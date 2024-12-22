Sahnelerde yeni yıl heyecanı

Acısıyla tatlısıyla 2024 yılını geride bırakmaya sayılı günler kaldı. Sahneleri ise yeni yıl heyecanı sardı. Pek çok topluluk yeni yıl konseriyle müzikseverlerin karşısına çıkacak. Onlardan biri de İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO). İDSO, 2024 yılını uğurlarken, Senfonik Caz Düzenlemeleri programı kapsamında; Tolga Bilgin Caz Beşlisi'ni ağırlayacak. Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki konserde Tolga Bilgin (Trompet), Bulut Gülen (Trombon), Ercüment Orkut (Piyano), Mehmet İkiz (Davul), Sevine Abi Aad (Vokal) ve Mauro Battisti'den (Kontrbas) oluşan grup, sevilen caz eserlerinin senfonik düzenlemelerinden oluşan ışıltılı ve renkli bir repertuvarı müzikseverlere sunacak. İDSO Yeni Yıl Konseri; 27 Aralık akşamı Türk Telekom Opera Salonu'nda. ❙İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ailesi de yılbaşında, mevsimlerin döngüsüne ve yaşamın yenilenmesine olan özlemi en güzel şekilde sahneye taşıyor. Eski Türklerin Nardugan Bayramı'ndan ilham alarak, doğanın döngüsünü ve yeni başlangıçların coşkusunu kutlamak için oluşturulan bu göz alıcı konser programı, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. İDOB orkestrası, korosu, solistleri, bale sanatçıları ve 'MDTistanbul' projesi dansçılarının sahnede olacağı konserde, dünya repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümler ve tanınmış marşlar, polkalar seslendirilecek. Müzik ve dans dolu Yeni Yıl Konseri 28 Aralık 20.00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda. ❙Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları yeni yılı cazla karşılıyor. Rufina Usmanova'nın piyanoda Selin Saybaşılı, Gülden Vurandemir ve Dilara Yanar'a eşlik edeceği Yeni Yıl Caz Konseri, 25 Aralık akşamı Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.Şef Cemi Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 26 ve 27 Aralık akşamları CSO Ana Salon'da Yeni Yıl Özel Konseri'yle müzikseverlerin karşısına çıkacak. Ondrej Janoska (Keman), Roman Janoska (Keman), Frantisek Janoska (Piyano), Julius Darvas (Kontrabas) ve Arpad Janoska'dan oluşan (Vokal) Janoska Ensemble konserde solist olarak yer alacak. ❙Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Hakan Kalkan şefliğinde 27 Aralık akşamı AKM Aspendos Salonu'nda konser verecek. Serra Erkoç, Evrim Özkaynak ve Sedat Yüce'nin solist olarak yer alacağı yeni yıl konserinde popüler parçalardan seçme eserler seslendirilecek.❙Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, 26 Aralık akşamı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yılbaşı Özel Programı'yla izleyici karşısına çıkacak. Konserin solisti ise tenor Levent Gündüz.❙Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası da şef David Boldrini yönetiminde 27 Aralık akşamı ABB Konser Salonu'nda operalardan aryalarla izleyici karşısına çıkacak. Eray İnal şefliğindeki orkestra solist Jülide Özçelik'e eşlik edecek.İstanbul Devlet Tiyatrosu, Türk tiyatrosunun önemli yazarlarından Oktay Arayıcı'nın Rumuz Goncagül oyununu sahneliyor. 70'li yılların sonlarında değişen sosyal yapının ve ekonomik hayatın etkisiyle adını, varlığını ve çaresizliğini çözmeye çalışan kadınların sıkışmışlığını orta oyunu şeklinde anlatan oyuna Timur Selçuk'un müzikleri eşlik ediyor. Zafer Algöz'ün yönettiği oyun 24 – 28 Aralık tarihleri arasında Üsküdar Tekel Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.Ankara Devlet Tiyatrosu, Victor Hugo'nun yazdığı ve 18. yüzyıl Fransası'ndan, insanın evrensel hikayesine uzanan; adaletin ve sevginin, acının ve umudun hikayesini anlattığı Sefiller adlı oyununu sahneliyor. Volkan Yalçıntoklu'nun dilimize çevirdiği, İpek Atagün Gezener'in rejisini üstlendiği oyun 24 - 28 Aralık tarihleri arasında Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde...İzmir Devlet Tiyatrosu, sahneye cesaretle adım atan ilk Türk kadınları Afife Jale ve Bedia Muvahhit'in gerçekle düş arasında gidip gelen masalsı hikayesini sahneye taşıyor. Ahmet Sami Özbudak'ın yazdığı, Gürol Tonbul'un yönettiği Hayal-i Temsil isimli oyunda Bedia'yı Özlem Başkaya, Afife'yi Burcu Ongun Altay canlandırıyor. Oyun 24 - 28 Aralık tarihleri arasında Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde.Bursa Devlet Tiyatrosu, İstiklal Marşını yazan vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u sahneye taşıyor. Burak Akyüz'ün yazdığı, Murat Ozan'ın rejisini üstlendiği ve aynı zamanda Atatürk'ü canlandırdığı Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy isimli oyunda Nurettin Örük de Mehmet Akif'i canlandırıyor. Akif'in hayatını, yaşadığı dönemi anlatan oyun 26, 27 ve 28 Aralık'ta Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.Kayseri Devlet Tiyatrosu, edebiyatımızın önemli isimlerinden Haldun Taner'in ölümsüz eseri Keşanlı Ali Destanı'nı sahneye taşıyor. Boğaçhan Sözmen'in rejisini üstlendiği oyun iki buçuk saat sürüyor. İşlemediği bir cinayetten ötürü mahkûm ve kahraman olan Keşanlı Ali ile kenar mahalle güzeli Zilha'nın imkânsız aşkını anlatan oyun, 26, 27 ve 28 Aralık'ta Kayseri DT Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.Adana Devlet Tiyatrosu, sinemamızın önemli isimlerinden Yavuz Turgul'un yazdığı Şekerpare isimli eseri seyirciyle buluşturuyor. Engin Alkan'ın tiyatroya uyarladığı Sabri Özmener'in rejisini üstlendiği müzikli oyun 26, 27 ve 28 Aralık'ta Ramazanoğlu Sahnesi'nde perde açacak. Komiser Ziver ile bekçi Cumali'nin Galata'nın namlı kızı Şekerpare'ye kendilerini beğendirme çabası seyirciyi güldürüyor.Trabzon Devlet Tiyatrosu, Joe Masteroff'un yazdığı Barış Arman'ın yönettiği Hayat Bir Kabaredir İsimli oyunu sahneliyor. 1930'ların başında, Nazi Almanyası'nın yükselişi sırasında Berlin'de geçen oyun, bir kabarede yaşananları anlatıyor. Toplumun çöküşünü görmezden gelip duyarsızlaşan insanlara vurgu yapan, müzikleri John Kander'e ait oyun 26, 27 ve 28 Aralık'ta Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde perde açacak.Konya Devlet Tiyatrosu, hayatlarından ve işlerinden memnun olmayan, monoton yaşamlarından vazgeçip hayallerinin peşinden koşmaya bir grup insanın dahil olduğu Hevesi Kursağında Kalanlar Kulübü'ne davet ediyor seyirciyi. Emine Erdem Alpyürük'ün yazdığı, Serhat Nalbantoğlu'nun rejisini üstlendiği müzikli ve danslı oyun 26, 27 ve 28 Aralık'ta Konya Devlet Tiyatroları Sahnesi'nde sahneleniyor.1. Anadolu Opera ve Bale festivali sebebiyle Şırnak, Erzincan, Ardahan, Kırklareli ve Hatay'da sahne alan Devlet Opera ve Balesi sanatçıları yerleşik sahnelerinde seyirciyle buluşmaya devam ediyor. DOB, operayı çocuk yaştan sevdirme misyonuyla çocuklar için hazırladığı eserlerle de dikkat çekiyor. Örneğin İzmir Devlet Opera ve Balesi Barış Ormanı isimli çocuk operasını sahneliyor. Zeynep Ergüven'in yazdığı, Barış Meydan'ın yönettiği çocuk operası, çocuklara doğa sevgisini aşılayan, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan eğlenceli bir müzikal deneyim sunuyor. Bu renkli ve etkileyici opera, çocukları sanata yaklaştırırken aynı zamanda çevre bilinci konusunda da duyarlı olmaya teşvik ediyor. Opera, 28 Aralık'ta saat 11.00 ve 13.00'te Bornova KSM Necdet Aydin Sahnesi'nde...Hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen bir grup öğrencinin bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulduklarını düşünün. Bu ormandan nasıl çıkacaklar? Tabii ki ormanın gerçek sahipleri olan hayvanların yardımlarıyla... Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları bu eğlenceli konuyu Okulumuz Orman adlı oyunla sahneye taşıyor. Metin Bayram'ın yazıp yönettiği, çocuklara doğa ve hayvan sevgisi aşılamayı amaçlayan oyun 25 ve 26 Aralık tarihlerinde ikişer kez sahnelenecek. Yaşlandıkları ve işe yaramadıkları gerekçesiyle ormana terk edilen horoz, eşek, kedi ve köpek'in ders veren meşhur hikâyelerini hatırlarsınız. Grimm Kardeşler'in yazdığı en ünlü masallardan biri olan Bremen Mızıkacıları, Mersin DOB tarafından sahneleniyor. Süleyman Tekin tarafından sahneye konan, Özelm Topuz imzalı dekor ve kostüm tasarımıyla dikkat çeken eser, 26 Aralık sabahı 10.30'da Mersin Opera Büyük Sahne'de çocukları keyifli yolculuğa çıkaracak.Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin Modern Dans Topluluğu, yurtdışından gelen iki yabancı koreografın hazırladığı eserlerle sanatseverleri dans dolu bir yolculuğa çıkaracak. İlki 1995 yılında ikincisi 2020'de sahnelenen Enternasyonal serisinin üçüncüsü 25 Aralık akşamı Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. Vietnamlı koreograf Tu Hung'un Tavşan Deliği isimli eseri ilk perdede, Koreli koreograf Dong Kyu Kim'in Heyecan adlı eseri ikinci perdede izleyiciyle buluşacak.İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konan G. Rossini'nin ünlü eseri II Mehmet 25 Aralık akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyiciyle buluşuyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet'in aşk hikâyesini konu alan ve 34 yıl aradan sonra ilk kez AKM'de kendi dilinde, İtalyanca olarak seslendirilen eserin başrollerini Burak Bilgili, Zafer Erdaş (II. Mehmet), Dilruba Bilgi ve Gülbin Günay (Anna) beraber paylaşıyor.