Yokluk, baskı ve sonrasında gelen kontrolsüz para

Sean Combs... Ya da uzun zamandır bildiğimiz ismiyle P. Diddy... Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Grammy'leri 3 kez kazanan, kişisel serveti yaklaşık 1 milyar dolar olarak kabul edilen yapımcı, iş adamı, müzisyen, şarkıcı...1993 yılında rekora imza attığı ilk single'ının ardından Bad Boys Records ismini verdiği ilk yapım şirketini kuran sayısız hit parçaya imza atan bir müzisyen... Ona dair hafızama kazınan ilk görüntü sanırım o dönem sevgilisi olan Jennifer Lopez ile bir ödül töreninde mikrofonlar karşısında konuştuğu an... Son görüntüde 7 çocuğuyla birlikte olduğu bir fotoğraf karesi...Çok ünlü, çok başarılı, çok zengin, çok popüler, çok büyük bir çevresi olan, çok güzel kadınlarla birlikte olan ve 7 çocuğu olan bir adam var karşımızda...Araştırırken bakıyorum ki 1969'da dünyaya gelen P. Diddy 1990'ların başından bu yana müzik dünyasın önemli isimlerinden biri... Ve birçoğumuz tarafından oldukça şanslı görülebilecek olan bu ünlü müzisyen yaklaşık bir ay önce tutuklanarak atıldığı hapishane hücresinde...Bir sanatçıdan insan tam olarak nasıl bir suç işlemesini bekler bilmem ama kesinlikle insan kaçakçılığı gibi bir suçlamayla karşı karşıya kalmasını beklemiyor sanırım... 16 Eylül'de gözaltına alınan sanatçı; organize suç, zorla insan kaçakçılığı ve fuhuşa zorlama gibi üç ağır suçlamayla karşı karşıya...Bir yandan P. Diddy'nin avukatları, menajerleri ve halkla ilişkileri özellikle çocuklarını korumaya yönelik bir medya stratejisi izlemeye çalışıyor. Bir yandan da 50 Cents, P. Diddy 'gerçeği' hakkında belgesel çekme projesine start vermiş durumda... Kendim yazarken de, ABD basınında suçlamaları okurken de şaşkınlığıma hakim olamıyorum.Diddy, sadece müzikle kalmayıp moda, film ve televizyon gibi alanlarda da etkili olmuş bir isim. Sean John adlı giyim markasıyla da tanınıyor. Kariyeri boyunca birçok ödül kazanmış ve müzik dünyasında önemli bir figür haline gelmiştir. Aynı zamanda hayır işleri ve sosyal projelerde de aktif rol oynamış bir isim... P. Diddy, birçok moda defilesinde yer almış ve ünlü markalarla da işbirlikleri yapmış bir isim... Moda dünyasında cesur ve yenilikçi yaklaşımlarıyla bilinir, bu da onu sadece müzik değil, aynı zamanda stil ve lüksün simgesi haline getirdi...Sonra bu ünlü ismin hayatının nasıl başladığını araştırmaya başlıyorum... Bir yandan sekreterlik bir yandan mankenlik yapan bir anne ile ABD ordusundaki görevinin ardından mafyaya yakınlaşmış ve bir silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş bir babanın oğlu Sean Combs... Babası silahlı saldırıda hayatını kaybettiğinde henüz 2 yaşında... Annesi onu ve kız kardeşini tek başına oldukça büyük bir yoksulluk içinde yetiştirmeye çalışıyor...Bu acıklı öykü bu arada, hepimizin izlediğimiz ABD dizi ve filmlerinden bildiğimiz uyuşturucunun ve yokluğun kol gezdiği New York şehrinin en ürkütücü mahallelerinden Harlem'de geçiyor... Bu hayatın içine doğan Combs'u annesi, sadece erkek öğrencilerin kabul edildiği bir din okuluna yolluyor. Combs bir yandan futbol oynuyor, bir yandan sıkı bir din eğitimi alıyor... Ve üniversite sınavında da başarılı olup işletme fakültesine kabul ediliyor... Yokluk, fakirlik, var olma mücadelesi, çok katı dini bir eğitim, büyük bir şöhret, para ve bunlarla birlikte gelen 'dokunulmazlık' duygusu onu bugüne kadar getiriyor...P. Diddy, kariyeri boyunca çeşitli skandallarla da gündeme geldi:- 1999 VMA olayı: Diddy, MTV Video Müzik Ödülleri'nde yaşanan bir kargaşanın ortasında bulundu. Olay, gece boyunca pek çok ünlü arasında tartışmalara neden oldu.- Shyne ile olay: 1999'da bir gece kulübünde yaşanan bir silahlı çatışma sonrasında Diddy, Shyne ile birlikte tutuklandı. Diddy, olayda suçlu bulunmadı, ancak Shyne uzun bir hapis cezasına çarptırıldı.- Kendall Jenner ile ilişkisi: Diddy, 2017'de genç model Kendall Jenner ile bir ilişki yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi. Bu durum, yaş farkı nedeniyle bazı eleştiriler aldı.- Özel hayatı: Diddy, geçmişteki ilişkileri ve flörtleriyle sık sık magazin gündeminde yer aldı. Özellikle Jennifer Lopez ve Cassie Ventura gibi ünlü isimlerle olan ilişkileri dikkat çekti.- Kamuoyuna açıkladığı davalar: Diddy, bazı iş ortakları ve eski çalışanlarıyla davalar açarak kamuoyuna yansıyan tartışmalara neden oldu.