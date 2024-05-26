Yangından kurtuldu şimdi kendi mucizesini gerçekleştiriyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde 9 yıl önce henüz 3 aylıkken evlerinde çıkan yangında ağır şekilde yaralanan ve kolu dirseklerinden aşağıya kesilen Sinem Merve Tezcan, hayata küsmedi ve resim yeteneği sayesinde hayata tutundu. 9 yaşındaki Sinem Merve, depremzede öğretmeni Ferhunde Fadime Harman'ın yönlendirmesi ile 8 ay önce başladığı resimde 'Özgür Ruh' adını verdiği ilk kişisel sergisini açmayı başardı. Çok mutlu olduğunu ifade eden Sinem Merve, "Rüyada gibiyim. Hiç olmadığım kadar mutluyum. Çok güzel geri dönüşler aldım.Resim yapmaya devam edeceğim" dedi. Öğretmeni Ferhunde Fadime Harman ise, "Depremden sonra Adıyaman'dan Ereğli'ye geldim. Kader burada yollarımızı kesiştirdi. İyi ki kesiştirdi" ifadelerini kullandı. Sinem Merve hiç durmadan ayağıyla resimlerini birer birer yaptı. Sinem Merve, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftasında 'Özgür Ruh' ismini verdiği ilk kişisel sergisini açtı. 18 resimden oluşan sergisi büyük ilgi gördü. Resimler kısa sürede satıldı ve Sinem Merve'ye birçok da sipariş verildi. Sinem Merve misafirleri ile yakından ilgilenip, onlarla fotoğraf çektirdi.Çok mutlu olduğunu ifade eden Sinem Merve ise, "Rüyada gibiyim. Hiç olmadığı kadar mutluyum. Başta ümitsizdim ama şimdi her gün resim yapıyorum. Öğretmenimle aramızdaki bağ çok kuvvetli. 9 yaşındayım ve ilk sergimi açtım. Olumlu dönüşler yapıldı. Emeğimin karşılığını aldım. Çok sayıda sipariş aldık. Resim yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.