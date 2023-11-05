Moda dünyası olgun kadınları keşfetti

Moda dünyasının her geçen gün ilham kaynakları değişiyor. Bu da aslına bakarsanız çok ama çok doğal. Ne de olsa dönemlere göre para harcama alışkanlıkları, para harcama nedenleri ve para harcayanların yaş grupları değişiyor. Dünya nüfusunun büyük bir kısmı kilolu sayılabilecek bir noktaya geldiğinde moda dünyası hemen tüm sisteminde bir düzeltme yapıyor ve sonuç olarak kendisini potansiyel son tüketicisine göre yeniliyor. Anoreksik mankenler bir anda ortadan kayboluyor mesela, 0 beden giymek popülaritesini kaybediyor. Ve bir anda 'vücut olumlama' isimli bir trende dair söylemler ortalığı kasıp kavuruyor. Ya da düşünsenize moda tasarımcılarından alışveriş yapmanın çok popüler olduğu ancak ekonominin daraldığı bir dönemde 'modanın demokratikleşmesi'nden bahsedilmeye başlanıyor. Dev hızlı moda markaları ve moda tasarımcıları ya da modaevleri arasında iddialı kapsül koleksiyonlar dikkat çekmeye başlıyor...Herkes satın alınabilir moda tasarımı kavramından bahsetmeye başlıyor bir anda... Ya da pandemiyi düşünün... Ölümcül bir virüsün dünyayı sardığı ve ekolojik dengenin bozulmasının bu tarz pandemilerde etkili olduğu bir dönemde moda dünyası hemen söylemlerini değiştirmeye başlıyor. Sonuç olarak dünyayı kirleten, ekolojik dengeyi bozan dünyanın en büyük ikinci endüstrisi olarak bir yandan hayatta kalabilmek için bir bukalemun gibi şekil değiştirmeye gereksinim duyuyor. Ve biz hızlı moda markalarının geri dönüştürülmüş materyallerden, organik pamuktan bahsetmeye başladığına şahit oluyoruz bir anda... Düne kadar hızlı moda markası olarak en büyük eleştirileri üzerlerine çeken markalar raflarına üzerinde 'geri dönüştürülmüş polyesterden', 'organik pamuktan' gibi etiketler taşıyan ürünler yerleştirmeye başlıyor. Çünkü milyonlarca kişinin para kazandığı, dünyanın en büyük üçüncü endüstrisi olan böyle dev bir güç; doğal olarak değişen her koşula göre yeniden tekrar tekrar adapte oluyor. "Buraya kadar çok iyi anladık. Belli ki moda dünyası yeniden bir şeylere adapte oluyor... Tamam da ne değişti bu sefer moda dünyasının içinde?" dediğinizi duyar gibiyim...Hemen söylüyorum moda dünyasının içinde şimdi de yaş grupları üzerinde bir değişim ve dönüşüm söz konusu... Bugünlere kadar hep pürüssüz cilde ve fiziğe sahip 20'lerindeki kadınları ön plana çıkaran moda dünyası artık bu yaş skalasının 'satış rakamları' için yeterli olmadığının çok iyi farkında... Ve bir yandan da tıp dünyasında yaşanan yenilikler sayesinde insan ömrünün uzadığının, insanların daha uzun yıllar sağlıklı bir şekilde yaşadığının da farkında... Bu kitlenin de giyinmek, güzel ve bakımlı görünmek istediğinin, ayrıca bunun için rahat harcayabileceği büyük bir meblağ olduğunun da bilincinde... Şimdi böyle bir durumda moda dünyasının sizce bir yana geçip iyi yaş almış ve para harcamak isteyen kadınları bir yana bırakacağını düşünmek oldukça naif bir bakış açısı olmaz mıydı?Gerçekten de moda dünyası tahmin ettiğiniz gibi şimdi de bu geniş kitlenin, yani iyi yaş almış, ayakları üzerinde duran, maddi kaygısı bulunmayan ve kendisine güzel şeyler satın almak isteyen bu kadınların peşine düşmüş durumda...Bunu nereden mi anlıyoruz? Tabii ki markaların ve modaevlerinin reklam kampanyalarından? Bu kampanya görselleri sayesinde o yaş gruplarındaki kadınlar da bir anda o ürünlerle kendilerini bağdaştırabiliyorlar sonuç olarak...Peki kimler mi var reklam kampanyalarında? Efsanevi oyuncu Helen Mirren var mesela... 1945 doğumlu Mirren L'Oreal markası marka ve reklam yüzleri arasında yer alıyor. 1946 doğumlu İngiliz oyuncu Charlotte Rampling de Massimo Dutti'nin reklam yüzlerinden biri mesela bu yıl... 1935 doğumlu yemek yazarı ve şef Mary Berry de yeni nesil reklam yüzleri arasında yer alıyor. İngilizlerin en sevdiği isimler arasında yer alan Berry, Burberry'nin bu yılki reklam yüzleri arasında... 1934 doğumlu İngiliz oyuncu Maggie Smith de Loewe markasının reklamda yer alıyor bu sezon...1934 doğumlu ABD'li gazeteciyazar Joan Didion'ın 2015 yılında Celine markasının reklam kampanyasında yer alması o dönemde çığır açıcı kabul edilmişti. Ancak Celine'in bu reklam sayesinde yaşı daha ileride olan potansiyel moda alıcısını yanına çekmiş olmayı başarması da diğer marka ve modaevleri için önemli bir inceleme konusu oluşturmuştu. Celine'i 2021 yılında Saint Laurent markası izledi. Catherine Deneuve gibi bir efsaneyi reklamlarımda oynatması günlerce konuşuldu ve doğal olarak bu satış rakamlarına da yansıdı.1931 doğumlu Carmen Dell'Orefice isimli mankenin hala podyumlara çıkması da yine o yaş grubu için bir ilham kaynağı oldu. İngiliz Telegraph gazetesi moda dünyasında yaşanan bu gelişmelerin tıp dünyasındaki gelişmelerden kaynaklandığının altını çizip, "Moda dünyasının hala 50 yaş altındaki kadınları merkeze alması mantıklı bir durum değildi çok uzun zamandır. Sayısız kadınlar bu reklam kampanyalarından ilham alarak daha da iyi ve bakımlı olmaya çalışıyor" yorumunda bulunuyor.