Bisiklet turundan daha fazlası

6 Şubat depremleri sadece sarstığı 12 şehri değil tüm Türkiye'yi derinden üzdü. Yaralar sarılırken Türkiye'nin spor takviminde hangi etkinlik varsa ivedilikle iptal edildi. O günlerde kimsenin Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu düşünecek hali yoktu. 1963 senesinden bu yana düzenlenen bisiklet turu, dünyayı sarsan korona virüsün ortaya çıktığı 2020 senesi dışında hiç aksamadan 58'inci yılına gelmişti. Devlette devamlılık esastı ve Türkiye zorlu günlerini atlatırken bu tur mutlaka yapılmalıydı. Yaraların sarılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, iptal edilen turun bu sene yapılması talimatını verdi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu hemen Uluslararası Bisiklet Federasyonu ile görüşmelere başladı. Bisiklet takımları takvimlerini sezon öncesi belirler ve olağanüstü haller bu takvimlerde değişikliğe gidilmez. Bu yüzden yeni takvimin belirlenmesi kolay olmayacaktı. Başkan Müftüoğlu'nun deyimiyle, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan; olmayan, iptal olan bir TUR ile ilgili talimat vererek başlamamızı sağladı" dediği tur, ekim ayında araya sıkıştırılacaktı ama katılım ne düzeyde olurdu? Türkiye'nin deprem sonrası güven veren duruşuyla yola çıkan başkan Müftüoğlu'nun, uluslararası temaslarıyla turun 8-15 Ekim arasında, depremin etkilemediği şehirlerden oluşan sekiz etapta olması kararlaştırıldı.Yarış direktörlerinden Mutlu Erçevik, Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerinin ön planda olduğu etaplar belirlediklerini söyler. Belki bir yol filmi çekecek olsanız bu rota harika olmaz mı? Alanya'dan Kemer'e, Kalkan'dan bin 500 rakımlı Babadağ'a, oradan ver elini Marmaris. Bodrum'a uğramadan olmaz. Oradan Selçuk Manisa, İzmir derken yorulduk uçakla geçeriz İstanbul'a... Gerçekten sekiz günde Türkiye'nin üç bölgesinden geçip sekiz şehri fethetti 150'yi aşkın bisikletçi. Tabii ki arkalarında devasa bir ekip. Burada sözü yine başkan Emin Müftüoğlu'na bırakalım: "Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Bisiklet Federasyonu'nun da 100. yılı...Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 58'inci kez yapılan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu 'Bisiklet Yarışından Fazlası' olarak düzenledik. Biraz geriye gidersek tur için 2008 yılı dönüm noktasıdır. Bu sene canlı yayınlanmaya başlayan tur, sadece Türkiye'de değil uluslararası bir etki gücüne kavuştu." TUR 2023'te Almanya'dan Belçika'ya, ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Hollanda'dan İspanya'ya, İtalya'dan Japonya'ya Türkiye'den Yeni Zelanda'ya 24 takımda 36 ülkeden 163 bisikletçi yarıştı. Türkiye'den Beykoz Belediye, Konya Büyükşehir Belediye ve Spor Toto Cycling Team zorlu yarışta yer aldı. Dünya bisikletinin zirvesindeki isimlerin final podyumunda yer alması TUR'un sportif açıdan ulaştığı seviyenin göstergesi oldu. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla bitirdiğimiz TUR 2023, sıra dışı deneyimleri yaşadığımız bir bisiklet turu olarak kayıtlara geçti."TUR 2023'ü başarılı şekilde tamamladıklarını söyleyen başkan Müftüoğlu; yarışın düzenlendiği bölgelerde halkın yükselen ilgisine de dikkat çekti: "Eskiden trafik kapandığı için halk oldukça mutsuz oluyordu. Bugüne baktığımızda ise herkes oldukça mutlu. Fotoğraf çekmeye çalışıyorlar, video çekmeye çalışıyorlar ve alkışlıyorlar. Bu yıl çok güzel sahnelere de tanıklık ettik. Buralara gelmek federasyonumuz ve benim için çok önemli."Muhteşem parkuru, final podyumunda yer alan yıldız sporcuları dahi gölgede bırakan bir olay TUR'a damgasını vurdu. TUR 2023'ün yıldızı Feriştah Teyze oldu. Marmaris-Bodrum etabında yol kenarına oturarak bisikletlileri bekleyen 89 yaşındaki Feriştah Teyze, "Bisikletçileri gördüğünde dua edip alkışlıyorum. Kaza yapmadan bitirsinler yarışı. Her sene böyle yarışlar olsun" diyordu. Feriştah Teyze'nin bisiklet sevdasından etkilenen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Feriştah Noyan'a bisiklet hediye etti. Feriştah Teyze de bisikletini torununa armağan etti.TUR 2023'e katılacağını açıkladığı andan itibaren Türk sporseverlerde büyük heyecan yaratan Mark Cavendish, bu senenin iddialı isimlerdendi. Tour de France, Giro d'Italia gibi Grand Tour'larda etap kazanan ve en iyi sprinter unvanı elde eden ve bisikleti bırakma kararından dönen Cavendish, 2024 senesindeki Fransa Bisiklet Turu öncesi Türkiye'deki yarışa büyük önem verdi. Kazak takımı Astana başarılı bir performans sergileyen Cavendish, final etabının bitimi sonrası Sultanahmet'te bir anda farklı mliletlerden onlarca hayranıyla imza dağıtıp fotoğraf çektirdi. Takım yetkilileri bir süre bekledikten sonra yorgun Cavendish güç bela minibüse bindirdi. Dünya sıralamasında yedinci sıradaki 2023 Tour de France'da Yeşil Mayo Lideri olan ve Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 2021 ve 2022 yıllarında üç etap zaferi kazanan Belçikalı genç bisikletçi Jasper Philipsen de, Alpecin takımı ile TUR 2023'ün yıldızlarındandı.