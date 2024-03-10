Fünyenin ucunda bir hayat

Bomba imha uzmanlarının karşılaştıkları en büyük zorluk meraklı vatandaşların olay yerinden uzaklaşmamakta ısrarcı olması... Hiç tereddüt etmeden hayatlarını ülkemiz için tehlikeye atıyorlar... Terör örgütleriyle mücadele ediyorlar.Halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat özverili şekilde çalışıyorlar. Biz de bu şekilde çalışan Ankara Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nün kapısını çaldık.Terör örgütlerinin baskı ve korku oluşturmak amacıyla kullandığı patlayıcı düzeneklere canları pahasına müdahale eden bomba imha uzmanları, "İlk hatan son hatan olur" prensibiyle çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.Bomba imha uzmanları, her gün şüpheli paket veya bomba imha görevi çıkabilme ihtimaliyle karşı sürekli tetikte bekliyor. Bu özel ekip bomba ihbarı veya şüpheli bir paket ya da çanta vb. ihbar geldiğinde en kısa sürede belirtilen yere gidiyor.Olay yerine gittiklerinde, alınan eğitim ve tecrübeler doğrultusunda, bir bombanın patlaması durumunda gerekli risk analizi yapılarak çevreye vereceği muhtemel etkisi ve etki mesafesi değerlendiriliyor.Mal kaybının minimum seviyeye indirilmesi ve can kaybının yaşanmaması için güvenli bir mesafeye kadar emniyet tedbiri alıyor.Patlayıcı düzeneklerine, yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki özel kıyafetlerle canları pahasına müdahale eden bomba imha uzmanları, titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. Şüpheli pakete yaklaşıyorlar ve ölümle yaşam arasındaki ince çizgi de çalışmaya başlıyorlar.Vücut ağırlığının neredeyse yarısı kadar olan koruyucu kıyafetleri giyip bir kask içinden paketi inceleyerek fünyeyi yerleştirerek uzaklaşıyor. Ayrıca, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bomba imha robotları, jammer, sinyal karıştırıcı cihazlar, x-ray görüntüleme cihazları ve dünya genelinde kullanılan bir çok teknolojik cihaz ve bomba için son derece önemli bir yere sahip olan bomba arama köpekleri de aktif şekilde kullanıyor. Bomba imha ekiplerinin karşılaştıkları en büyük zorluk meraklı vatandaşların olay yerinden uzaklaşmaması...Vatandaşlar, sosyal medya bağımlılığı nedeniyle olayları kayda alıp paylaşımlarda bulunmak için olay yerinden ayrılmak istemiyorlar. Bomba imha uzmanları, topluluklarının bulunduğu yerlerde çanta vb. eşyalarını unutmamaları konusunda hem kendi hem de diğer kişilerin can ve mal güvenliği için hatırlatmada bulunuyorlar.Bomba imha uzmanı olacak olan polislerin, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı yerleşkesinde en az dört ay süren "Bomba Uzmanı Temel Eğitim" kursunu başarıyla tamamlamış olması gerekiyor. Genel olarak elektrik elektronik bilgilerine sahip personelden oluşuyor. Bu personel ilk eğitim sonrası daha tecrübeli personel ile birlikte en az bir yıl bomba olaylarına tam müdahale etmeden çalışıyor. Elektronik, mekanik, kumandalı zaman ayarlı vb. bombalar ile bomba yapımında kullanılan tüm malzemeler ile mücadele etmek için eğitim almasının ardından görevine başlıyor.