Moda haftalarına ünlü dopingi

Biz şehirde yavaş yavaş soğuk hava ve yaklaşan kış mevsimi gerçekliğiyle yüzleşirken moda dünyasında gündem tamamen güzel havalardı. Arka arkaya dünyanın dört önemli moda başkenti düzenlenen moda haftalarında tasarımcılar ve modaevleri 2025 ilkbahar-yaz sezonuna ait koleksiyonlarını tanıttılar... Paris Moda Haftası'yla sona eren bu bol koşuşturmalı yaklaşık bir aylık süreç tüm moda dünyası için bol bol malzeme yarattı. Editörler, stylistler, moda yazarları, yayın yönetmenleri, influencer'lar, marka elçileri ve celebrity'lerin yanı sıra tabii ki satın almacılar bir ay boyunca bir ülkeden diğerine konuşturup durdu.Bizler bir yandan gelecek yıl ilkbaharyaz sezonunda giyeceklerimizi önden keşfetme şansı yakaladık, bir yandan moda haftalarına özgü sokak stiliyle bu sezonun popüler parçalarını nasıl kombinleyeceğimizi beraber gördük. Moda markalarında yaşanan değişimler, yer değiştiren tasarımcılarla ilgili bol bol dedikoduları dinledik. Ama bunların da ötesinde en çok ön sıralardaki ünlüleri, podyuma çıkan ünlüleri konuştuk.Paris Moda Haftası'nın kapanış defilesine imza atan Coperni markasınının Disneyland Paris'te düzenlenen defilesi ve o etkileyici şatolu görüntü kadar defilenin en sonunda üzerinde simsiyah bir prenses elbisesiyle podyuma çıkan Kylie Jenner hafızalarımıza kazındı. Modern ve yenilikçi tasarımlarıyla tanınan ve özellikle genç nesil arasında popüler olan marka bu sayede tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Jenner gibi moda haftası sırasında podyuma çıkan Gigi Hadid, Adut Akech ve Kaia Gerber de yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Baleniciaga'nın moda haftası sırasındaki defilesi için ön sıraya Nicole Kidman, Lindsay Lohan, Salma Hayek, Katy Perry, Anok Yai, Rachel Sennott, Future, Naomi Campbell, Luka Sabbat gibi isimleri 'yığmış' olması pek de dikkatlerden kaçacak gibi değildi.Üzerlerinde markanın sergilenen koleksiyonuna ait parçalarla ön sıradan medya mensuplarına el sallayan tüm bu isimler büyük ihtimalle defilede tanıtılan koleksiyondan çok daha fazla hafızalarımıza kazınmış oldu. Peki ya Miu Miu'ya ne demeli? Shailene Woodley, Olivia Dean, Nara Smith, Daisy Ridley, Emma Thyn, Izzi Allain, Camila Cabello, Barbara Palvin, Eva Apio, Petra Collins, Addison Rae and Mel Ottenberg gibi isimlerin yer aldığı ön sırasıyla olabilecek en geniş medya yansımasına sahip oldu. Yani özellikle pandemi sonrası yeni dünya düzeninde eski etkinliği olmayacağı düşünülülen, 'eski bir adet', 'verimsiz bir satış platformu', 'heyecansız bir etkinlik', 'amacını yitirmiş bir platform' olarak bahsedilen moda haftaları ünlülerin gücünü arkalarına alıp yeniden 'Biz buradayız' dedi.Temalar ve trendler: Renkli ve dinamik koleksiyonlar, rahat kesimler ve sürdürülebilirlik vurgusu.Temalar ve trendler: Yenilikçi tasarımlar, cesur desenler ve bağımsız tasarımcıların etkisi.Temalar ve trendler: Lüks ve zarif kesimler, göz alıcı aksesuvarlar ve güçlü grafikler.Temalar ve trendler: Feminen ve klasik unsurların modern yorumları, zarif detaylar ve etkileyici sahne tasarımları.