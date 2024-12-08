751. Vuslat yılına özel Mevlevi Mukabelesi

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Hz. Mevlânâ Celâleddin Rumî'nin vuslatının 751. Yıl dönümü münasebetiyle İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu AKM'de Mevlevî Mukâbelesi gerçekleştiriyor. Şeb-i Arûs özel semâ mukâbelesi postnişin M. Fatih Çıtlak riyasetinde icra ediliyor. Sanat yönetmenliğini Yüce Gümüş'ün üstlendiği etkinlikte yüz yıllardır mevlevîhânelerde icra edilen semâ mukâbelesi aslına uygun şekli ile seyirciyle buluşturuluyor. Şeb-i Arus Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Özel Sema Mukabelesi, 10 Aralık akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda.İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 13 Aralık'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sezonun en heyecan verici konserlerinden biriyle bu kez hem işitsel hem de görsel açıdan kaçırılmayacak bir deneyim vadediyor. İngiliz şef Howard Griffiths yönetimindeki orkestra ve Volkan Akkoç yönetimindeki Sirene Korosu; G. Holst'un gezegenlerin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini müziğe yansıtma fikriyle bestelediği Gezegenler Süiti'ni seslendirecek. Arka planda ise yapay zekâ ile oluşturulmuş gezegen tasvirlerinin etkileyici akışı, video sanatçısı Hamza Kırbaş'ın tasarımıyla seyirciyle buluşacak.Murat Cem Orhan şefliğindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 13 Aralık akşamı Devlet Sanatçısı, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ı konuk edecek. Geçtiğimiz haftalarda Türk-Macar ilişkilerinin 100. yılı nedeniyle Budapeşte'de sahne alan Onay, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konserde Adnan Saygun'un Piyano Konçertosu ve A. Dvorak'ın Yedinci Senfonisi'ni seslendirecek.Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, 12 Aralık akşamı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde vereceği konserle İsmet İnönü'yü anacak. Naci Özgüç şefliğindeki konserin solisti piyanist Emre Şen. Programda ise Rahmaninov'un ikinci Piyano Konçertosu ve Mendelssohn'un üç numaralı Senfonisi yer alıyor.Cem'i Can Deliorman'ın şefliğini üstlendiği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yarın akşam viyolonsel sanatçısı Hakan Hürkan Şahin'e eşlik edecek. CSO Mavi Salon'da gerçekleşecek konserde Şahin, George Crumb, Orkun Ağır ve György Ligeti eserlerini seslendirecek. CSO, 13 Aralık'ta CSO Ana Salon'da Polonyalı şef Jaroslaw Shemet'u ağırlayacak. Konuk solist klarinet sanatçısı Kevin Pedro Spagnolo, Ferit Tüzün'ün Türk Kapriçyosu başta olmak üzere Carl Nielsen ve Antonin Dvorak eserlerini seslendirecek.Ankara Devlet Tiyatrosu, Matei Visniec'in yazdığı Petru Vutcarau'nun yönettiği Çehov Makinesi adlı oyunu sahneliyor. Oyun yazarı Anton Çehov, veremden ölmektedir. Son günlerini yaşarken oyunlarındaki karakterler ona musallat olur. Bir yandan da kendi ölümüne doğru ilerlemektedir. Yazarlık ve ölüm üzerine, felsefi düşünceler sunan oyun 10 - 14 Aralık tarihleri arasında Şinasi Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.İstanbul Devlet Tiyatrosu, Özen Yula'nın yazıp yönettiği Sonbahara Son Günler adlı oyunu sahneliyor. 1980 yılının en karışık günlerinde, Gaziantep'in Ferah Saz'ında beş kadın şarkıcı sıradan bir geceye hazırlanmaktadır. Ancak o gece, gazinodaki herkesin hayatında bir dönüm noktası olacaktır. İki perdelik oyun 10-15 Aralık arasında Üsküdar Tekel Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.İzmir Devlet Tiyatrosu, Boris Vian'ın John Steinbeck ile yazdığı, Işıl Yüce ile Ülkü Tamer'in dilimize çevirdiği Karıncalar / Bir Savaş Vardı isimli oyunu sahneliyor. Acımasız geçen savaşın tam kalbinde yer alan bir askerin tuttuğu günlükteki hikâyelerden oluşan oyun 10 - 14 Aralık tarihleri arasında Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak. M. Akif Yeşilkaya'nın yönettiği oyunda askeri Akın Kurt canlandırıyor.Bursa Devlet Tiyatrosu, tiyatromuzun önemli isimleri arasında yer alan Savaş Dinçel'in yazdığı Uçurtmanın Kuyruğu isimli oyunu sahneliyor. Serap Uluyol Karanfilci'nin yönetmenliğini üstlendiği oyunda, Cem Arabacıoğlu ve Ufuk Şener rol alıyor. Hayata, geçmişe, acılara, neşelere, hayallere, zamanın kıymetine dair söylemleri olan oyun 12, 13 ve 14 Aralık'ta Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, Shakespeare'in Kuru Gürültü adlı eserini sahneliyor. İki çiftin etrafında gelişen oyun aşk, yanlış anlamalar ve dedikodular etrafında süregelen olayları konu alıyor. Sevgi Sanlı'nın dilimize çevirdiği, Ali Barışık'ın uyarlayıp yönetmenliğini üstlendiği müzikal komedi tarzındaki oyun 12, 13 ve 14 Aralık arasında Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde.Konya Devlet Tiyatrosu, Mevlana ile Shakespeare'i bir araya getiriyor. Ali İhsan Kaleci'nin uyarlayıp yönettiği Ney'den Hikayeler isimli oyun dünyaya gönül gözüyle bakmamızı öğütleyen tasavvufun aynasından Kral Lear'a yeni bir yaklaşım sunuyor. Sufi bakış açısını, Kral Lear metnine yediren müzikli oyun 12, 13 ve 14 Aralık'ta Konya DT Sahnesi'nde sahnelenecek.Van Devlet Tiyatrosu, Carlo Goldoni'nin yazdığı, Hasan Anıl Sepetci'nin yönettiği, Gelin-Kaynana (Antika Düşkünü'nün Ailesi) isimli oyunu tiyatroseverlerle buluşturuyor. 'Antika eserler uğruna tüm varlığını tefecilere kaptıran Kont Anselmo'nun bulunduğu durumdan çıkma çabasını anlatan, 'Temaşa Alla Turca' tarzıyla dikkat çeken müzikli oyun 12, 13 ve 14 Aralık'ta Van Kültür Merkezi Sahnesi'nde sahnelenecek.Trabzon Devlet Tiyatrosu, Carlo Goldoni'nin yazdığı Yalancı adlı oyunu sahneliyor. Tarık Levendoğlu'nun dilimize çevirdiği, Levent Suner'in yönettiği oyun, Commedia dell'Arte ile Orta Oyunu'nu harmanlayan dinamik yapısıyla dikkat çekiyor. İnsanların parayla ilişkisini eğlenceli bir şeklide ele alan oyun 12, 13 ve 14 Aralık'ta Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün (DOB) bu yıl ilk kez düzenlediği Anadolu Opera ve Bale Festivali, Şırnak'ta Şehri Nuh konseriyle başladı. Anadolu'nun zengin kültürel dokusunu evrensel sanatlarla buluşturmayı hedefleyen, 'Opera ve Bale Her Yerde' sloganıyla hayata geçirilen festivalde Erzincan, Kırklareli, Ardahan ve Hatay olmak üzere 5 şehirde 14 temsil sunulacak. Bale, müzikal, modern dans, çocuk oyunları ve konserlerden oluşan 13 farklı eser ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak.Örneğin, Samsun DOB'un sahneleyeceği Carmen balesi bu akşam, Hisseli Harikalar Kumpanyası da 10 Aralık'ta Erzincan'da Binali Yıldırım Üniversitesi sahnesinde perde açacak. İstanbul DOB'un sahneleyeceği Rezonans adlı dans gösterisi 12 Aralık'ta Öylesine Bir Dinleti isimli müzikli oyun 13 Aralık'ta Kırklareli Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Festival 13 Aralık'ta İzmir DOB'un Ardahan'da sahneleyeceği Folklorama müzikali, 14 Aralık'ta Barış Ormanı isimli çocuk oyunu ve Tango Tango isimli konser ile devam edecek. Festivalin son durağı Hatay olacak. Mersin DOB sanatçıları 15 Aralık'ta Bremen Mızıkacıları adlı çocuk oyununu, 16 Aralık'ta Yerelden Evrensel'e isimli konseri sahneleyecek. Festival 17 Aralık akşamı İstanbul DOB sanatçıları tarafından sahnelenecek Apollo ve Dafne isimli sahne kantatı ile sona erecek.Cemal Reşit Rey tarafından bestelenen ve Ekrem Reşit Rey'in librettosunu yazdığı operet dünyasının en önemli eserlerinden biri olan Deli Dolu Operet'i 10 Aralık'ta Süreyya Opera Sahnesi'nde prömiyer yapıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Şebnem Özsaran'ın sahneye koyduğu eserde, İDOB orkestrasını Murat Kodallı yönetiyor. Ana fikri ikiyüzlülük olan eserin başkahramanının ve etrafında dönen riyakârlık, samimiyetsizlik ve sözde kalmış aile bağları üzerinden mesajlar veren operet hem karakterleriyle hem de müzikal yapısıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu'nun şefi Volkan Akkoç. Eser, 13, 16 ve 24 Aralık'ta ve yeni yılda da Süreyya Operası'nda sahnelenmeye devam edecek.Çaykovski ve Petipa'nın iş birliği ile ortaya çıkan, küçük Alman kız Clara Stahlbaum'un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyaların konu edildiği Fındıkkıran balesi yarın akşam ve 14 Aralık'ta Mehmet Balkan'ın rejisi ve koreografisiyle Opera Sahnesi'nde Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor.