WhatsApp’tan organize olup

İstanbul'da 25 yaşındaki Betül Gürbüz'ün cep telefonu uygulamasından çağırdığı korsan motor taksi ile randevusuna yetişmek isterken meydana gelen kazada hayatını kaybetmesi, hızla türeyen korsan motor taksi tehlikesini gündeme getirdi. Taksi bulma zorluğu ve daha hızlı ulaşım isteği nedeniyle her geçen gün daha çok tercih edilen korsan motor taksilere, bir tıkla kolayca ulaşılabiliyor. SABAH Pazar, kuryelik adı altında yasa dışı yapılan korsan motor taksi dosyasını açıyor. Şehir trafiğinden kurtulmak isteyen herkese güvenli, ekonomik ve zamandan tasarruf sağlayacak bir seçenek olarak sunulan korsan motor taksi uygulaması, yasal olmamasına rağmen hızla yayılıyor. Şehir trafiğinin yoğun olduğu metropol kentlerde, bitirilemeyen korsan taksi sorununa şimdi de korsan motor taksiler eklendi. İnternet üzerinden kolayca çağırılabilen ve kısa sürede ciddi kazançların olduğu ticari bir alana dönüşen korsan motor taksileri, sektörün uzmanlarına sorduk. Yasa dışı olmasının yanında zamandan kazanmak uğruna kuralları hiçe sayarak trafikte seyreden korsan motor taksilerin ilk kurbanı 25 yaşındaki Betül Gürbüz oldu. Gürbüz'ün Bakırköy'den bindiği korsan motor, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince önünde seyreden kamyona çarptı. Kazada ağır yaralanan Gürbüz, hastanede hayatını kaybederken motor sürücüsü Serkan A, ise tutuklandı.İnternet üzerinden "Alo yap, yolu kap" şeklinde sloganlarla açık açık müşteri avına çıkan korsan motor taksi şirketleri yasaları hiçe sayarak müşteri taşıyor. İnternetten müşterileri ile kontak kuran şirketlerin yanı sıra korsanın korsanı olanlar da var. Birkaç arkadaş ortak Whatsapp grubu kurarak taksi bekleyenlere yanaşarak, istedikleri yere götürebileceklerini söylüyorlar. Taksi ücretinden daha aşağı fiyat teklif eden korsan motor taksiciler, müşterilerine "Sizi şu kadar dakikada istediğiniz yere götürürüz" diyorlar. Hem zamandan hem de paradan tasarruf ettiğini düşünen müşterilerin tercihi ise korsan motorlar oluyor. Müşterisini alan korsan motorcular yolda denk geldikleri yolculara ise Whatsapp grubundan boştaki arkadaşlarını yönlendiriyorlar.Kuryeler Konfederasyonu Genel Sekreteri Sinan Ölçü korsan motor taksi işi yapanların yakalandıklarında 13 bin 300 lira trafik cezası ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Yakalanan korsan motorcuların motorlarının şikayet olması durumunda trafikten men edildiğini, şikayet olmaması durumunda ise para cezası kesildiğini belirten Ölçü; "Korsan motor taksi kullanıcısı müşterisini taşırken yakalandığında 13 bin 300 lira, ikinci yakalanmasında ise aracı trafikten men ediliyor. Yolcuya da motosiklet kullanıcısına da 13 bin 300'er lira ceza yazılıyor. Yolcuya bu kadar yüksek ceza yazılmasının nedeni ise motosiklet kullanıcısını suça teşvik etmesi ve suça ortak olması. Ankara'da 8 kişi korsan motor taksi işi yaptıkları gerekçesiyle ceza aldı. Şuanda İstanbul'da 2 bin civarında korsan motor taksicilik yapan kişi var" diye konuştu.Birçok motosiklet kullanıcısının hızlı ve kolay getirisi olan korsan motor taşımacılığına başladığını belirten Tüm Anadolu Motosiklet Kullanıcıları Derneği Onursal Başkanı Yakup Sağlam ise "Motosiklet kullanımı özellikle trafiğin yoğun olduğu metropol kentlerde profesyonellik gerektirir. Korsan motor taksicilik hızlı ve kolay getirisi nedeniyle birçok kişinin iştahını kabartarak bu işe girmesine neden oldu. Güvenli olmayan bu yolculuk kazaları da beraberinde getirdi. Maalesef geçtiğimiz günlerde gencecik bir kızımız korsan motor taksi kazasında hayatını kaybetti. Biz bu sektörün öncü dernekleri olarak bu yasa dışı faaliyete karşıyız. Vatandaşlarımız bir yere hızlı gitmek için böyle riskli ve güvensiz bir işe kalkışmamalı. Ulaşacağı yere 5 dakika erken gitmek için sakat kalabilir, hayatlarından olabilirler. Hem güvenli değil hem de yasa dışı. Bu şekilde çalışan yerleri ihbar etsinler. Hükümetin de bu konuda yasal düzenleme ile ağır yaptırımlar getirmesini istiyoruz" diye konuştu.Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise korsan motor taksiciliğinin önüne geçilmesinin yolunun bu işin devletin kontörlü ve denetiminde legalleşmesinden geçtiğini söyledi. Özellikle taksi sorunun yaşandığı İstanbul gibi metropollerde motosiklet taşımacılığının bir yerde kurtarıcı olacağını belirten Mahmut Şahin; " Ancak bu devletin düzenleme ve denetimi altında olmalıdır. Aksi halde bu devam eder ve önüne geçilemez. Çünkü bu bir ihtiyaçtır ve insanların talebidir. Bu konuda kurulan kooperatif ve dernekleri de paydaş olarak dni leyip sağlıklı bir çözüm yolu bulunabilir. Bu durum vergi kaybına da sebep oluyor. Hem İstanbulluların mağduriyetinin giderilmesi hem de kayıt dışı olan bir durumun önüne geçilmesi yerinde olur. Bu iş devletin denetiminde olur resmiyete binerse yolcu sigortalamak da mümkün olacak. Böylece yolcu da rahat yolculuk yapacak, devlette takibini yapacak" diye konuştu.Motosiklet ile ilgili trafik kanununda belirleyici maddelerin bulunduğunu belirten Yakup Sağlam; "Karayolları Trafik Kanununun ek 12. maddesinde "Motosikletlerde çanta harici yük taşımak yasaktır" deniyor. Bu kanuna rağmen tek kişilik motora iki kişi binerek ticari faaliyette bulunuyorlar. Örneğin havaalanına yetişmek isteyen bir yolcu taksiye binse trafiğe takılacak. Böyle olunca motora binerek gideceği yere hızla ulaşmak istiyor. Bu durumda maalesef istenmeyen üzücü kazalara sebebiyet veriyor. Biz bir motora iki kişinin binmesine karşıyız. Zaten birçok motorun ruhsatında tek kişilik olduğu yazıyor. Ama maalesef buna çok ta uyan olmuyor" dedi.