Ders gibi kariyer inşası

Hailey 'Rhode' Baldwin Bieber... Babası ve amcası Hollywood'da etkili iki oyuncu, Alec Baldwin ve Stephen Baldwin... Annesi grafik tasarımcı Kennya Deodato Baldwin. Annesinin babası Brezilyalı müzisyen Eumir Deodato... Kocası pop star Justin Bieber... Geçtiğimiz yıl sessiz lüks modası hayatımıza girene kadar son beş yılın en etkili stil ikonuydu Hailey Bieber... Tahtını Sophia Richie'ye kaptırana kadar kesinlikle tüm markaların gözdesiydi... Ancak o moda dünyasında yakaladığı popülariteyi zaten çoktan bir markaya çevirmişti... Göbek ismi olan Rhode ismini verdiği güzellik markası son dönemin en trendi markalarından biri olmuştu bile... Rhode dudak parlatıcısı ve o parlatıcıyı rahatlıkla yerleştirebileceğiniz telefon kabınız yok mu yoksa sizin hâlâ? Tam bir reklam-pazarlama defası olan Hailey Bieber, markasının Z jenerasyonunun ve onlardan ilham alan yaşı daha büyük kadınların vazgeçilmezi yaptı bile... Kısa süre önce doğum yapan ve hamileliği sırasında giydiği kombinlerle de her gün magazin basınına konu olmayı başaran Bieber, kendi kendini yaratan kadınlardan...22 Kasım 1996 tarihinde doğan Baldwin, en başında dediğimiz gibi Stephen Baldwin'ın kızı ve aktör Alec Baldwin'ın yeğeni olarak tam anlamıyla bir Hollywood aristokratı olarak dünyaya geliyor. 2018'de pop star Justin Bieber ile evlenerek şöhretini ve etkinliğini bir üst boyuta taşımayı başarıyor. Evliliğin ardından da sadece "Hailey Bieber olarak anılmak istiyorum" diyor... Kabul edelim Bieber, model olarak başarılı bir kariyere sahipti. Moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş ve birçok ünlü markanın yüzü olmuştu. Kendi jenerasyonun birçok ferdi gibi sosyal medyayı kullanmayı ve kendi yararına bir platform haline getirmeyi de çok iyi biliyordu. İlk çocuğunun doğumu, hamilelik sürecinde, doğum ve anne olma deneyimini sosyal medya ve çeşitli medya organlarında paylaşması popülaritesini daha da artırdı.Ford Models ile anlaşma imzaladığı 2014 yılında French Connection markasının yüzü olan Hailey Bieber, aynı yıl Topshop için podyuma çıkıyor. Ve Love dergisinin kapağı için poz veriyor. Ailesinin etkisiyle hızlı bir adım atıyor şov dünyasına... Arka arkaya Cody Simpson ve Shawn Mendes gibi ünlü ve popüler şarkıcılarla ilişki yaşıyor. Ancak Justin Bieber ile yaşadığı ilişki evlilikle sonlanıyor. Justin Bieber ile olan ilişkisinin, sadece romantik değil, aynı zamanda derin bir arkadaşlık ve ortaklık temelinde olduğunu söyleyen Hailey Bieber, "Destekleyici ve dürüst bir ilişki yaşıyoruz. Zorluklarla karşılaşıyoruz ancak bu zorluklar ilişkimizi güçlendirtiyor. Aşk ve evlilikte iki insan arasında sürekli bir iletişim ve anlayış gerekiyor. Aşk ve ilişkilerin insanın kendisinin en iyi versiyonuna dönüşmesine yardımcı olduğuna inanıyorum. Kişisel büyüme ve ortak hedefler doğrultusunda çalışmak çok önemli" diye konuşuyor...Hailey Bieber ve Justin Bieber'ın ilişkisi, 2010'lu yılların ortalarında başladı. İşte ilişkileriyle ilgili bazı önemli noktalar:- Hailey Baldwin (şu anki soyadıyla Bieber), Justin Bieber ile ilk olarak 2009 yılında tanıştı. O dönemde ilişkileri arkadaşlık düzeyindeydi. Aralarındaki ilişki 2015 yılında romantik bir hale geldiği söylendi.- 2016 yılında ayrıldılar, ancak bu süre zarfında tekrar yakınlaşmaları ve zaman zaman birlikte görülmeleri oldu. Hem Justin hem de Hailey, bu dönemde birbirlerini destekleyerek yeniden bir araya geldiler.- 2018'de, çift tekrar bir araya geldi. Eylül 2018'de New York'ta sessiz bir şekilde nişanlandılar ve kısa bir süre sonra resmi olarak evlendiler. Evliliklerini, 30 Eylül 2019'da bir düğünle kutladılar.- Hailey ve Justin, ilişkilerini ve evliliklerini sosyal medya üzerinden sıklıkla paylaşıyorlar. Kendi aralarındaki bağları, sevgi ve destekleri hakkında birçok kez açık sözlü oldular.Rhode yani Hailey Bieber'ın kurucusu olduğu güzellik markası, son dönemin en iyi çıkış yakalayan markalarından biri...- Rhode, 2022 yılında Hailey Bieber tarafından kuruldu. Markanın amacı, erişilebilir fiyatlarla yüksek kaliteli cilt bakım ürünleri sunmak.- Rhode, özellikle nemlendirici kremler, serumlar ve dudak bakım ürünleri gibi cilt bakım ürünleri üzerine odaklanıyor. Ürünler genellikle doğal ve etkili içeriklerle formüle ediliyor.- Markanın temel felsefesi, basit ve etkili cilt bakım rutinleri sunmak. Hailey Bieber, kişisel cilt bakım ihtiyaçlarına dayalı olarak ürünleri tasarlamış ve kullanıcılara sade ama etkili çözümler sunmayı hedeflemiş...- Rhode'un ürünleri, minimalist ve şık ambalajlarla dikkat çekiyor. Estetik açıdan hoş ve fonksiyonel bir tasarıma sahip.