Ortaçağı aratmayan vahşet

Saatler gece yarısını geçmek üzere. Felaket bir ayaz var. Bekleyenler soğuktan mı, korkudan mı yoksa heyecandan mı titriyor anlaşılmıyor. Çocuklar da huzursuz. Ortamdaki endişe onların bile yüzüne yansımış. Büyüklerin korkusu belli: "Ya anlaşma son anda bozulursa!" Çocukların endişesi tanıdık: "Babam gelirken bana ne aldı acaba?" Birkaç dakika sonra iki otobüs yaklaşıyor. Camları soğuktan buhar kaplamış içerisi net gözükmüyor. İki araç yanaşıyor, sadece ön kapıları açılıyor. Hemen birer yetkili ellerindeki belgeyle otobüslerin kapısında dikiliyor. İçeridekiler tek tek iniyor. Hepsinin üzerinde kamuflaj var. Saçları kısa, ama asker traşı da değil. Zayıfladıkları çok belli, yüzlerindeki solgunluğun da ayazla ilgisi yok. Gözlerindeki duyguyu okumak ise zor: Korku, heyecan, intikam...

ESİR DEĞİŞ DOKUŞU

Tüm bunlar Ukrayna'da yaşandı. Üstelik öyle 100 yıl önce falan değil. Sadece altı gün önce oldu hepsi. Rusya ile Ukrayna bir kez daha esir takası yaptı. Moskova tarafı böylesi olayları kameralar önünde yaşamıyor. O yüzden gerçekleştirilen son esir değişimini Kiev tarafından anlattık. Karşılıklı 150'şer asker daha ülkesine iade edildi. Şubat 2022'den beri süren savaşta bu şekilde şimdiye kadar yüzlerce esir takası daha yapıldı. Bu arada çocuklar babaların aslında esir kamplarından getirildiği bilmiyor. Dolayısıyla yanlarında hediye getiremeyeceklerinin farkında değiller. Ama düşünceli anneler yine devreye giriyor. Hazırladıkları minik paketleri çaktırmadan eşlerine veriyorlar. Onlar da gözyaşları içinde sarıldıkları çocuklarına uzatıyor, sanki tatilden eli boş dönmemiş gibi... Haberimizde bu esir takası görüntülerinden yola çıkarak günümüzde yaşanan ama sanki 100 yıl öncesine aitmiş gibi olan utançları derledik...

YAKACAK STOKLAYIN

Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının ardından yıllarca süren Soğuk Savaş derken Avrupa genelinde yeni çatışma korkusu yine yüksek seviyelerde. Rusya'nın savaşı yayma endişesinden dolayı bugün İsveç, Norveç, Finlandiya, İsviçre, Almanya, Hollanda gibi ülkeler halklarına "Yakacak, gıda, su, pil, ilaç stoklayın" uyarıları yapıyor.

ELEKTRİKLİ SANDALYE Mİ GAZ ODASI MI?

ABD'de Federal Hükümet, ordu ve 27 eyalette idam cezası uygulanıyor. 1982'den bu yana çok sayıda eyalet idam cezasını zehirli iğne ile uyguluyor. Ancak zehirli iğne bulunamadığı zamanlar da oluyor. Böylesi durumlarda mahkûmun hidrojen siyanür gazı kullanılarak infaz edildiği gaz odaları, birden fazla kişinin aynı anda ateş ettiği ölüm mangaları veya mahkuma yüksek oranda elektrik veren elektroşok sandalyeleri gündeme getiriliyor.

BÜYÜ İÇİN ALBİNOLARI SATIYORLAR

Tanzanya'da albino çocuklar kendi anne babaları tarafından bile satılıyor. Kara kıtanın hayaletleri olan albinoların vücutlarının sağlığa iyi geldiğine ve kişiyi zenginleştirdiğine inanıyorlar. Albinoların bir bacakları 3 bin ile 4 bin dolar arasında alıcı buluyor. Bir albinonun vücudunun tamamına sahip olmak içinse 70 bin dolar ödeniyor.

MODERN TARİHİN EN KARA LEKESİ: GAZZE SOYKIRIMI

Katil İsrail, soykırımcı İsrail, insanlığın kapkara lekesi İsrail... 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden soykırımda şahit olduklarımızın büyük bir kısmı belki de tarih boyunca hiç yaşanmadı. İsrail'in Gazze'de yaptıkları İkinci Dünya Savaşı sürecinde Nazilerin toplama kamplarında Yahudilere yaptıkları söylenen vahşeti aştı. Hastanelerin havaya uçurulmasından, bebeklerin kuvözlerde ölüme terk edilmesine... Ya da açlıktan veya donarak ölen çocuklardan daha annelerinin karınlarında kurşunlanan doğmamış bebeklere... Haberimizde geçmişte yaşanıp bizi şaşırtan ama aslında şimdilerde de görülen olaylara odaklandık. Ama dediğimiz gibi İsrail'in bugün Gazze'de işlediği savaş suçları geçmiştekileri geçti. Buna göz yummak da günümüz modern toplumunun alnına çalınan bir leke olarak kalacak...

MAHKUMLAR CEPHEYE SÜRÜLÜYOR

Rusya ve Ukrayna savaşta asker bulmakta zorlanıyor. Rusya şimdiye kadar göçmenleri ve mahkumları cepheye sürdü.

Son olarak Kuzey Koreli askerler de Ukrayna'ya karşı savaşmaya başladı.

Kim Jong Un hükümetinin Moskova ile anlaşma gereği 100 bin asker gönderebileceği konuşuluyor.

Asker karşılığında neler aldıkları bilinmiyor. Ancak nükleer anlaşmadan tutun yıllık 700 bin ton pirince kadar bir dizi kazanımlar aldıkları tahmin ediliyor.

DÜNYA İLE HİÇBİR TEMASLARI YOK

Dünya genelinde çoğunluğu Amazon Ormanları'nda olmak üzere Hindistan, Endonezya, Papua Yeni Gine ve Afrika'da olmak üzere toplamda 100'den fazla dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan kabilelerin yaşadığı biliniyor. Kabile üyelerinin sayıları ise 10 bin ile 20 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Son olarak 22 Aralık 2024'te Brezilya'daki Amazon Ormanları'nın derinliklerinde yaşayan bir kabile ilk kez bölgeye kurulan kameralara takıldı.