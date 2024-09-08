‘Çekirdek’ten filizlenenler

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 2002 yılında kurulan İTÜ ARI Teknokent; öğrenci ve yatırımcıları buluşturan bir merkez olarak çalışmalarına durmaksızın devam ediyor. Genç öğrencilerin farklı girişimleri, cesur ve yenilikçi yatırımcılarla zaman zaman -hatta sık sık desek yanlış olmaz- dünyada da ses getiren yankılar uyandırabiliyor. Bu sebeple zaman zaman İTÜ Çekirdek'le temasa geçip, "E ne var ne yok? Var mı bize heyecanlandıracak atılımlar?" deriz. Bu sefer de üç farklı sektörden atılımlarla tanıştık. Biri otomotiv-sigortacılık, diğeri enerji, ötekisi de ekonomi... Çocukluğumundan beri rüzgarı çok sevdiğim için beni heyecanlandıranı tahmin etmeniz zor olmayacak.Ortağım Enes Koşar veben kurucular olarak uzunbir süre boyunca birbirimizitamamlayan bir ekibiz. Deneyimlerimizinkökeni sigortasektöründeki uzun yıllara dayanıyorve bu, bizim en önemli gücümüz. Ailemizdenve iş tecrübelerimizden gelen sigortacılık bilgibirikimimizle donanmış durumdayız. Wyseye'ıkurmadan önce Enes ile birlikte, kurumsalda yenilikçiçözümler üzerinde çalışan bir ekipte faaliyetgösterdik. Hayallerimizle birlikte, TÜBİTAK'ın sağladığıBİGG ve KOSGEB İleri Girişimcilik destekleriyleelde ettiğimiz kazanımlar, Wyseye'ı kurmakararımızda kritik bir etken oldu.Faaliyet alanımız, kurumların görüntü işlemeve yapay zeka teknolojilerine kolay ve minimumyatırımla erişimini sağlamak üzerine odaklanmadiyebiliriz. Vizyonumuz, ülkemizdeki regülasyonlarada uygun çözümler geliştirerek kurumlarınihtiyaçlarını karşılamak. Hasar.Ai ve Dokuman.ioadında iki ana ürünümüz bulunmakta. Bu ürünlerimizle,sektörlerdeki yoğun operasyonları enaza indirme hedefiyle kurumları destekliyoruz.Ürünlerimiz, çalışanların daha verimli iş süreçlerioluşturmalarına ve tekrarlı görevleri Wyseye'ninözgün bakış açısıyla gerçekleştirmelerine yardımcıolmakta.Hasar.AI; otomotiv, sigorta ve mobilite sektörleriiçin özel olarak tasarlanmış bir yapay zekâçözümüdür. Bu çözüm, otomobillerin durumunugörüntü analizi yaparak tespit etmekte ve olasıhasar durumlarında dijital bir ekspertiz sonucuylatahmini hasar tutarını sunmakta. Sistem, hasarlarınhızlı ve doğru bir şekilde değerlendirilmesini vesektöre uygun bir şekilde kategorize edilmesinisağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu platform,çeşitli kullanım senaryolarına uyum sağlayabilmeesnekliği ile öne çıkmaktadır. Sigorta, otomobilüreticileri, filo ve araç kiralama şirketleri, araçpaylaşım platformları, asistan hizmet sağlayıcılarıve ikinci el satış platformları gibi farklı sektörlereçözümler sunmakta.Dokuman.io platformu ise banka, sigorta ve finansşirketlerinin yüksek hacimli ve manuel olarakyürütülen dokümanlar içeren süreçlerini tamamenotomatikleştirmek veya destek sistem olarak kullanarakçalışanların iş sürelerini kısaltmak ve birimzamandaki verimliliği artırmak amacıyla tasarlanmışbir çözümdür. Ürünlerimiz, görüntü işlemeteknolojisi içeren bir çözümlerdir ve low codeprensiplerine dayanmakta.Tabii ki, zaten girişimimiz için kritik adım,İTÜ Çekirdek'e dahil olmamı. İTÜ Çekirdek'insağladığı desteklerle başarıyla gerçekleştirdik. Pazardakarşılaştığımız her sorunun cevabını, güçlüpaydaşları ve sunduğu değerli kaynaklar sayesindebulduk. İTÜ Çekirdek'in gücü, girişimcilere sağladığıbu benzersiz destek ve rehberlikle açıkçaortaya çıkıyor. Geçtiğimiz yıl dünyanın en büyükteknoloji fuarı CES'e katıldık. Bu önemli etkinliğeOtomotiv İhracatçıları Birliği'nin sağladığı destekleWyseye'ı global arenada tanıtma fırsatı sağladık.Ve aralık ayında ilk yatırımımızı gerçekleştirdik,bu önemli adımda bize destek veren de İTÜ ARITeknokent oldu. Bu yatırım, bizim için büyük birgüven ifadesi ve mutluluk kaynağı.girişimlerinin uluslararası hub'lar aracılığıyla globalleşme süreçlerini artırması için yeni bir yolculuğa başlayan İTÜ ARI Teknokent, Türkiye'nin en iyi girişimlerine sahne olan ve yatırımcılarla buluşmalarını sağlayan Big Bang Startup Challenge etkinliğini de globale taşıyor. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, "Big Bang London Demo Day'de 15 teknoloji girişimi, fiziksel olarak 60'ın üstünde online olarak da 1000'nin üzerinde global yatırımcıyla bir araya gelecek. İnanıyorum ki, İTÜ ARI Teknokent'in yürüttüğü Innogate uluslararası programları, tüm Türkiye için İstanbul'dan globale açılan bir inovasyon kapısı olacak" dedi.- Captanomy, 2021'de benve diğer iki ortağımla birlikteşirketimizi kurarak yenilikçiteknolojimizi geliştirmeyebaşladık. Sürdürülebilirlikriskleri ile performansını izleyebilen birplatform inşa ettik. 2023 yılında ise İTÜÇekirdek'e dahil olarak Türkiye'nin enbüyük girişimcilik etkinliği Big Bang StartupChallenge sahnesinde en yüksek nakit,ödül ve yatırım alarak birinci olduk.Bankalar, yatırımcılar ve büyükşirketler, portföylerindeki risklerini veperformansını izleyerek, uzun vadelideğer yaratmayı, riskleri minimize etmeyive sürdürülebilirlik konusunda artan yasaldüzenlemelere uyum sağlamayı hedefliyor.Captanomy Platformu, şirketlerin sürdürülebilirlikperformansını ve risklerini takipeden bir dil modeliyle bu süreci destekliyor.Geliştirdiğimiz bu teknoloji ve metodolojisayesinde hem şirketlerin hem de değer zincirlerininşeffaflığı artıyor, hem de şirketlerinsürdürülebilirlik risklerini minimize etmelerine ve performanslarınıiyileştirmelerine yardımcı oluyoruz.Geliştirdiğimiz teknolojiyi daha da ileriye taşıyarak,sürdürülebilirlik ve risk yönetimi alanındaküresel ölçekte bir referans noktası haline gelmek.Ayrıca, daha fazla şirkete ulaşarak, onların değerzincirlerini şeffaflaştırmalarına ve sürdürülebilirlikperformanslarını artırmalarına yardımcıolmayı amaçlıyoruz.Fosil yakıtların ucuz ve ulaşılabilir olması, nispeten güneşenerjisi ve rüzgâr türbini gibi sistemlerin yatırım maliyetlerininfazla oluşu birinci sebep gibi görünse de asıl sebep depolamasistemlerinin ve akülerin yeterli seviyede gelişmiş olmamasıydıdiyebiliriz. Bu gelişim tamamlanınca teknolojik ve ekonomik olarakbir engel kalmadı. 2000'li yılların başında fosil yakıtların çevreyeverdiği zararlar, karbon emisyonu ve iklim değişikliği gibi başlıklargündeme gelince, sürdürülebilir enerjinin önemi daha iyi anlaşıldı.- Sürdürülebilirliğin 5D'si denen beş kavram vardır. Nedir bu 5 D?Decarbonization, yani karbon emisyonunun düşürülmesi. Ki direk başınayıllık 10 ton karbon emisyonunun önüne geçiyoruz. Democratization:Enerjiyi herkes için erişilebilir kılıyoruz. Deregulation, günlük 10 kwatt'ınüzerinde enerji üretilmediği sürece herhangi bir regülasyon yok, dolayısı ilekolaylıkla kurulabiliyor. Decentralization, enerjiyi ürettiği yerde kullanıyor,merkezileştirmiyor. Digitalization, RumiSoft IoT platformu sayesinde uzaktanizlenebiliyor ve yönetilebiliyor. Özetle, sürdürülebilirlikte ana amaçlardanbir tanesi enerjiyi merkeze getirmeden, iletim ve dağıtım maliyeti olmadan,ürettiği yerde kullanmaktır. RumiTech olarak önceliğimiz ürettiğimiz enerjiyiyerinde kullanmaktır ancak üretilen fazla enerji basit bir projelendirme ile şebekeyeentegre edilerek satılabilir. Avrupa'da neredeyse her evde kurulan sürdürülebilirenerji sistemleri bu şekilde çalışmaktadır.Bizim kullandığımız bataryalar, sınıfının en hafifi olan LiFePo4 bataryalardır. Bizyerli üreticilerden tedarik ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Geçtiğimizyıl İTÜ Çekirdek'te kurulan çok yeni bir girişim olarak şu anda köprüyatırım turundayız. Alacağımız yatırım ile 2024 yılı sonundaseri üretime geçip 2025 yılında Türkiye, CIS ve Avrupabölgelerinde satış ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz.Mevlana'dan aldığımız ilhamla, RumiTech'i bir dünyamarkası yapmak için var gücümüzle çalışmaya devamedeceğiz.