Empati sahibi babalar bu okulda yetişiyor

"Mutlu bir aileydik ve bu babamın kararıydı..." Bir yerde mi okudum yoksa trend olmuş bir sosyal medya videosunda mı duydum hatırlamıyorum. Lakin meselenin özünü anlatması bakımından önemli bir söz... Elbette bir ailenin temel taşı annedir. Annelerin fedakarlığı ve evlatlarına olan karşılıksız sevgisi dünyada hiçbir şeyle ölçülemez. Kendisiyle barışık, kompleksleri olmayan, her durumda pozitif düşünebilen ve ailesine odaklı baba profili, bu fedakarlığı güvenle kuşatır ve ortaya mutlu bir aile çıkar. Bu profilin oluşması da bilinçten ve eğitimden geçiyor. Kamu hastanelerinde annelere yönelik Gebelik Okulu hizmetini duymuşsunuzdur. SABAH Pazar bu gebelik okullarını daha önce kapsamlı bir şekilde işlemişti. Peki ya, kamu hastanelerinde Babalık Okulu olduğunu duymuş muydunuz? İtiraf etmeliyim ki ilk duyduğumda oldukça şaşırdım ve heyecanlandım. Foto muhabiri arkadaşımla hastaneye gitmeye karar verdik. İstanbul Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ni ziyaret ettik. Keşke daha önce bu eğitimlerden haberimiz olsaydı dedim. Zira yeni nesil babalardanım. Eğer bu eğitimi zamanında alsaydım, babalık duygusunu çok daha erken tatmaya başlardım. Hem de ilk başlarda yaşanılan acemilik sürecini çok daha kolay atlatırdım. Bu yazıyı okuduktan sonra benim gibi düşünen başka babalar ve baba adayları olacağına eminim. Eğer siz de sonraki süreçte hayıflanmak istemiyorsanız, Babalık Okulu'nun yolunu tutun derim...



EŞİMİN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Sercan Bey'in eşi Hatice Hilal Sağdıç ise "Bir anne adayı olarak az çok şeyler biliyoruz. Ama burada daha kapsamlı bir eğitim alıyoruz. Hem de belirli bir bilinç oluşuyor. Hele ki bu eğitimlerin eşlerimizle birlikte verilmesi ayrıca kıymetli" ifadelerini kullandı.



YARDIMINI GÖRMEK SEVİNDİRİCİ

Merve Solak da eşiyle birlikte bu eğitimi almanın önemine dikkat çekerek, "Gebelikten sonra eğitimlere girmeye başladım. Ve çoğu şeyi adeta ilk defa fark ediyormuşum gibi oldu. Her eğitime girdiğimde değişik şeyler öğrendim. İlk gebeliğim. Erkek evlat bekliyoruz. Eşimin bu eğitimlere benimle birlikte katılması, bana destek verdiğini göstermesi çok önemli" şeklinde konuştu.



GÖZLEM DEĞİL PRATİK EĞİTİM

Özgegül Kapu da eğitim veren ebelerden. Erkeklerin doğum sürecini gözlemleyerek anlamaya çalıştığına işaret ediyor. Lohusalık döneminde, duygusal patlama yaşamasıyla bir şeylerin farkına vardığını kaydederek, "Doğum sürecini anlatmak bir aydınlanma yaşamasına vesile oluyor. Profesyonel birinin ağzından süreci dinlemeleri önem taşıyor" ifadelerini kullanıyor.

ERKEN ADAPTASYON

Kübra Akkoç, "Gebe Okulumuz, babaların anneleri anlaması ve babalık hissini erken kavramaları açısından önemli bir rol oynuyor. Anneler, bebeğin hareketlerinden, tekmesinden bu sürece daha erken adapte oluyor. Babalar bebeği doğumda görünce birden 'Ben baba oldum' hissiyle yüzleşiyor. İşte burada verilen eğitimler bu hissi önceden yaşamasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

BİLİNÇLİ BİR HEYECAN

İlker Solak da eğitim alan baba adaylarından. İlker Bey, doğum sonrasından sürecin daha kolay ilerlemesi için bu eğitimlere katıldığını belirterek, "İlk çocuğum olacak. Heyecan var. Fakat doğum sonrası hem eşime yardımcı olabilmek hem de süreçten bilgi sahibi olmak adına eğitimlere katılıyorum" dedi.

AİLE DOSTU BİR HASTANE

Ebe hanımlar, hastanelerinin aile dostu olmasıyla haklı olarak övünüyor ve sezaryen oranının düşük olmasına dikkat çekiyor. Anne ve bebek sağlığı riske düşmediği sürece, normal doğum için çabaladıklarını vurguluyorlar. Ancak anne yahut bebeğin sağlığının riske girme durumu varsa sezaryen doğumun uzman hekimler tarafından gerçekleştirildiğini kaydediyorlar. Hastanelerde suda doğum da gerçekleştirildiğini ifade ediliyor. "Her gebeye bir ebe" uygulamasının da hastanelerin de titizlikle uygulandığını belirttiler.

BİLİNÇ AŞILANIYOR

Ebe Selcan Güzelharcan, 10 yıldır Esenler'deki hastanede ebelik yaptığını söylüyor. Babalık eğitiminin önemini şu sözlerle anlatıyor: "Mutlu ailelerin temelinde bilinç vardır. Empati vardır. Biz bu eğitimlerle baba adayına, sadece temel bakım eğitimleri vermiyoruz. Anne adayımızla empati kurmasını sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle yeni anne baba adaylarımız, hiç bilmedikleri bir yola çıkıyorlar. Dolayısıyla bu anlamda eğitimlerimiz, çiftlerimiz için büyük önem taşıyor. Binlerce doğuma tanıklık ettik. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, babaların da doğum öncesi ve sonrası süreçte olması gerekiyor. Eğitimlerimizi de bu bilinçle veriyoruz. Eşe en iyi destek verecek olan kişi babadır. Eğitimli toplumun temelleri burada atılıyor. Doğumun bir süreç olduğunu anlatıyoruz. Bire bir de danışmanlık hizmeti veriyorduk. Fakat bu işe babaları da dahil ederek seminer haline getirdik."

AİLELER OLDUKÇA MEMNUN

Ayşe Şimşek, 29 yıldır ebelik yapıyor. Üç yıldır da Esenler'de mesleğini sürdürüyor: "Gebe Okulu'nda gebelerimize eğitim verdik ve sonucunu çok güzel gördük. Babaları da işin içine katmak istedik. Babaların bu eğitime katılması gebe açısından önemli. Babalar ilk başta çekingen oluyor. Fakat eğitim sonrası farkındalık oluşuyor. Hem anne hem baba adayı mutlu oluyor. Destekleyici bir partner psikolojik destek de demek. 20 hafta üstü gebelerimize eğitim veriyoruz. Akabinde ise eşlerini de çağırıyoruz ve eğitimi o şekilde sürdürüyoruz. Doğumda yapılması gerekenler, doğum öncesi ağrıyla baş etmede masaj ve nefes egzersizleri veriyoruz. Babalar eğitimlere çok istekli geliyor. Gayet memnunlar. En çok doğum esnasıyla ilgili sorular soruyorlar. Ne zaman geleceğiz, ne zaman başlar. O esnada neler yapacağız gibi sorularla muhatap oluyoruz.

BABALARIN BEZ DEĞİŞTİRME İLE SINAVI

Eğitim birçok dalda veriliyor. Çiftler, seminerin verileceği alana geliyorlar. Öncelikle, doğum ağrılarını azaltma masajları çiftlere uygulamalı olarak gösteriliyor. Temel bebek bakımı eğitimlerinde ise ciddiyet elden bırakılmasa da çiftlerin gülümsemesi seminer salonunda yankılanıyor. Baba adaylarının, oyuncak bebeklerin altını değiştirmeye çalışırken, yaşadıkları acemilikleri görüp de gülmemek elde değil. Fakat üçüncü denemelerinden sonra, bezi daha profesyonelce değiştirmeye başladıklarını müşahade ediyoruz. Mama yedirme eğitimleri de veriliyor. En önemlisi de, empati, sabır ve karşılıklı anlayış bilinci aşılanıyor. Kursu başarıyla bitiren baba adaylarına sertifika veriliyor. Eğitimi alan çiftler, doğum esnasında hastanenin ayrıcalıklarından faydalanabiliyor.

FARKINDALIK EĞİTİMİ ALIYORUZ

Sercan Sağdıç, ilk kez baba olacak. Heyecanı gözlerinden okunuyor. Erkek evlat bekliyorlar. Eşinin muayene sürecinde, personel tarafından bilgilendirildiklerini ve bu okula davet edildiklerini söylüyor: "Heyecanlıyım. Eşimle elimden geldiği kadar empati kurmaya çalışıyorum. Burada da farkındalık eğitimi alıyoruz. Bu süreçte neler yapabileceğimi de öğreniyorum. Temel eğitimlerin bir baba adayı için ne kadar önemli olduğunu fark ediyorum. Şuurlu bir heyecanla evladımızı bekliyoruz."