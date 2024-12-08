55’inde yeniden parlayan bir yıldız

Geçtiğimiz günlerde evliliğinin 24'üncü yılını kutlayan, kısa süre içinde özel bir platformda ikinci sezonu yayınlanmaya başlayacak olan Wednesday dizisinde canlandırdığı Morticia Addams karakteriyle yine çok konuşulmaya başlanacak olan Catherine Zeta Jones bir süredir radarımızda olmayan bir isimdi. Ancak 55 yaşındaki ünlü oyuncu bu hafta katıldığı bir ödül töreninde giydiği gece mavisi tuvaleti ve elegan duruşuyla herkesin kendisi hakkında konuşmasını sağladı. Suudi Arabistan'da düzenlenen The Red Sea International Film Festival isimli film festivaline 88 yaşındaki kocası Michael Douglas ile birlikte katılan güzel oyuncu, zarafetiyle ve şıklığıyla günlerdir dünya medyasının gündeminde.Evliliğinden 2003 doğumlu bir kızı ve 2000 doğumlu bir oğlu bulunan Galler doğumlu Catherine Zeta Jones, 1998 yılından bu yana eşiyle birlikte. Fransa'da düzenlenen bir film festivali sırasında tanışan ikili 1999 yılında nişanlandı. Douglas'ın boşanması tamamlanır tamamlanmaz da 2000 yılında evlendi. 1.5 milyon sterline mal olan düğün töreni, BBC tarafından yılın düğünü olarak adlandırıldı. Medyanın içeriği alınmadığı düğün fotoğrafları karşılığında OK! dergisi çifte 1 milyon sterlin ödedi.2000'li yılların başına damga vuran bu ilişki, oldukça zorlu dönemeçlerden de geçmedi değil. 2010 yılında Michael Douglas'a dil kanseri teşhisi konuldu. Ardından Catherine Zeta Jones'a 2012 yılında önce depresyon sonra da bipolar kişilik bozukluğu teşhisleri konuldu. Tüm bunlarçiftin zor günler geçirmesine sebep oldu. 2013 yılında çift ayrı yaşamaya başladı. Hatta karşılıklı boşanma davaları da açtılar. Ancak bir yıl sonra ikili, evliliklerini sürdürme kararı aldı. Yıllar boyunca pek de gözler önünde yer almayı tercih etmeyen çift, son birkaç aydır yeniden popülerliklerinin zirvesinde. Belki de tam bu nedenle 1969 doğumlu bu güzel yıldızı merak ettim ve hakkında araştırma yapmaya başladım.Şeker fabrikası sahibi bir babanın ve terzi bir annenin kızı olarak varlıklı bir ailede dünyaya gelen Catherine Zeta Jones, dört yaşında dans dersleri almaya başladı. Hiperaktif bir çocuk olan Zeta Jones'un başka türlü enerjisinin düşeceğine ailesi inanmadı. Dokuz yaşına geldiğinde Jones bulunduğu şehirde dans ve oyunculuk yeteneğiyle dikkat çekici biri çocuk olduğunu ortaya koydu. Arka arkaya güzellik, yetenek, dans ve oyunculuk yarışmalarına katıldı. Ve hepsini kazandı. 15 yaşında oyunculuk kariyerini sürdürmek için Londra'ya taşınma kararı aldı. Girdiği tüm seçmelerde baş rol oyuncusu olarak seçildi. Londra Kraliyet Operası'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıkmaya başladı. 18 yaşına bile basmadan kendi başına İngiltere'de yeteneğiyle oldukça iddialı bir noktaya geliyor. 1990 yılında ilk sinema filmi olan Binbir Gece'de rol aldı. Ardından arka arkaya İngiltere'de çeşitli dizi ve sinema filmlerinde rol almaya başladı.1998 yılında yani 29 yaşında Zorro'nun Maskesi isimli filmde başrol oynadı. Ve film, inanılmaz bir gişe başarısı yakaladı. Bu başarının ardından Jones'a Hollywood'da olan ilgi de arttı. Yani kariyeri tam zirveye doğru tırmanmaya başladığı sırada Michael Douglas ile tanıştı. Kendisinden tam 33 yaş büyük olan Douglas ile evlenmesi onu Hollywood'da bambaşka bir noktaya çıkardı. Oyunculardan oluşan çok prestijli bir aileye gelin gitmesi popülaritesini artırdı tabii ki. Ancak kariyeri açısından, yakaladığı ivme yavaş yavaş düşüşe geçmeye başladı. Evlilik hayatı, çocuklarının doğumları derken Jones'un yeniden oyunculuğa yöneldiği dönem 2010'lar oldu. 40'lı yaşlarını tiyatro oyunlarında da rol alarak geçirmeyi tercih etti. 2012 yılında uzun bir aradan sonra yeniden bir sinema filminde rol aldı. O dönem onun eşine ileri seviye kanser teşhisi konulduğu, kendisinin de ağır depresyon ve çeşitli psikolojik rahatsızlıklarla baş etmeye çalıştığı döneme denk geliyor... Ve sonra kopuk kopuk ilerleyen oyunculuk kariyerini 2017 yılında bir dizi filmde yer almaya başlayarak yeniden canlandırmaya çalıştı. Arka arkaya çeşitli dizilerde roller alıyor. Ancak 2021 yılında rol almaya başladığı Wednesday dizisi onun yeniden kaybettiği popülariteyi kazanmasını sağladı. Güzel, seksi ancak bunların da ötesinde yetenekli olan bir oyuncu olarak Jones, geri kazandığı popülariteyi koruyabilmek için şu sıralar delice bir çalışma temposu içinde.