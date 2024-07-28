Batı cephesinde değişen bir şey yok

Bir roman adıyken çok kullanılan bir metafor haline gelen Erich Maria Remarque'nın yazdığı eserin adı olan Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok... Remarque, romanında savaşın korkunç yanını anlatıyordu. Bunun altını çizme sebebimiz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları... Ukrayna'da 2022 senesinden bu yana süren savaş nedeniyle Rus sporcular Paris'teki 2024 Olimpiyatları'nda ülkelerinin bayraklarıyla yarışmalara katılamayacak.Bu başka bir ülkenin topraklarını işgal eden Rusya'ya uygulanan yaptırımların spor ayağı. Rus sporcular bağımsız olarak katılabiliyor. Peki, 2023 Ekim'den bu yana bir işgali sürdüren, 40 bini insanı katleden İsrail'e bir yaptırım var mı? Böyle soru mu olur, ne münasebet. Gazze'deki Yermuk Stadı toplama kampı olmuş, Filistinli futbol antrenörü Hani Al-Masdar öldürülmüş. Elbette bunların Olimpiyat Komitesi için bir önemi yok.Olimpiyat Oyunlarıyla ilgili bir haberde 'yasak' kelimesini kullanmak, bir spor editörü olarak ağırıma gidiyor. Sayısız olimpiyatı yerinde gören, yılların spor gazetecisi Murat Ağca, "Paris'te olimpiyat havası yok. Metrolar kapatılmış. Parisliler ortada yok gibi. Her yerde barikatlar var. Parisliler bile evlerine kodla ulaşabiliyor" diyerek şehirdeki durumu anlatıyordu. 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek Filistinli sporculardan yüzücü Yazan Al Bawwab, "Bizlere insan gibi muamele edilmiyor. Fransa, Filistin'i devlet olarak tanımıyor. Ülkesi bulunmayan 15 milyon insan olduğumuzun bilincinde hareket ettiğimizin farkına varılmalı. Polisler bayrağımızı taşımamıza bile izin vermiyor" dedi.Olimpiyatlarda 400 metre bayrak yarışında Fransa'yı temsil edecek atlet Sounkamba Sylla'nın ise, ülkesinin laiklik prensipleri sebebiyle açılış törenine başörtüsüyle katılamayacağı açıklandı. (Bu sayfa hazırlanırken henüz açılış töreni yapılmamıştı) Sylla, "Kendi ülkende düzenlenen Olimpiyatlar'a seçiliyorsun ama başörtüsü taktığın için açılış törenine katılamıyorsun" yazdı. Tepkiler üzerine Sylla'nın bir şapka ile törene katılacağını açıklayan Fransız yetkililer ülkelerinin Ortaçağ'da kaldığını gösterdi. Avrupa'yı farklı konularda bize örnek gösterenler bir daha düşünmeli!