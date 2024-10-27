Genç ve güzel olmanın yolu çalışmak

Sık sık yazdığım konulardan biri kesinlikle yaş ve güzellik konuları. Moda dünyasının baskısı bir yandan, bilim insanlarının bizleri 100 yaşımıza kadar yaşatma isteği bir başka yandan... Geçen hafta da tam olarak bu konular üzerinden bir isim gündeme oturdu. Vera Wang... "Çok güzel gelinlikleri var" dediğinizden eminim... Dışarıdan nasıl görünürse görünsün erkek egemen bir sektör olan moda dünyasında ayakları üzerinde kalan ve üretim yapmayı sürdürebilen bir isim... Vera Wang geçtiğimiz hafta katıldığı bir ödül töreninde yine fit ve yaşsız görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.New York'taki galada 75 yaşındaki tasarımcısı ödül alanlar arasındaydı. Hepimizin ismini duyduğu, şanslı olanlarımızın tasarımlarını giydiği önemli bir figür moda dünyasında... Wang davette bir genç kız fiziğinde olmasıyla ilgili gelen sorulara, "Tüm hayatım boyunca çalıştım. Çalışmak insanı dinç ve güncel hayatla bağlantılı tutuyor. Hayata uyum sağlamayı başarıyorsunuz. İki kız çocuğu yetiştirdim. O da bana enerji ve mutluluk kattı. Çin yemeği çok severim. Asla aşırı bir şey tüketmem. Hep güneş koruyucu kullanırım. Duşta bebek yağı sürerim, cildimin nemli kalmasına önem veririm. Sanırım tüm bunlar görüntümde etkili olmuştur" diye yanıt verdi. Hayatta ciddi bir meşguliyetinin olmasının insanı sağlıklı ve genç tuttuğunu söyleyen Wang, "Bir hedefiniz olsun. Herkes için o hedeflere ulaşma yaşı farklı olabilir. Bunda da hiç sorun yok. Aynı anda herkesle aynı şeyleri yapmak zorunda değilsiniz" diye de eklemeyi unutmadı.Moda dünyasında uzun zamandır yer alan bu ismin geçmişine dair hiç bilginiz var mı? Ya da hiç merak edip araştırma yaptınız mı? Doğruyu söylemek gerekirse benim de çok fikrim yokmuş. Vera Wang'in aslında bir moda editörü olarak moda dünyasına adım attığını bilmiyordum mesela. Turkuvaz Medya bünyesinde Türkiye'de de yayınlanan Vogue dergisinde çalışarak başlamış iş hayatına. Dergiye giren en genç moda editörüymüş. Okulunu bitirir bitirmez adım attığı bu dünyada markaların da kalbini çalmış. 17 yıl dergide çalışmış. Hani şu anda beş yıl aynı yerde çalışan birine, "Ne o oradan mı emekli olacaksın?" diye soruyorlar ya Wang tam 17 yıl aynı çatı altında kalmış. 1987 yılında dergiden ayrılıp Ralph Lauren'de çalışmaya başlamış. İki yıl orada kalıp deneyim kazandıktan sonra 40 yaşında kendi ismiyle bir gelinlik tasarım işi kurmuş.30 yaşına gelip hayatta hiçbir hedefi olmayan o kadar çok kişiye denk geliyorum ki. 40'ında hayatın tüm kapılarının kapandığını düşünenlerle bir de... Wang bu iddialı kariyeri 40'ında başlatmış. 35 yıldır başarıyla sürdürdüğü kariyeri. Yaklaşık 500 milyon dolarlık serveti olan Wang, tahmin edeceğiniz gibi Çinli mülteci bir ailenin çocuğu. Ve aslına bakacak olursanız ilk hayali artistik patinaj alanında başarı sağlamakmış... ABD Olimpiyatları takımına giremeyince moda endüstrisine girme kararı almış... Çünkü takımda yer almadıktan sonra yaptığı sporun hobi olarak kalacağına kanaat getirmiş. Bir evlilik yapan ilerleyen yaşında 'uyumlu olmadıklarını' söyleyerek eşinden ayrılan Wang, tüm kariyeri boyunca kadınların ayakları üzerinde kalabilmesine de destek verdi. Herkesin hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğini vurgulayan Wang, moda dünyasında etkisini artırarak sürdürmeyi başarıyor.