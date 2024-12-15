Şölen havasında epik opera Han Sultan Destanı

Türk tarihinin unutulmaz kadın figürlerinden birinin destansı yaşamını konu alan Han Sultan Operası, 15 ve 16 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Kazakistan Kültür ve Bilgi Bakanlığı, Almatı Abay Opera Evi ve TÜRKSOY iş birliği ile sahneye taşınan operada 300 sanatçı bir araya gelecek ve unutulmaz bir performans sergileyecek. Han Sultan: sadece bir kadının değil, Altın Orda'nın kaderini değiştiren bir annenin; zekâsı, gücü ve iradesiyle tarihe yön veren bir kahramanın hikâyesi. Eser, Cengiz Han'ın Harezm'i fethetmesiyle başlayan ve Altın Orda'nın kuruluşuna kadar uzanan zorlu bir yolculuğu gözler önüne seriyor. Almatı Operası'nın usta sanatçıları tarafından hayat verilen bu epik opera, görkemli sahne tasarımı ve duygu yüklü müziğiyle izleyenlere hem görsel hem de işitsel bir şölen sunuyor. 173 parça kostümün hazırlandığı bu görkemli opera bugüne dek Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras gibi efsanevi sanatçılarla, La Scala, Roma Operası gibi sahnelerde pek çok başarılı yapıma imza atan İtalya Yıldızı Nişanı sahibi İtalyan yönetmen Davide Livermore tarafından sahneye taşınıyor. Khamit Shangaliyev besteci olarak yer alırken, librettonun yazar koltuğunda ise Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Maraltay İbrayev oturuyor.İngiliz şair Lord Byron'un Korsan adlı şiirinden esinlenen, koreograf Joseph Mazilier tarafından librettosu yazılan, müziği Adolphe Adam'a ait Korsan balesi Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) tarafından seyirciyle buluşuyor. Dünyaca ünlü koreograf Marius Petipa'nın koreografisini üstlendiği eseri SAMDOB başkoreografı Görkem Cengiz sahneye koyuyor. Gemileri kaza yapan Conrad önderliğindeki korsanların adada esir tüccarıyla yaşadıklarını anlatan opera 21 ve 23 Aralık'ta Aydın Gün Salonu'nda sahnelenecek.William Shakespeare'in kaleme aldığı ve dünyanın en ölümsüz aşk eseri olarak kabul edilen ünlü trajedisi Romeo ve Juliet Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye taşınıyor. Fransız besteci Charles Gounod tarafından 19. yüzyılda operaya uyarlanarak unutulmaz melodilerle bezeli bir başyapıta dönüştürülen bu ölümsüz opera, 21 Aralık'ta Opera Sahnesi'nde perdelerini açıyor. Aytaç Manziade rejisiyle 23 Aralık'ta da seyirciyle buluşacak olan eserde Romeo'yu Arda Doğan ve Mehmet Kavil, Juliet'i ise Esra Çetiner ve Görkem Ezgi Yıldırım dönüşümlü olarak canlandıracak.İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. Yılında adına düzenlenen konserlerle anılıyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 'İnatla dinlemezseniz sevemezsiniz. Bir kere sevdiğiniz zaman da vazgeçemezsiniz.' diyen CSO konserlerine büyük ilgisiyle bilinen İsmet İnönü'yü Anma Konserleri'ne devam ediyor. CSO'da uzun yıllar müzik direktörlüğü yapan, orkestraya büyük emek veren duayen Şef Rengim Gökmen yönetiminde 20 Aralık Perşembe akşamı CSO Ada Ankara'da gerçekleşecek konserde çellist Bryan Cheng solist olarak yer alacak. Konserde Nevit Kodallı'dan Adagio, Çaykovski'den Bir Rokoko Teması Üzerine Çeşitlemeler Op.33 ve Stravinsky'den Bahar Ayini seslendirilecek. Öte yandan İnönü anma haftası kapsamında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları aynı akşam AKM'de İsmet İnönü'yü Anma Konseri'yle seyirci karşısına çıkacak. Andreas Ottensamer'in şefliğindeki orkestra Gürcü keman sanatçısı Veriko Tchumburdzade'ye eşlik edecek. Ayrıca aynı akşam Ender Sakpınar yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası AKM Aspendos Sahnesi'nde, Eray İnal yönetimindeki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası da ABB Konser Salonu'nda konser verecek.Billie Jean performanslarıyla tüm dünyada tanınan Barcelona Guitar Trio, flamenko ve İspanyol gitarının büyüleyici bir birleşimiyle dinleyicileri unutulmaz bir gösteriye davet ediyor. Efsane besteci Paco de Lucía'ya bir saygı duruşu niteliğindeki bu performans, virtüöz gitaristler Xavier Coll, Luis Robisco ve Ali Arango'yu sahnede bir araya getiriyor. Paco de Lucía'nın ölümsüz eserleri Entre dos Aguas ve Zyryab ile Chick Corea'nın efsane parçası Spain gibi unutulmaz eserler, 17 Aralık'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikserverlere flamenko heyecanı yaşatacak.Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası 19 Aralık akşamı Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Şefliğini Burak Tüzün'ün üstlendiği orkestra Bulgar keman sanatçısı Svetlin Roussev'e eşlik edecek. Konserde A.Glazunov'un Keman Konçertosu ile Çaykovski'nin 1. Senfonisi'nden Kış Rüyaları seslendirilecek.Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası 19 Aralık akşamı Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Şefliğini Burak Tüzün'ün üstlendiği orkestra Bulgar keman sanatçısı Svetlin Roussev'e eşlik edecek. Konserde A.Glazunov'un Keman Konçertosu ile Çaykovski'nin 1. Senfonisi'nden Kış Rüyaları seslendirilecekAnkara Devlet Tiyatrosu, edebiyatımızın önemli kalemlerinden Kemal Tahir'in yazdığı Devlet Ana adlı oyunu sahneye taşıyor. Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği oyun 17 - 21 Aralık tarihleri arasında Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde seyirciyle buluşuyor. Osmanlı beyliğinin adım adım devletleşmeye doğru evrilen sancılı sürecini bir cinayet öyküsüyle birleştiren, iki perde ve iki buçuk saat süren bu görkemli oyun kalabalık kadrosuyla dikkat çekiyor.Bursa Devlet Tiyatrosu, Shakespeare'nin ölümsüz eseri Romeo ve Juliet'in evlendikten sonraki hayatlarını anlatan Tarla Kuşuydu Juliet oyununu Ephraim Kishon yorumuyla seyirciyle buluşturuyor. Ali Volkan Çetinkaya'nın yönettiği ve Romeo'yu canlandırdığı oyunda Juliet'e Ecehan Şarman Çetinkaya, hayat veriyor. Oyun 17 – 21 Aralık tarihleri arasında Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde.Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun yeni oyunu Otoban Köpekleri, İstanbul'da perde açıyor. Dilan Demirel'in yazdığı Murat Çidamlı'nın yönettiği oyun hayali bir zamandaki "Özgürlük Ülkesi"nin vatandaşları olan Jess ve Hasi çiftinin üst düzey ayrıcalıklı bir hayat sürerken başlarına gelenleri anlatıyor. Selin Poyraz ve Burhan Kurt'un başrolde yer aldığı bu distopik oyun 17 Aralık'ta prömiyer yapacak. Mecidiyeköy Büyük Sahne'de sahnelenecek oyun 21 Aralık'a kadar görülebilir.Nevşehir DT Sahnesi, İzmir Devlet Tiyatrosu oyunu İkinci Caddenin Makhumu'nu ağırlıyor. Neil Simon'un yazdığı Evren Serter'in yönettiği oyun tipik bir Amerikan orta sınıf ailesi olan Mel ve Edna'nın kendi evlerinde birer mahkûma dönüşmelerini anlatıyor. Kapitalizm ve sistem eleştirisi yapan trajikomik oyun 17 ve 18 Aralık akşamı Damat İbrahim Paşa Salonu'nda Nevşehirlilerle buluşacak.Ankara Devlet Tiyatrosu oyunu Annapurna, Malatya'ya konuk oluyor. Sharr White'ın yazdığı, Beyhan Karadağ'ın dilimize çevirdiği, yönetmenliğini İlham Yazar'ın yaptığı oyun, 20 yıl sonra bir araya gelen Emma ve Ulysses'in birbirlerini ve zamanı yeniden anlamlandırma çabasına ortak ediyor seyirciyi.Berna Konur ile Levent Şenbay'ın rol aldığı oyun 20 ve 21 Aralık akşamı Malatya DT Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.Adana Devlet Tiyatrosu, Dennis Kelly'nin kaleminden çıkan Öksüzler ile sıradan bir evin güvenli duvarları arasında yaşanan beklenmedik bir yüzleşmeyi sahneye taşıyor. Muzaffer Kırıkalp'in yönettiği oyun, gerilim dolu atmosferi ve güçlü anlatımıyla izleyiciyi etkileyici bir yolculuğa davet ediyor. modern dünyada güvenli sandığımız alanların aslında ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne seren oyun 17, 18 ve 19 Aralık akşamı 01 Burda Pgm Sahnesi'nde.Antalya Devlet Tiyatrosu, Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı Alpay Aksum'un yönettiği Buzlar Çözülmeden adlı oyunu sahneliyor. 27 Mayıs darbesi sonrası kasabaya atanan bir kaymakamın kendi düzenini kurma çabasını trajikomik şekilde ele alan oyun 18 -21 Aralık tarihleri arasında Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi Küçük Salon'da izleyiciyle buluşacak. Oyunda Kaymakam'ı Serkan Yakan Deli Çavuş'u Alpay Aksum oynuyor.Sivas Devlet Tiyatrosu, Ionesco'nun Macbett isimli oyununu seyirciyle buluşturuyor. Ionesco, absürd üslupla inşa ettiği Macbett'te, insanın hak ve adalet kavramlarını kendi çıkarları doğrultusunda nasıl şekillendirdiğini kışkırtıcı bir üslupla sahneye taşıyor. Umut Tanyolu'nun rejisiyle 19 Aralık'ta prömiyer yaptıktan sonra 20 ve 21 Aralık'ta da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi 'nde sahnelenecek.