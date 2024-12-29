AKM’de müzik kahveye eşlik edecek

Konser



Londra West End müzikallerinden oldukça zor eserleri seslendiren Simay Yılmaz ile tenor Aykut Yılmaz, Atatürk Kültür Merkezi'nin büyüleyici atmosferinde gerçekleşen Türk Telekom Prime Kahve Konserleri'nde sanatseverlerle buluşuyor. Opera aryaları, müzikal tiyatro şarkıları, Lied'ler, düetlerin yer aldığı programda sanatçılara piyanist Senay Yılmaz, Naile İlgaz ve gitarist Adnan Mumcuoğlu eşlik edecek. Konser saat 4 Ocak'ta saat 11.00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye'de.



İzmir'de Yeni Yıl Konseri

İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, 30 Aralık ve 2 Ocak'ta Yeni Yıl konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Arjantinli orkestra şefi Tulio Gagliardo yönetiminde Bornova KSM Necdet Aydın Sahnesi'nde gerçekleşecek konserde sopranolar Eylem Demirhan, Ayşe Özmen, Ayşe Şenogul, tenor Levent Gündüz ve Bariton Nejat Bağde solist olarak sahnede yer alacak.



Samsun'da Bir Tenor Aranıyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi 4 Ocak'ta, ünlü oyun yazarı Ken Ludwig'in iki Tony ödülü kazanan eseri Bir Tenor Aranıyor'la seyirci karşısına çıkıyor. Dünyanın en çok sahnelenen müzikal komedilerinden biri olan eserin konusu şöyle: Cleveland Grand Opera Topluluğu, Verdinin 'Otello' operasını sahneleyecektir. Tiyatronun yöneticisi Henry Saunders, daha fazla izleyici çekebilmek amacıyla ünlü tenor Tito Merelli ile anlaşmış, oldukça yüksek fiyattan tüm biletler satılmış, temsil ve sonrasında otelde yapılacak kokteyl için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Saunders'in kızı Maggie ile Max, ünlü tenoru büyük bir otelin Tito Merelli için ayrılan lüks odasında beklemektedir. Az sonra Saunders da odaya gelir. Tito, geç kalmış, endişeler başlamıştır. Çalan telefon operada çıkan sorunlardan ilkinin habercisidir...



Çocuk korosu sahnede

Mersin Devlet Opera ve Balesi 4 ve 5 Ocak'ta Yeni Yıl Konseri'yle sanatseverlerin karşısına çıkacak. Reyhan Bezdüz şefliğindeki Opera Çocuk Korosu, piyanist Rufina Usmanova eşliğinde Mersin Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Öte yandan Antalya Devlet Senfoni orkestrası da 3 Ocak'ta AKM Aspendos Salonu'nda sahne alacak. Tolga Taviş şefliğinde orkestra Lupelius Ensemble'a eşlik edecek. Konserde A. Piazzolla eserleri seslendirilecek.



Tiyatro



Bol kahkahalı polisiye

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Kurtcebe Turgul'un yazdığı, Bence Katil Öldürdü isimli oyunu Gökhan Kocaoğlu rejisiyle sahneliyor. Usta oyuncu Süleyman Atanısev'in dedektif Antoine Hercule De Potasse karakteriyle öne çıktığı oyun, Çorum yöresi türküleri ve yoğurdun kökeni tartışmaları eşliğinde, akla hayale gelmeyecek sürprizlerle dolu bir polisiye vaat ediyor. Oyunu 2, 3, 4 ve 5 Ocak'ta Üsküdar Tekel Sahnesi'nde izleyebilirsiniz.



Einstein'in dünyasıyla tanışın

Ankara Devlet Tiyatrosu, Mark St. Germain tarafından yazılan İzafiyet adlı oyunda seyirciyi ünlü fizikçi Einstein ile haşır neşir yapıyor. Buğra Koçtepe'nin dilimize çevirip yönettiği oyun, genç gazeteci Margaret Harding'in söyleşi yapmak için bir araya geldiği Albert Einstein'ı yakından tanıtıyor. Koctepe'nin ünlü fizikçiyi Pınar Gün Topçu'nun Margaret'i canlandırdığı oyun 2, 3 ve 4 Ocak'ta Şinasi Sahnesi'nde.



Olmak ya da olmamak

İzmir Devlet Tiyatrosu, dünyada en fazla sahnelenen Shakespeare oyunlarından olan Hamlet'i seyirciyle buluşturuyor. Sabahattin Eyüboğlu tarafından dilimize çevrilen oyunu Ali Barışık yönetirken, Hamlet'i Sezer Akçe canlandırıyor. Prens Hamlet'in babasını öldürüp tahta geçen ve annesiyle evlenen amcasından öç alma çabasını anlatan tek perdelik oyun 2, 3 ve 4 Ocak'ta Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde.



Mükemmel ilişki var mıdır?

Bursa Devlet Tiyatrosu, Miro Gavran'ın yazdığı Süheyla Elbaş'ın rejisini üstlendiği Mükemmel Partner isimli oyunu seyirciyle buluşturuyor. Modern bir kadın "mükemmel erkek" arasındaki ilişki ve ilişkinin doğurduğu çelişkileri konu alan oyun 2, 3 ve 4 Ocak'ta Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahneleniyor. 70 dakika süren oyunda Muharrem Dalfidan, Işıl Öztürk Sehlikoğlu ve Deniz Orakçı Yavuz rol alıyor.



İki kız kardeş hayatı sorguluyor

Sivas Devlet Tiyatrosu, Emmanuelle Marie'nin yazdığı, Zeynep Utku'nun dilimize çevirdiği Beyaz isimli oyunu sahneliyor. Ebru Nil Aydın'ın yönettiği oyun hayatlarına beyaz bir sayfa açmaya çalışan iki kız kardeş üzerinden aile meselelerini irdeliyor. Nilhan Nimet Öğütçen Topal, Canan Kardeş, Sibel Ferlibel ve Burak Fındıkcı'nın rol aldığı oyun, 2, 3 ve 4 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde.



Evrensel bir anne oğul hikayesi

Kayseri Devlet Tiyatrosu Miro Gavran'ın yazdığı Nazlı Gözde Yolcu'nun dilimize çevirdiği Öğle Kahvesi (Bir Anne Oğul Hikayesi) adlı oyunu tiyatroseverlerle buluşturuyor. Elif Küçükkoyuncu'nun yönettiği, Kıymet Betül Gökçer ile Hüseyin Varol'un rol aldığı oyun 2, 3 ve 4 Ocak'ta Kayseri DT Sahnesi'nde perde açıyor. Birbirinden farklı karakterlere sahip ana oğulun hikayesi her izleyene tanıdık gelecek.



İş dünyasının kadın emekçileri

Erzurum Devlet Tiyatrosu, Dokuz Beş Müzikali ile iş dünyasında sabah 9 akşam 5 mesaisinde çalışan, kendilerini var edemeyen kadınların hikâyesini seyirciyle buluşturuyor. Patricia Resnick'in yazdığı Dolly Parton'ın müziklerini bestelediği, Volkan Sarıöz rejisiyle sahnelenen oyun 2, 3 ve 4 Ocak'ta Erzurum DT Sahnesi'nde. Bruce Coughlin'in orkestra şefliğini üstlendiği oyun bol müzik ve kalabalık kadrosuyla dikkat çekiyor.



Birbirine yabancı iki yalancı

Antalya Devlet Tiyatrosu, Hidayet Erdinç tarafından yazılan, İlham Yazar'ın yönetmenliğini üstlendiği Yalancı adlı oyunu sahneliyor. Sedat Mayadağ ve Gökhan Tüzün'ün rol aldığı oyun, İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde yolları kesişen iki yabancı üzerinden kader, geçmiş ve gelecek sorgulaması yapıyor. Tek perde ve 80 dakika süren oyun 2, 3 ve 4 Ocak'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi'nde...



Opera - Bale



Opera ve bale rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktı

Devlet Opera ve Balesi (DOB), Tan Sağtürk'ün göreve geldiği günden itibaren büyük bir ivme kazandı. Bunu opera ve bale temsillerine olan yoğun ilgiden gözlemlemek mümkün. Bir bale temsilinin kapalı gişe oynayacağını, seyircilerin izleyebilmek için birbirleriyle yarışacağını, biletleri çıktığı dakika tükendiği için programa yeni temsiller ekleneceğini düşünebilir miydiniz? Şu an yaşanan tablo bu. İzleyiciler artık Sağtürk'ün yolunu çevirip bilet bulamadıklarından dert yanıyor. Sosyal medyadan 'tarih yazıyorsunuz, devrim yapıyorsunuz' diye tebrik mesajları yağdırıyor. Bir genel müdür ve sanat yönetmeni için ne kadar büyük bir mutluluk bu düşünsenize. 'Sanat halka inmez, halka çıkarılır' düsturuyla görevine canla başla devam eden Sağtürk ve ekibi DOB'a altın çağını yaşatıyor. Bunu rakamlarla şöyle ifade etmek mümkün. Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin ve Samsun olmak üzere 6 ilde genel müdürlüğü bulunan DOB 75 yıllık tarihindeki en büyük seyirci sayısına 2024'te ulaştı. Binin üzerinde temsili yaklaşık 610 bin seyirci takip etti. Bir önceki sezona göre Opera-Bale Festivalleri temsil sayısında 2.5 katına yaklaşılarak yüzde 144'lük, seyirci sayısında ise benzer şekilde yaklaşık yüzde 91'lik artış oldu.



İZLEYİCİ SAYISI İKİ KATINA ÇIKTI

4 ana festivaldeki izleyici sayıları iki katına çıktı. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'ni 15 bin 264 kişi takip etti. Bir önceki yıla oranla temsil sayısında yüzde 117'lik, seyirci sayısında ise yüzde 120'lik artış meydana geldi. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali 20 bin 416, Uluslararası Bodrum Bale Festivali 13 bin 524 ve Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 12 bin kişi tarafından izlendi. Bale repertuvarının vazgeçilmezleri olan Kuğu Gölü, Fındıkkıran, Carmen gibi eserlerle La Triviata, Romeo Juliet, Saraydan Kız Kaçırma gibi ölümsüz operaların yanı sıra 4. Murat, 2. Mehmet ve Özsoy gibi operaları seyircilerle buluşturan DOB, çıtayı öyle bir yere koydu ki 2025'te daha ne yapılabilir bunun üzerine nasıl çıkılabilir diye düşünmeden edemiyor insan. Ancak yeni projelerin çoğunun hazırlığı yapıldı bile. Örneğin, 7 Aralık'ta Şırnak'ta başlayan 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'yle Erzincan, Kırklareli, Ardahan ve Hatay'daki sanatseverleri opera ve bale ile buluşturan DOB, festivali 2025'te 18 ile daha yayacak. Opera ve bale yarışmaları yapılarak genç sanatçılara destek verilecek.



YENİ ESERLER YOLDA HEDEF YURT DIŞI

Yurt içinde ziyadesiyle ilgi ve alakaya mazhar olan Sağtürk aynı başarıyı yurt dışında yakalayabilmenin hayalini kuruyor. Uluslararası Bale Federasyonu Başkan yardımcılığı görevini başarıyla yürüten Sağtürk, bu hayali çerçevesinde yurtdışı temaslarına daha da ağırlık verecek. Geçtiğimiz aylarda Okan Demiriş'in 4. Murat Operası'nı Budapeşte'de sahneleyerek büyük sükse yapan DOB, Azerbaycan'dan Özbekistan'a, Kazakistan'dan Kırgızistan'a geniş bir coğrafyada opera ve bale konusunda işbirlikleri yapacak ve Türk Dünyası ile ortak projeler üretecek. Haliyle repertuvar daha da zenginleşecek. Cemal Reşit Rey'in daha önce hiç sahnelenmemiş Çelebi Operası başta olmak üzere, Adnan Saygun'un Gılgameş Operası, Ferit Tüzün'ün Midas'ın Kulakları ve Selman Ada'nın Aşk-ı Memnu operaları seyirciyle buluşacak. Ayrıca Hasan Niyazi Tura'nın Şehitler Oratoryosu, Mesruh Savaş tarafından bestelenen ve librettosu Şefik Kahramankaptan tarafından hazırlanan Ak Güvercin Gibi Hacı Bektaş- ı Veli oratoryosu da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.