Her şey şehre bir arşivcinin gelişiyle başladı

Ardahan'a iki yıl önce Meteoroloji Müdürü olarak atanan Hüseyin Geçgel'in geçmişten gelen antika merakı, bu kente yeni bir heyecan getirdi. Kurumu bir müzeye çeviren Geçgel, "Buradaki görevim bittiğinde koleksiyonumu Ardahan'a armağan etmek istiyorum, kurulacak olan müze için bizim de çorbada tuzumuz olsun" yorumunu yaptı. Ardahanlıların müze beklentisi olan binaya ilk harcı Ardahan Meteoroloji Müdürü olarak Hüseyin Geçgel kendisinin koymak istediğini söyledi.AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç'un müjdesini verdiği müze için çalışmalar sürerken, Ardahan'da görev yapan kurum müdürleri de boş durmuyor. Bunların başında ise örnek hizmetleriyle bilinen meteoroloji müdürü Hüseyin Geçgel geliyor. Geçgelin meteoroloji binasında ve bahçesinde sergilediği antika eşyalar büyük ilgi görüyor. Ardahan'a iki yıl önce Meteoroloji müdürü olarak atanan 38 yaşındaki Hüseyin Geçgel, geçmişten gelen antika merakını müdür olarak atandığı yeni görev yeri olan Ardahan'da da sürdürdü.Kimi zaman parayla, kimi zaman müzayedelerde ve kendisine bağışlanan antikaları bir araya getirerek kurumu adeta bir müzeye çeviren Geçgel, "Buradaki görevim bittiğinde koleksiyonumu Ardahan'a armağan etmek istiyorum, kurulacak olan müzeye bizim de çorbada tuzumuz olsun. Bir odasına rahmetli dedemin ismi verilse ayrıca mutlu olurum. Benim antikaya merakım Mersin'deki evimizde dedemin eski plakalarını eski bir ansiklopedinin içinde bulduğumda başladı. O günden sonra eski eşyalara ilgim artı. O zaman 20 yaşındaydım kardeşimle birlikte bu işe merak sardık. O da memlekette benim gibi antikacı" diye konuştu.Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki asker üniformaları ve sandıklarından, Sovyetler Birliği zamanındaki Rus telefonlarına tutun eskiye dair ne varsa bir örneği burada. Tarihte ilk çıkan kömürlü ütü, askerlerin cephede kullandığı su mataraları ve benzeri tüm antika malzemeler makam odasında, koridorda ve duvarlarda sergilenerek adeta bir müzeyi andırıyor.Geçgel, ayrıca köyleri gezerek eski tarım aletlerini meteoroloji binasının bahçesinde sergiliyor. Bunların dışında ayrıca tarihteki ilk hesap makineleri, daktilolar, eski fotoğraf makineleri, çaydanlıklar, saatler, gaz lambası, Hicri 1292 yılında yemek tabakaları, seyahatlerde kullanılan mini dikiş makinesi atların sırtında erzak taşımada kullanılan heybeler, ilk çıkan radyolar, ilk çıkan telefonlar ilk çıkan köstekli saatler ve ilk termometre hepsi intizamlı bir şekilde sergilendi. Bunların içinde en ilgi çekici olanı ise 1900 yılı tarihli bir bavul. Bu bavulun çöpte bulduğunu söyleyen Meteoroloji Müdürü Geçgel, "Bavulun içinde albay elbisesi, Osmanlı kılıcı, asker başlığı, fotoğrafları ve dürbün vardı. Bavulun bir albaya ait olduğu belliydi. Bir askerin kullandığı tüm malzemeler hepsi mevcuttu. Bu bavulu Mersin Anamur'da bir eskici, hurdacı bir adam çöpe atılmış şekilde bulmuş, o da içerisinde ki tüm eşyalarıyla birlikte bana sattı" ifadelerini kullandı.Geçgel'in ayrıca bir de arşivi bulunuyor. Arşivinde eski fotoğrafların yanı sıra 1901 yılından günümüze basılmış gazeteler, Osmanlı hisse senetleri, eski tapular, Osmanlı pulları, Mehmet Reşat ve Abdülhamit dönemine ait gümüş paralar ve sikkeler. 1929 Türk Spor gazetesi Fenerbahçe şampiyonluk haberini manşetten verirken Galatasaray, Üsküdar Spor, Eyüp Spor ve Kasımpaşa Sporun 1. Lig'de oynadıklarını öğreniyoruz.