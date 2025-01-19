Gökyüzü pilot anne-kıza emanet

Mehtap Şirin, kızının eğitim gördüğü üniversiten sivil vatandaşlara Hususi Pilot Lisansı (PPL) eğitimi imkanı sunmasından faydalanarak kayıt yaptırdığı kurstan mezun olarak çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü. Kızı ile aynı pistte eğitim gören Mehtap Şirin, bugüne kadar 55 saat uçuş yaparak eğitimini tamamladı. Eşinin büyük desteğiyle aldığı eğitimle iki yıl sonunda pilot olduğunu söyleyen Mehtap Şirin, "Onun desteği olmasaydı başaramazdım. Küçükken hep uçan balonlara ve uçaklara bakardım. Erkek kardeşimle uçmanın hayalini kurardık.

O hayalimi gerçeğe dönüştürdüğüm için çok mutluyum. Kızım da yakında pilot olacak. Mezun olduktan sonra havayolu şirketlerinde işe başlayacak. Çok mutluyum, gururluyum. Lise öğrencisi oğlum Ahmet de pilot olmak istiyor. Benim sadece hususi pilot lisansım olacak. Tek motorlu uçakları kullanabileceğim. Kızım benden daha üstte, profesyonel bir pilot olacak" ifadelerini kullandı.

UÇARKEN KENDİMİ KUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM

Uçmanın çok keyifli bir duygu olduğunu söyleyen Mehtap Şirin, "Gökyüzündeyken kendimi çok mutlu hissediyorum. Uçak kullanmak çok keyifli. Kızımın kullandığı uçakta yardımcı pilot olarak görev yapmak istiyorum. Anne - kız olarak önce Torosların sonra Alplerin üzerinde uçma hayalimiz var" dedi.

Zeynep Nazlı Şirin, "Annemin uçma hayali bizi de etkiledi. Ondan esinlendik. Pilot olmayı çok istiyordum. Çok severek bu bölüme başladım. İnşallah yakında mezun olduktan sonra bir havayolu şirketinde çalışmak istiyorum. Küçükken annem babam ve kardeşimle Pamukkale'de paraşütleri, balonları, yelken kanatları izlerdik. Onları izlerken uçmayı hayal ederdim. Annemle bir gün beraber uçma hayalimizi de gerçekleştireceğiz inşallah. Erkek kardeşim de pilot olursa evde üç pilot olacak. Umarım başka kadınlara da rol model oluruz. Böylece ülkemizde daha çok kadın pilot yetişir" diye konuştu.



EN BÜYÜK HAYALİ ALPLER'İN ÜZERİNDE UÇMAK

Manisa'da yaşayan 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Mehtap Şirin yurt müdürü. Şirin'in 22 yaşında isminde kızı Zeynep Nazlı, bir de 16 yaşında Ahmet isminde oğlu var. Şirin, kızının okuduğu üniversitenin uçuş okulunu yedi ay önce bitirerek pilot oldu. Kızı Zeynep de 2 ay sonra pilotaj bölümünden mezun olacak. Şimdi anne kızın en büyük hayali beraber önce Toroslar sonra da Alplerin üzerinden beraber uçmak.