Boğaz’da kürek keyfi kabus olmasın

Dünyanın en eski sporlarından olan ancak yeterince bilinmeyen deniz küreği, son yıllarda özellikle İstanbul sularında revaçta. Silivri'den Pendik'e, Rumeli Feneri'nden Yenikapı Feneri'ne ve Haliç'e kadar birçok kıyıdan deniz küreği, kano, poodle kano, deniz bisikleti ve yelken gibi su sporları için suya iniliyor. Ancak artan ilgiye rağmen yeterli güvenlik önlemi alınmazsa kazaların kaçınılmaz olduğu da acı bir gerçek. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy Kalamış açıklarında iki kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan bir kaza, gözleri deniz küreği sporuna çevirdi. İstanbul Boğazı'nda sıklıkla gördüğümüz, kanolar ve deniz küreği tekneleri birbirileriyle karıştırıldığı gibi bu sporlarla ilgilenenlerin de alması gereken önlemlerin yeterince bilmediği ortaya çıktı. Güvenli ve keyifli kürek sporu için uyulması gereken kuralları ve alınması gereken önlemleri uzmanlardan dinledik.Türkiye Kürek Federasyonu resmi sitesinde; deniz küreği sporuyla ilgilenen sporcuların; federasyondan, federe veya yeterlilik belgesi almış bir kulüpten en az 2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip antrenörler ile suya inebileceği bildiriliyor. Sporculardan önce, kulüplerin de alması gereken birçok önlem bulunuyor. Teknik ve fiziki açıdan yeterli ekipman, yeterliliğe sahip antrenör gibi kayıkhanesinden soyunma odasına kadar birçok koşul talep eden federasyon, istenilen koşulları sağlayan kulüplere 'yeterlilik belgesi' veriyor. Talimatlara uymayan kulüpler, yarışlara katılım gibi eğitim verme noktasında da akredite edilmiyor. Federasyon güvenli spor için, 'federe' veya 'yeterlilik' belgesine sahip kulüplerle çalışılmasını öneriyor.Eski Kürek Milli Takımı sporcusu Barış Ertürk; deniz küreği sporunun, gereken güvenlik önlemleri alınarak, uygun hava koşulları ve profesyonel eğitmenler eşliğinde, 12 yaşın üzerinde sağlık sorunu bulunmayan herkesin keyifle yapabileceği bir branş olduğunu anlatıyor: "Deniz küreği sporu için profesyonel olmak gerekmez, ancak profesyonel eğitmenlerden eğitim almak önemlidir. Hobi kürekçileri, sağlık belgesi alarak antrenörlük belgesine sahip kulüplere kayıt olmalı ve yine antrenörlük belgesine sahip eğitmenlerden ders almalıdır. Sporseverlerin, kulüp seçerken federasyona bağlı olmasına dikkat etmesi, belgesiz antrenörlerle çalışılmaması ve antrenörlük belgesini sorgulamaları önemli. Lisansı olmayan üyeler antrenörsüz takip botsuz kesinlikle suya inemezler. Lisansı olan sporcular ve üyeler ise takip botsuz suya inemezler."Denizlerde veya durgun sularda vatandaşların deniz küreği yapabilmeleri için en az 2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip eğitmenler ile suya inebileceklerini vurgulayan Eski Kürek Milli Takımı sporcusu Barış Ertürk; "Tüm antrenörlerin amatör denizci yeterlilik belgesi ve ilk yardım belgesi olmalıdır. Teknede suya inen kişi sayısı kadar can yeleği bulundurmak zorunludur. Ayrıca antrenman esnasında, deniz küreği teknesine takip botu eşlik etmelidir. Takip botu tehlike durumlarını önlemek için bulunur ve çevre kontrolü yaparak sporcuların güvenliğini sağlar" yorumunu yaptı.Deniz küreği sporcusu Gonca Özdemir ise; teknelerde çalışır durumda seyir fenerinin bulunması gerektiğini belirterek "Seyir feneri, deniz küreği teknelerinin diğer deniz araçları tarafından görünür olmasını, böylece olası kazalardan uzaklaşmayı sağlar" açıklamasında bulundu. Master Kürekçiler Spor Derneği Başkan Yardımcısı Yüksel Taşcı; kulüplerin, federasyonun koyduğu kural ve talimatlara uymalarının kazaların önüne geçebileceği gibi Türk kürek sporuna da katkı sunacağını söyledi.Kadıköy Kalamış açıklarında 27 Nisan Cumartesi günü öğle saatlerinde Neşe Yılmaz ve İran uyruklu Rozita Einisarghin'in kullandığı deniz küreği teknesi, Ali Ö. adlı kaptanın idaresindeki deniz taksinin çarpması sonucu devrildi. Kazada Yılmaz'ın ayağı bileğinden koptu. Einisarghin ise başından yaralandı. Yılmaz'ın ayağı ameliyatla yerine dikilirken, her iki kadın da tedavi altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan deniz taksi kaptanı Ali Ö. ise ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Soruşturma sürüyor.