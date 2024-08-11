Azerbaycan’dan Kırşehir’e şehitler için geldi

1918 yılında Azerbaycan'daki Kafkas İslam Ordusunda savaşarak şehit olan Kırşehirlileri araştıran Günay Rzyeva, araştırmalarını derinleştirmek üzere Kırşehir'e geldi. Rzyeva Kırşehir'de şehit torunu Sıddık Turgut ile bir araya gelerek vefasını gösterdi. Azerbaycan'da faaliyet gösteren Baskılı Devlet Tarih ve Kültür Koruma Alanı Müdürü Günay Rzyeva 1918 yılında Nuri Paşa'nın komuta ettiği Kafkas İslam Ordusunda savaşarak Bakü'de şehit olan Kırşehirlileri araştırmak üzere Kırşehir'e geldi. Rzyeva, Kafkas İslam Ordusunda dedesi şehit olan Sıddık Turgut ile Kırşehir Şehit Aileleri Derneği'nde bir araya geldi.Kafkas İslam Ordusu ile ilgili birçok makale yazan Rzyeva, "Vefa borcumuz gereği Azerbaycan'da şehit düşen kahramanlarımızın torunlarıyla tanışmak üzere Kırşehir Şehit Aileleri Derneği'nin daveti üzerine Kırşehir'e geldim. Araştırmalarımda 40'a yakın şehidimizin ismine eriştim. Şehitlerimizden Mehmet oğlu Yusuf'un torunu Sıddık Turgut'a ulaştık ve Kırşehir'de bir araya geldik. Bizim için oldukça anlamlı ve duygu dolu bir buluşma oldu. Kendisine Azerbaycan halkının minnet ve vefa dileklerini ilettim. Bundan sonraki süreçte de ulaşabildiğimiz kadar ailemize ulaşarak diyalog halinde kalacağız" dedi. Dedesi 1918 yılında Bakü'de şehit olan Sıddık Turgut ise "Dedemin künyesi elimize hiç ulaşmadı. Günay hanımın Kırşehir'e geldiğini öğrenince heyecanlandık. Vatan savunmasında şehit düşen atalarımızın unutulmaması ve araştırmalara konu edilmesi bizleri gururlandırdı" ifadelerini kullandı. Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ise böyle anlamlı bir olaya katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.