Biletler altın değerindeydi

Antalya'da geçen hafta tam anlamıyla voleybol rüzgarı esti. Adını turizmde dünyaya duyuran Güney şehrimiz, bu kez kadın voleybolunda dünyanın bir numaralı ülkesini ağırladı. Aslında konuk etti desek daha doğru olur. İtalyan koç Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabında dört maça çıktı. 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği demek klişe olacak gerçekten Türkçemizde 'yoğun'dan daha kalabalık kelime varsa onu kullanmak isterdim. Basın mensubu olarak biz bile Antalya Spor Salonu'na girmekte zorlandık. 10 bin kişilik salonun biletlerinin aylar öncesinden tükenmesine karşın bir umutla güvenlik çemberinin dışında bekleyen binlerce insan vardı. Onları yararak güvenliğin yardımıyla kalabalığı aşmayı başardık.Birden karşımıza Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ çıktı. Önünü kesenler sayısız; kimisi fotoğraf çektirmek istiyor, kimisi imza talep ediyor. Bir kişiye olumsuz tavır takındığını görmedim. Bir baba minik kızını başkana uzatıyor, "Başkanım, eti de kemiği de senin! Onu da voleybolcu yapar mısın?" diyor. Kızı kucağına alıp öpüp fotoğraf çektirdikten sonra, "Altı yaşında federasyonumuzun Fabrika Voleybol okuluna yazdırmayı unutma" diyerek tatlı babasına geri uzatıyor. Bu kadar sevilen, hayranlık duyulan daha da önemlisi saygı gösterilen federasyon başkanı azdır.Akif Başkan baya kilo vermiş, "Milli takımlarla uğraşmaktan, yorulmuşsunuz, kilolar gitmiş" diyorum. Başkan hazır cevap: "Onlar beni yormaz, ancak gururlandırır." Peki sırrınız ne başkan diye peşinden ayrılmıyorum: "Bir diyetisyen kontrolünde besleniyorum. Sabah 10 gibi bir kahvaltım var. 15'te bir ara öğün. 18.30 gibi de bir gün salata, bir gün balık, bir gün tavuk, bir bugün 150 gram et... Son bir ayda da 108 kilodan 98'e indim. Ben istikrarlı olmalıyım ki, milli takımlarımızdan beklentim olsun." Antalya'da salonun çevresini gezerken dikkatli olmamızı isteyen Üstündağ, "O kadar çok bilet isteyen var ki, sizden de isteyeceklerdir. Antalya muhteşem bir şehir. Maçlara gösterilen ilgi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Antalya'daki ilk gün telefonuma gelen bilet talebini görsen inanmazsın. Elbette elimizden geleni yaptık ama Antalya halkının haklarını gözeterek" diyor. Bu esnada milli takım forması giyerek yanına gelip "Ben de voleybol oynuyorum" diyen çocuklara hemen sorular yöneltiyor: "Hangi mevkide oynuyorsun, kaç yaşındasın, hangi kulüptesin, jimnastiği ihmal etme!" Herkesin gözüne içine bakarak, kimseyi geri çevirmeden, hiçbirini küçümsemeden iletişim kuruyor. Birçok iletişimcinin başkan Üstündağ ders alması gerek.Geçen yıl VNL'de ilk kez şampiyon olarak adını tarihe yazdıran Filenin Sultanları, bu yıl Antalya'daki 4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyetle 7 puan topladı ve VNL'de ilk haftayı 7. sırada tamamladı. Şimdi ligin ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek Filenin Sultanları... Hiç durmuyorlar. Sultanlar Ligi'nin sponsoru Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ile bu önemli sponsorluğun hikayesini merak ediyorum: "Türkiye'de yaptığımız araştırmalarda birinci seyredilen spor belli, futbol. İkinci olarak voleybol geliyor. Peki Türkiye olarak neyde başarılıyız diye baktığımızda birinci sırada voleybol var. Bizim hikayemiz Türkiye altıncı iken başladı. Vodafone Sultanlar Ligi ve Kadın Milli Takımımızın ana sponsoruyuz. Voleybol Milli Takımımız o kadar güçlü ki, Türk kadınının bu başarısını dünya duysun istedik. Milli ruh ile ortaya çıkmış bir duruş bu. Biz bu yolculuğa çıkarken Türk Milli Takımı dünyada altıncı sırada idi, bugün zirvenin sahibi konumundalar. Üç yıllık bir sponsorluk için anlaştık ama uzun yıllar devam etmesini istiyoruz."