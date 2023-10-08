Gençler, ‘dinden uzaklaşıyor’ algısı balon çıktı

Türkiye İnanç ve Dindarlık Araştırması (TİDA) özellikle son dönemde ülkemizin inanç yapısına karşı gerçekleştirilen algı operasyonlarında bahsedilen verilen gerçeklikle özdeşleşmediğini ortaya koyuyor. TİDA kapsamında Türkiye'nin 12 farklı bölgesi ve 35 ilinde yapılan saha taramasında, elde edilen veriler, dinin hayatımızdaki yerine dair çok önemli istatistikler içeriyor. Son yıllarda belirtilenin aksine Türkiye'de deizmin bir yükseliş göstermediği raporun en çarpıcı verileri arasında yer alıyor. Ülkemizde kendini deist olarak tanımlayanları sayısı yüzde 8 iken, ateist olarak tanımlayanların oranı ise yüzde 4'ü aşmıyor. Allah inancına mensubiyetin oranı ise yüzde 94.3 gibi devasa bir orana denk geliyor.'Başörtüsü siyasi bir semboldür' diyenlerin oranı yüzde 19 ile en fazla okuma yazması dahi olmayan grup arasında yer alıyor. Üniversite öğrencilerinin yüzde 92'si ise kamuda başörtüsü serbestliğini savunuyor. Gelin araştırmanın diğer ilginç bulgularını hep beraber okuyalım...Türkiye İnanç ve Dindarlık Araştırması (TİDA); dini inanç, tutum ve davranışların farklı boyutlarının toplam yetişkin nüfus içerisinde cinsiyete, yaş gruplarına, eğitim seviyesine, yerleşim yerlerine ve coğrafi bölgelere göre dağılımını grafikler, tablolar ve haritalar aracılığı ile açıklıyor. Türkiye genelindeki yaygın inanç ve dindarlık pratiklerinin istatistiksel dağılımını şimdiye kadar yapılmış birçok araştırmadan daha kapsamlı halde veren rapor bu yönüyle de oldukça ilginç veriler barındırıyor. Raporun en dikkat çeken kısımlarından biri deizm araştırması üzerine. Özellikle son dönemde, Türkiye'de deizmin yükseldiğine dair bir algı operasyonu yürütülse de araştırma bunu çürütüyor. Rapora göre, Türkiye'de kendini deist olarak tanımlayanların oranı yüzde 8. Ateist olarak nitelendirenlerin oranı ise çok daha düşük ve sadece yüzde 4.Araştırma; İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Niğde, Zonguldak, Çankırı, Samsun, Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane, Erzurum, Bayburt, Kars, Malatya, Tunceli, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin olmak üzere 35 ilde gerçekleşmiştir.Uluslararası İslam Düşünce Enstitüsü (International Institute of Islamic Thought [IIIT]) ve MAHYA tarafından başlatılan ve desteklenen araştırma, Marmara Üniversitesi'nden Dr. Zübeyir Nişancı yürütücülüğünde, İbn Haldun Üniversitesi'nden Dr. Önder Küçükural danışmanlığında ve IIIT araştırmacısı Muhammed H. Alboğa'nın koordinatörlüğünde birçok çarpıcı veriyi kayıt altına alıyor.Araştırmaya göre gençler arasındaki dindarlık oranı da oldukça yükse. Araştırmaya katılan 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 47'si, 25-34 yaş arası gençlerin ise yüzde 58'i kendini çok dindar olarak nitelendiriyor. Kırsal kesimlerde yaşayan insanlar arasında Allah inancı taşıyanların oranı yüzde 96. Bu oran kentlerde sadece yüzde iki düşüyor.Türkiye genelinde araştırmaya katılanlara yönetilen sorular neticesinde, Allah inancının yüzde 94.3 olarak ölçüldüğü görülüyor. Cinsiyetlere göre Allah inancı her ikisinde de yüzde 94 gibi yüksek bir oran olarak çıkıyor.Eğitim oranı yükseldikçe inançsızlık artıyor iddiasını da söz konusu araştırma çürütüyor. Yüksek lisans ve doktora yapanlar arasında Allah inancı yüzde 82. Üniversite mezunları arasında bu oran yüzde 93, yüksek okul mezunları arasında yüzde 96, lise mezunlarında ise yüzde 97 olarak ölçülüyor.Oruç ibadeti de gençler arasında oldukça rağbet görüyor. 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 76'sı oruç tutuyor. Üniversite öğrencilerinin yüzde 74'ü, üniversite mezunlarının yüzde 70'i, yüksek lisans ve doktora mezunlarının ise yüzde 64'ü oruç ibadetini yerine getiriyor.Araştırma, başörtüsü konusunda büyük bir toplumsal mutabakat oluştuğunu da gözler önüne seriyor. 'Başörtüsü siyasi bir semboldür' diyenlerin oranı en fazla okur yazar olmayan kesimde mevcut. Oran ise yüzde 19. Bunun dışında, üniversiteli gençler, başörtüsü serbestliğini savunuyor. Yüksek lisans ve doktora mezunlarının yüzde 80'i, üniversite öğrencilerinin ise yüzde 92'si başörtülü kadınların hakim ve savcı olabilmesini savunuyor.