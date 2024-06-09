Unutulmayacak bir düğün

Azerbaycan'ın Hocalı bölgesi hep acı olaylar hatırlanır. Zaman acıyı hafifletmeye yetmez, hep ince sızı vardır Hocalıların yüreklerinde, ancak benzeri acılarla sarsılan anlayabilir onları! Yıl 1992, Ermenilerin saldırıları nedeniyle yarım kalan bir düğün vardır. İki sevdalı hayatlarının en güzel gününü bir kenara bırakarak vatan derdine düşerler.Ancak aşk hiç biter mi? Tam 32 yıl sonra yine Hocalı'da bir düğün tertip edilir. Bu saldırılar sebebiyle yarıda kalan o düğündür. Vasıf Gafarov (58) ve Durdane Mammadova Gafarov (55) çifti; hem nikah hem düğünlerini yıllar sonra özgür topraklarında tamamlamanın mutluluğunu yaşar. Düğünde yöresel müzikler eşliğinde dans edilir, yöresel yemekler ikram edilir.Hocalı'da silahlı saldırı nedeniyle ara verilen nikah töreninin devamı 32 yıl sonra yine Hocalı'da yapıldı. 18 Ocak 1992'de düğünleri yarıda kalan Gafarov çiftinin kızları Ayşen Ahmedli (32) de yıllar sonra Hocalı'da yapılan anne ve babasının düğününe ve resmi nikah törenine katılarak tanıklık yaptı. Hocalı'daki savaş nedeniyle ara verilen düğün ve nikah törende damat ve gelin Mammadova, diğer konuklarla birlikte çalan müzikler eşliğinde dans edip, halay çekti. Çiftin akrabaları ve yıllar önce kesilen düğünün müzik ekibi atalarının evlerine dönerek düğüne devam ettiler.Düğünlerinin yarıda kalması ile büyük üzüntü yaşadıklarını ve bu durumun hep içlerinde ukde olarak kaldığını belirten damat Vasıf Gafarov, "Hocalı Soykırımı, Karabağ savaşı sırasında 26 Şubat 1992'de Kuzey Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesinde Hocalı ilçesinde yaşandı. Müslüman siviller, Ermeniler tarafından toplu şekilde öldürüldü. İçinde nice dramlar mevcut. Allah'a şükür bugün özgürüz. Özgür Hocalı'da yarım kalmış nikahımızı tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada çifte düğün yapıyoruz, hem Hocalı'nın düğünü, hem de bizim düğünümüz var. Buruk da olsak bugün bizim için çok anlamlı bir gün" ifadeleriyle duygularını dile getirdi. 32 yıl sonra yapılan nikah ve düğün törenine misafir olan yönetmenler de belgesel çekmek için kameranın başına geçti.Hocalı katliamı, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan Hocalı kasabasında gerçekleşti. Bu katliam fiziksel olarak yaklaşık bin kilometrekarelik alanda kurulu ve 2 bin 600 ailenin yaşadığı Hocalı'da yaşanmış olsa da katliamın acısı tüm Azerbaycan gibi Türkiye'de de derinden hissedildi. Katliamın öncesinde 7 bin kişinin yaşadığı Dağlık Karabağ'ın gözde yerleşim merkezi Hocalı, 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiği bir vahşetle sarsıldı. 487 Azerbaycan Türkü'nün ağır yaralı kurtulduğu saldırılarda Ermeni kuvvetleri bin 275 kişiyi esir aldı. Bu esirlerin 150'sinden bir daha haber alınamadı.