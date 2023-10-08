Akıllanır, uslanır dediler şampiyonluklar kazanıyor

Konya'da lise öğrencisi 16 yaşındaki Emircan Abdullah Beserek, çok yaramazlık yaptığı için, enerjisini atması amacıyla ailesi tarafından sekiz yaşında kick boksa yazdırıldı. Çok geçmeden bu sporun kendisine göre olduğunu fark eden Emircan, daha altı yaşında miniklerde ilk şampiyonluğunu kazandı. Geride kalan sekiz yıl içerisinde iki dünya şampiyonluğu, bir Avrupa üçüncülüğü ve dört de Türkiye şampiyonluğu başarıları elde etti. Kick boksun tam kendisine göre olduğunu belirten Emircan, "Ben de zaten hareketli bir çocuktum. Kırıp dökmeyi seviyordum. Ailem nokta atışı yaptı. Şampiyonluklar da peş peşe geldi" diyor.Konya Spor Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Emircan... "Ailem yaramazlıklarım ile başa çıkamayınca beni bir spora yollamakta bulmuş. Enerjimi orada atmamı istemişler sanırım. Kısa sürede kick boks sporunun tam da bana göre olduğunu fark ettim. Altı ay bile geçmeden miniklerde şampiyon olunca daha da hoşuma gitti" yorumunu yapıyor.Hem okuluna gidip hem de çalışmalarını sürdüren Emircan Abdullah Beserek, zaman içerisinde bu spor branşında çok başarılı oldu. Sekiz yıllık bir süre içerisinde hem milli olmayı başardı hem de iki dünya şampiyonluğu, bir Avrupa üçüncülüğü ve dört de Türkiye şampiyonluğu başarıları elde etti. Meram Belediyespor'un milli sporcusu, "İlk salona girdiğimde baktım ki vurmalı-kırmalı bir spor, tam bana göre dedim. Çünkü çok hareketli ve yaramazdım. Ailem de en azından spora gitsin de orada yorulsun dedi. Ama ben yorulmadım, şampiyon oldum. Bu başarım üzerine ailem de çok şaşırdı. Onlar uslansın, akıllansın diye göndermişlerdi, çok farklı bir sonuç oldu" diyerek başarısını yorumluyor.Yakaladığı başarıları kendisi için yeterli olmadığını söyleyen Emircan, "Seneye Dünya Şampiyonası var. Orada yine şampiyon olmak istiyorum. Yaşım biraz daha büyüdüğünde ülkemi olimpiyatlarda da temsil etmek en büyük hedefim" diyerek Türkiye'yi dünya çapında temsil etme arzusunu anlatıyor. Emircan Abdullah Beserek, bu süreç içerisinde antrenörü Mehmet Güçlü'nün kendisine çok büyük desteği olduğunu ifade ediyor.