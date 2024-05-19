Diyarbakır’a turistler akın ediyor

Hükümetin yaptığı yatırımlarla adeta küllerinden yeniden doğan Diyarbakır'da, bu yıl 3 milyon turist beklenirken, ziyaretçilerin uğrak yeri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen Sur İhya Projesi kapsamında restore edilen tarihi Sur ilçesi. Yenilenen Sur'un esnafı da 3 milyon turisti heyecanla bekliyor. Bir dönem insanların korkudan giremediği sokaklar yerli ve yabancı turistlerin güven içerisinde ziyaret ettiği yerler haline geldi.Diyarbakır, geçmiş yıllarda yaşanan olaylardan kaynaklı olumsuzlukları silerek turizmde büyük bir atılım yaparken, huzur ve güvenin gelmesinin ardından tarihi kent turizmin yükselin cenneti haline geldi. 2023 yılında, 1 milyon 253 bin turistin şehri ziyaret etmesinin ardından bu yıl için 3 milyona yakın turist hedefleniyor. Son yıllarda yapılan girişimlerle birlikte, Diyarbakır artık binlerce yıllık tarihine ev sahipliği yapan bir turizm merkezi olarak öne çıkıyor. Güvenli bir ortamın oluşmasıyla birlikte, insanlar artık kadim kent Diyarbakır'ı görmek için sıraya giriyor. Hükümetin yaptığı yatırımlarla adeta küllerinden yeniden doğan Diyarbakır'da, bu yıl 3 milyon turist beklenirken, ziyaretçilerin uğrak yeri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen 'Sur İhya Projesi' kapsamında restore edilen tarihi Sur ilçesi. Yenilenen Sur'un esnafı da 3 milyon turisti heyecanla bekliyor. Bir dönem insanların korkudan giremediği sokaklar yerli ve yabancı turistlerin güven içerisinde ziyaret ettiği yerler haline geldi. Kente gelen turist kafileleri, söz konusu sokaklarda rahatça geziyor.TÜRSAB Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Akyıl, 2024 yılında konaklamalı 3 milyon turistin Diyarbakır'a gelmesini beklendiklerini söyledi. Diyarbakır'a bu sezon 3 milyon turist beklediklerini belirten Akyıl, "Geçtiğimiz yıl günü birlik turistlerle birlikte 2 milyon turist geldi. Ama konaklayan 1 milyon 100 ve 1 milyon 200 bin civarı idi. Biz 2024 turizm sezonu için en az 1 milyon 500 bin ile 2 milyon konaklamayı düşünüyoruz. Eğer bu yıl ki turizm sezonunun bir kısmı ramazan ayı idi. Onun dışında ciddi bir yoğunluk yaşanacak. Orada en az 1 milyon 500 bin ile 2 milyon arasında turistin konaklayacağını düşünüyoruz. Ama günü birliklerle beraber yaklaşık 3 milyon turistin Diyarbakır'a gelmesini bekliyoruz. Artık bu tarihten Haziran'ın 15'ine kadar bu yoğunluk devam edecek. Herkes bu bölgeye gelmek istiyor" dedi.İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç, sezonu "Diyarbakır, geçmiş uygarlıkların sergilendiği bir açık hava müzesidir" sloganı ile başlattıklarını söyledi. Tarihi kentin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer aldığını ifade eden Genç, "Kent, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, Zerzevan Kalesi ve Malabadi Köprüsü, 12 bin yıllık geçmişe sahip Hilar Mağaraları ve Çayönü, İç Kaledeki mekânlarla büyük potansiyele sahiptir" dedi.Hendeklerle yıkıma uğrayan ancak, 'Sur İhya Projesi' ile en gözde yer haline gelen tarihi bölgenin esnafı da gelecek olan 3 milyon turisti heyecanla bekliyor. Sur esnaflarından Şinasi Bozkuş, "Tarihi bölge geçmişte yaşanan acı dolu günleri geride bıraktı. Sur artık Türkiye'nin ve hatta dünyanın çeşitli yerlerinden gelenlerin uğrak yeri haline geldi. Kente 3 milyon turistin gelmesi bekleniyor. Biz de esnaf olarak heyecanla bekliyoruz" dedi.Hasanpaşa Hanı esnaflarından Kadri Önalan ise, yeniden imar edilen tarihi Sur'a yoğun bir ilginin olduğunu belirterek, "O eski günlerin yerini artık dünya kenti olan bir Sur aldı. Bölgeye gelen ziyaretçiler kentimizi görmeden ayrılmıyor. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağlıyoruz, tarihi kentimizi anlatıyoruz. Esnaf olarak gelecek turistleri bekliyoruz. Bu yılın kentimiz ve esnafımız açısından bereketli bir dönem olacağı inancındayız" ifadelerini kullandı.