tip, ten rengi ve meslekte Barbie'ler üretmeye başlamasına dikkat çekerek, "Victoria's Secret gibi Barbie de bir dönem kadınlara yönelik yaklaşımı nedeniyle topa tutuluyordu. Oysa attıkları adımlarla yenilenmeyi başardılar. Bu filmle de bu duruşlarının altını çiziyorlar. Markalar da bu duruşa, farklı vücut tiplerindeki ve özellikteki kadınlara verdikleri destekleri bu şekilde gösteriyor" yorumunda bulundu. Sonuç olarak bir küçük kız çocuğu oyuncağı milyar dolarların harekete geçmesini sağladı.