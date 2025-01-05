Çamlıca’da tevhid-nübüvvet sempozyumu

Türk Tasavvuf Mûsikîsi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı ile Marmara Üniversitesi İslam Düşüncesi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle önemli bir sempozyum tertip ediliyor. "İnanç ve Yaşam Tarzı Olarak Tevhid ve Nübüvvet" başlığını taşıyan sempozyumda, tevhide dayalı İslam inancı ve metafiziğinin tümelliği ve kuşatıcılığı meseleleri tarihsel derinlik ve güncel iddialar açısından ele alınacak. Sempozyum, önümüzdeki cumartesi günü Vakıf Başkanı Ahmet Özhan'ın ve Prof. Dr. Ömer Türker'in açılış konuşmalarıyla başlayacak. Özhan'ın bir süredir konuşmalarında ve yazılarında üzerinde durduğu "Ötekisizlik metafiziği" başlıklı açılış konuşmasında "vahdet şuuruna ermenin bir yönüyle ahlaka taraf olmak" anlamına geldiği vurgulanacak.

TASAVVUF MUSİKİSİ KONSERİ

Büyük Çamlıca Camii 1071 Kongre ve Etkinlik Merkezi'nde düzenlenecek sempozyumda Mustafa Hakan Alvan'ın şefliğinde tasavvuf musikisi konseri icra edilecek. Sempozyumda tebliğ sunacak akademisyen ve konuşmacılar arasında Prof. Dr. Semih Ceylan, Prof. Dr. Tahsin Görgün, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ve Doç. Dr. Zahit Atçıl gibi isimler alıyor.