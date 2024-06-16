Ancak filmlerde olabilecek bir aşk hikayesi: Eczanedeki kız sen misin?

Bu hafta farklı bir hikayenin içinde buldum kendimi. Biri iş yerinden komşum, diğeri haber yaparken tanıştığım başarılı bir antrenörün düğününe davet edildim. Biri İstanbul'da haberden habere koşan bir gazeteci, diğeri ampute futbolda uluslararası kulvarda başarıdan başarıya koşarken Ankara'da ikamet eden bir futbol adamının yolları Üsküdar'da nasıl kesişebilir ki... Ampute Futol Milli Takımı Antrenörü Erhan Kuşkapan'ı arayarak, "Turkuvaz'dan kız almak kolay değildir! Gel hele şu işi bir anlat, nasıl çaldın A Haber'in başarılı muhabiri Damla Karasu'nun kalbini?" dedim. Binada buluşarak hikayelerini Damla ve Erhan'dan dinledik.Ampute Milli Takımımız, 2021'de Avrupa Şampiyonu olmuştu. O zaman Haber Müdürümüz Kerim Abi (Ulak), beni milli takıma haber için yolladı. Ben de onları takip ediyor, başarılarıyla gururlanıyordum. Habere gidince Erhan'ı tanıdım. Yardımcı olmaya çalışan, sempatik, cana yakın, kibar biriydi. Ama bu bana özel değil, tanıdıkça görüyorsunuz. Sosyal medyadan takipleştik ama o kadar. Biliyorsunuz Erhan Ankara'da yaşıyor. 2023 Mayıs ayıydı sanırım. İstanbul'da bir röportajda olduğunu görünce "Sen de yerinde durmuyorsun! Bir ordasın, bir buradasın" diye sosyal medyadan yazdım. Bütün paylaşımlarımı beğeniyor ama hiçbir şey yazmıyordu.Tarzım değil, kimseyi rahatsız etmek istemem. Evet hoşlanma vardı, bir şey yazmıyordum. Ama bu mesaj üzerine "Vaktin varsa kahvaltı edelim" diye yazdım. Yanımda da eski futbolcu Mehmet Yılmaz vardı, kuymak yemeye gidiyorduk Üsküdar'a...O gün bir dosya haberim vardı. Telefona çok bakamamıştım, Altunizade'de kuytu bir eczaneye girmiştim haber için.Biz de oradan geçiyorduk, telefonla meşguldüm. Başımı çevirince birden eczanenin birinde Damla'yı gördüm. Aradım, "Eczanedeki sen misin?" dedim.Ben şok oldum, tanıştıktan iki yıl sonra arıyor ve "Eczanedeki sen misin?" diye soruyor."Az aşağıda Üsküdar'da meşhur bir kuymakçı var, oraya gel kahvaltı ederiz" dedim.- Damla Karasu Kuşkapan: Erhan'ın aramasına şaşırdım açıkçası. İki yıl geçmiş, bir kere konuşmamışız, şimdi kahvaltıya çağırıyor. Gittim, güzel sohbet ettik, kuymak yedik. (Gülüyor) Dönerken telefonda sabah attığı mesaj görmemle şok oldum. Bu karşılaşma tesadüf olamaz, tevafuk budur işte dedim. Bu sabah karşılaşmasının bir anlamı olmalı diye düşündüm. Sonraki süreç hızlı gelişti. Önce ben Erhan'ın ailesiyle tanıştım, sonra o benimkilerle. Ailelerle de tanışınca hemen kaynaştı.Nikahımız 18 Mayıs'ta kıyıldı, ertesi gün hemen kampa gitti. Benim şahitliğimi A Haber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, Erhan'inkini ise Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç yaptı.- Damla Karasu Kuşkapan: Benim için en unu-unutulmaz anlardan biridir Erhan ile ikinci kez röportaja gitmek. Ben izinliydim o gün. Erhan'ı karşılamaya sivil olarak gidecektim. Müdürüm Kerim abi aradı "Takımı karşılamaya sen gitsene, daha anlamlı olur" dedi. Bu sayede iki sene sonra aynı röportajı bu sefer kocamla yapmış bulundum. (Gülüyor) Bi- Bizim için güzel bir anı olarak kalacak.- Damla Karasu Kuşkapan: Milli konularda benim ayrı bir hassasiyetim vardır. Maçlarını takip ediyor, başarılarıyla gurur duyuyordum.Sosyal medyada paylaşımlar da yapıyordum. Ama onların antrenörü olmasının da bizim iliş- ilişkimizin başlangıcında rol oynadı diyebilirim.- Damla Karasu Kuşkapan: Normalde böyle şehir değişikliği yapmayı düşünmezdim. Benim için büyük bir karar. Umarım güzel olacak.- Erhan Kuşkapan: Çok daha iyi olacak. İstanbul'da tra- trafik sebebiyle büyük bir zaman fik kaybı var. Ankara, İstanbul'a kıyasla trafiğin daha az olduğu bir şehir. Ankara'da mesafeler daha yakın.- Damla Karasu Kuşkapan: Şöyle ilginç bir detay daha var.Bizim bu ilişkimizin temelinin atıldığı kahvaltıdan 6-7 ay önce Erhan, Ankara'da tek başına bir eve çıkıyor. Her şeyiyle dayayıp döşüyor. Çeyiz dizmiş gibi evini dayayıp döşemiş. Sanki bir hazırlık içerisine girmiş. (Gülüyor)- Erhan Kuşkapan: Evlenme düşüncem yoktu ama her şey bir anda değişti işte.- Erhan Kuşkapan: Bizim ilişkimizde pek çok şey rastlantıdan öte anlamlar içeriyor. İstemeye gittiğimiz gün 3 Aralık idi. O gün Dünya Engelliler Günü'dür. Ben yıllardır ampute futbolun içinde olduğum için benim için çok anlamlıdır 3 Aralık... Düğünümüz 30 Haziran'da Ankara'da yapacağız. Balayı tarihi net değil. Cumhurbaşkanımızın Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımımızı çağırması sonrasında çıkacağız.- Erhan Kuşkapan: "Artık evlen" derlerdi ama asıl Sayın Cumhurbaşkanımız bizi son kabulünde bekar olduğumu öğrenince "Evlen" demişti. Hatta ikinci kabulünde yine aynı tavsiyede bulunmuştu. Yine şampiyon olduk, bu kabulünde artık karşısına evlenmiş biri olarak çıkacağım için mutluyum.