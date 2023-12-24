Kanye’nin yeniden doğuşu

Bu dönemin belki de en çok tartışılan ismi o. Hiçbir toplumsal normu kabul etmeyen, baş kaldıran bir yapısı var... Aslında gazeteci bir baba ve öğretmen bir annenin yüksek puanlar alarak başarılı bir eğitim hayatı geçirmiş oğlu... Son 20 yılda hem müziğe, hem sanata, hem modaya en çok katkısı olan isim... 2021 yılında annesine ithaf ettiği Donda albümünden sonraki dönemi çok ama çok karışık... Karısı Kim Kardashian ile olaylı bir şekilde boşanan ardından Bianca Censori isimli seksi bir mimarla evlenen 1977 doğumlu Kanye West bu hafta yayınlanan Vultures (Akbabalar) isimli albümüyle yine gündeme oturdu.West korkusuzca ve limitsizce ani çıkışlarıyla, hayatını bir sanat eseri gibi sürekli konuşulacak bir malzeme haline getirmesiyle kesinlikle bu yüzyılın en önemli sanat isimlerinden biri... West, popüler kültürün gelmiş geçmiş en etkileyici figürlerinden. Rap müziğin, rap'çilerin giyim tarzının genel moda dünyasında etkili olmasının en büyük nedeni...Chicago'da dünyaya gelen, babası gazeteci, annesi üniversitelerde İngilizce dersleri veren bir eğitmen olan West'in eğitim hayatı boyunca tüm notları A ve B olmuş. Beş yaşında ilk şiirini yazmış, henüz ilkokuldayken yaptığı besteleri yerel sanatçılara satıp para kazanmaya başlamış. 13 yaşında ilk albümünü stüdyoda kaydetmiş. Liseyi bitirdikten sonra ilk olarak Amerikan Sanat Akademisi'nde resim üzerine eğitim almaya başlayan West ardından Chicago Üniversitesi'nde İngilizce üzerine eğitim almaya başlamış.Chicago'da dünyaya gelen, babası gazeteci, annesi üniversitelerde İngilizce dersleri veren bir eğitmen olan West'in eğitim hayatı boyunca tüm notları A ve B olmuş. Beş yaşında ilk şiirini yazmış, henüz ilkokuldayken yaptığı besteleri yerel sanatçılara satıp para kazanmaya başlamış. 13 yaşında ilk albümünü stüdyoda kaydetmiş. Liseyi bitirdikten sonra ilk olarak Amerikan Sanat Akademisi'nde resim üzerine eğitim almaya başlayan West ardından Chicago Üniversitesi'nde İngilizce üzerine eğitim almaya başlamış.Bırakın onaylanmayı, tepki çekmeyi, lanet edilmesini, cezalandırılmayı hatta parasız kalmayı bile zerre umursamayan bir yapısı var... Yeniden kendi ismini taşıyan markası için koleksiyon hazırlamaya başlayan, albümünü piyasaya çıkaran ve Ortadoğu'da bir şehir kurmayı ve orada yaşamayı planladığını söyleyen West küllerinden yeniden doğmanın ispati gibi..Daha da ilginç yanı bunu toplumsal olarak kendini affettirmeye çalışmadan, yeniden onaylanmak için çaba harcamadan, özür dilemeden, tavırlarını değiştirmeden yapıyor oluşu... Herkes tarafından yanlış olduğu söylenen bir söylemini değiştirmiyor, yumuşatmıyor, özür dilemiyor. Yahudi karşıtı olmakla suçlandığı dönemde albümünü Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk dinletiye açması, oralarda müzik dünyasının en ünlü isimlerini de davet ederek dev partiler vermesi de insanı şaşırtacak bir hamle kabul edelim... adidas'ın anlaşmasını iptal etmesinin hemen ardından kendi markasının yeni ürünlerini eşinin üzerinde tanıtmaya başlaması ardından yeni spor ayakkabı koleksiyonunu piyasaya süreceğini açıklaması da böyle beklenmedik bir hamle... İflas edeceği, müzik piyasasından ve şov dünyasından tamamen silinip gideceğini konuşuyorduk bir yıl önce...Şu an ise Kanye West her zamanki popülaritesiyle yeniden karşımızda.Dubai'deki albüm dinletisinde Drake gibi müzik piyasasının ünlü isimleri şarkılardan o kadar etkileniyor ki göz yaşlarına boğuluyor. Eşiyle mutlu, çocuklarıyla Disneyland'de, en büyük kızı North albümde kısa bir rap şarkısı söylüyor... Kabul edelim Kanye West yeniden sıfırdan kendisini var etmeyi başardı... Kendisi hakkındaki tüm negatif görüşlere, maddi tüm sıkıntılara rağmen... Bu hikaye de bizlere 2024 yılı için ilham kaynağı olsun...Geçtiğimiz yıl Hitler'i haklı bulduğunu söyleyen sözleri ve çok sert Yahudi karşıtı söylemleri nedeniyle tepki çeken hatta dev firmalarla yaptığı anlaşmalar tamamen iptal edilen Kanye West 2023 yılının son ayından yeniden küllerinden doğmuş durumda...