Türk bayrağı gönülden gönüle dalgalanıyor

Bir dış haberci olarak son yıllarda görmeye alıştığımız bir manzara var; bayrağımız dünyanın dört bir yanında karşımıza çıkıyor. Afrika'nın en ücra köşesinden Avrupa'nın merkezine kadar birçok noktada Türk bayrağını görmemiz mümkün. Ay yıldızlı bayrağımız ya bir mazlumun elinde teşekkür için yükseliyor ya da ezilenler için gerçekleştirilen gösterilerde umut bağlanan bir simge olarak sallanıyor. Yani Türk bayrağı gönülden gönüle taşınan, öpüp başa götürülen ve en önemlisi zalimlere karşı bir kalkan rolünde... Haberimizde Türk bayrağının son zamanlarda farklı coğrafyalarda objektiflere nasıl yansıdığını ele aldık. Detaylara geçmeden önce ise başımdan geçen küçük notları paylaşmak istiyorum. İşimiz gereği sık sık yurt dışına çıkıyoruz. Bu ziyaretlerde karşılaştığım bazı olaylar şunlar:

'EN MERAK ETTİĞİM ÜLKE'

❙Kenya'nın başkenti Nairobi'de zor şartlar altında yaşayan genç bir kardeşimiz ile dakikalarca Fenerbahçe muhabbeti yapmıştık. Türk futbolu hakkındaki bilgileri beni şaşkına çevirmişti. Sonra "Sen Türkiye ile neden bu kadar ilgilisin?" dediğimde "Bizim gözümüz kulağımız Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm sözlerini takip ediyoruz. One Minute çıkışı yaptığında araçlarla konvoy bile yapmıştık" dedi. ❙Birkaç yıl önce İtalya'nın başkenti Roma'da bir çanta dükkanını geziyorduk. Dükkanın sahibi Türk olduğumuzu anlayınca muhabbete başladık.

"Ben ülkenize şaşırıyorum. İlerleyişinizi hayretle izliyorum. Nüfusunuz genç ama çok başarılısınız" dedi ve Türk Hava Yolları'nın nasıl bu kadar büyük bir marka haline geldiğini incelediğini anlattı. Sonra da oğlunun Türkçe öğrenmek için Sultanahmet'te bir tanıdıklarının restoranında çalışmaya başladığından bahsetti ve "En merak ettiğim ülke Türkiye" dedi. ❙Yunanistan'da tatil yapan bir Sırp gençle tanışmıştım. Rusya lideri Putin hayranıydı. "Sizin lideriniz Erdoğan'ı da destekliyorum, beğeniyorum" dedi. "Niye, Türkiye – Rusya ilişkileri yakın diye mi?" şeklinde bir soru yönelttiğimde "Hayır, Erdoğan kendi politikasını uyguluyor, Batı'nın dediklerini yapmıyor o yüzden saygı duyuyorum" cevabını verdi.

NEDENLER FARKLI İLGİ ORTAK

Son yıllarda Türkiye'ye yönelik ilginin bu denli artmasının arkasında birçok neden var. Batı medyası, akademisyenler ve dünya siyasetçileri de buna kafa yoruyor aslında. Şöyle bir gerçeklik var; Türkiye merakı ülkeden ülkeye göre bile değişkenlik gösteriyor. Yukarıda anlattığımız anılar da bu durumun özeti aslında. Bazı ülkelerde Türkiye'nin kendi politikasını uygulaması kabul görürken, bazı yerlerde bir umut ışığı olarak görülüyor. Ya da meraklılar ise Türkiye'nin savunma sanayiden sağlık sektörüne veya turizmden eğitim alanına kadar birçok alanda yaptığı atılımları inceliyor. Gelin haberimizin devamında bayrağımıza olan sevgiye ve Türkiye'ye dair yorumlara bakarak devam edelim...



BAŞKA ÜLKE BAYRAĞI BÖYLE ÖPÜLMEZ!

Geçtiğimiz günlerde bir görüntü ortaya çıktı. Yer Sudan'dı. Burası 21 aydır iç savaşın devam ettiği bir yer. Halihazırda dünyanın en büyük insani felaketi burada yaşanıyor. 20 bin kişi öldü, 12 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Türkiye, Sudan'daki kardeş kanını durdurmak için devreye girdi. Sudan ordusu Vad Medeni'de kontrolü sağlayınca sevinç gösterileri düzenlendi. Sudanlı bir gösterici ise Türk Büyükelçi'nin aracındaki bayrağı öperek kutlamalara katıldı. O gencin Türk bayrağını sevgiyle öpmesi aslında her şeyi özetliyor... Türkiye insanlara kaos, kan, gözyaşı değil, huzur, barış, refah vaat ediyor.

'BU KADAR BAYRAK NEREDEN ÇIKTI ANLAMADIK'

5 Temmuz 1999... Yer Kosova... Mehmetçik 87 yıl sonra Prizren'e giriş yapmıştı. Görüntülerde neredeyse herkesin elinde Türk bayrakları görülüyor. O dönem bir Kosovalı'nın sözleri şöyleydi "Bu kadar Türk bayrağı nereden çıktı anlayamadık. Demek ki herkes evinde Türk bayrağını bugün için saklıyormuş." Bayrağımıza dair bir haber hazırlarken bu duygu dolu anı atlamak olmazdı.

FİLİSTİN'DE AHDE VEFA

Batı Şeria, Doğu Kudüs, Ramallah ve Gazze Şeridi... Filistinliler yıllardır zalim İsrail rejimine karşı düzenledikleri gösterilerde Türkiye bayrağını ellerinden düşürmüyor. Türk bayrağı ile defnedilmek isteyen Filistinli şehitler bile oldu. Yıllar önce Filistinlilere bu durumu sormuştum. "Neden Türk bayrağını Filistin'de bu kadar sık görüyoruz?" demiştim. Cevap basitti: "Filistin halkı vefalıdır. Bizi ne olursa olsun destekleyen ülkeleri unutmayız." 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in soykırımı altındaki Gazze Şeridi'nde de çöplerden topladıklarıyla hayata tutunmaya çalışan bir Filistinli çocuk el aranasına Türk bayrağını asmıştı.

EMEVİ CAMİ SAFLARINDAN DÜNYAYA MESAJ

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin 8 Aralık'ta yıkılmasının ardından devrimin iki simgesel yeri vardı. Biri Halep Kalesi, diğeri Şam'daki Emevi Camisi. İşte ikisinde de hiç vakit kaybedilmeden Türk bayrakları ortaya çıktı. Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılırken, Emevi Camisi'nde Türk bayrağına sarılı şekilde namaz kılanlar da dünyaya yeni Suriye'nin mesajları vermiş oldu.

BATI'NIN GÖREMEDİĞİ GERÇEKLER

Dedik ya Batı medyasında sık sık Türkiye'nin birçok bölgede artan etkisi inceleniyor. Avrupalı siyasiler de her fırsatta özellikle Türkiye'nin Afrika'daki varlığını dillerine doluyor. Ancak Batı, artık Afrika gerçeğini göremiyor. Kara kıtadakiler artık yeni nesil sömürgeciliğin de farkında. Burkina Faso Cumhurbaşkanı Traore'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Afrikalı liderlerin, Fransa'ya teşekkür etmeyi unuttukları" yönündeki ifadesine verdiği yanıt tam da bu gerçekliği özetliyor. Traore, "Macron tüm Afrikalıları aşağıladı. Asıl kendisi her sabah kalktığında Afrikalılara dua etsin. Çünkü bizim atalarımız sayesinde bugün Fransa var" dedi. İşte Afrika ülkelerinin Türkiye ile böyle bir karanlık geçmişleri yok. Ayrıca Türkiye 2002 yılından bu yana çok başarılı bir Afrika diplomasisi yürütüyor. Türkiye'nin kazan – kazan yaklaşımı Afrika'da fazlasıyla kabul gördü.

TEBRİZ'DEN KERKÜK'E

İran'ın Tebriz kenti sokaklarında geçtiğimiz günlerde çekilen görüntüler sosyal medyaya düşmüştü. İranlı bir siyasetçinin Türkiye ve Azerbaycan karşıtı sözlerinin ardından Tebriz'in dört bir yanına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı. Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler de kendilerini güvende hissetmedikleri dönemlerde duvarlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebilir" sözlerini yazıyor.

SÖMÜRGE KARŞITLARININ ELİNDE

Sömürge devletlerinin bu aralar Afrika'da başı belada. Bu ülkelerden biri de Fransa. Günümüzde halen Afrika'dan her yıl 500 milyar dolarlık gelir elde eden Paris yönetimi, Mali, Nijer ve Burkina Faso gibi ülkelerden adeta kapı dışarı ediliyor. Fransa'nın askeri anlaşmaları ardı ardına sonlandırılıyor. Geçtiğimiz dönemlerde Nijer'deki sömürge karşıtı gösterilerde de Türk bayrakları ellerden düşmemişti.

SİYASETEN DEĞİL TAMAMEN GÖNÜLDEN

Türkiye'nin son yıllarda artan ve dünyanın dört bir yanında kabul gören etkisinin arkasındaki nedenlere bakalım.

❚ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" söylemi gibi Batı hegemonyasına karşı duruşu tüm coğrafyalarda kabul gördü.

❚ Savunma sanayimizde geliştirilen ürünler zor durumdaki ülkelere umut oluyor.

❚ Ankara'nın arabuluculuktaki başarısı küresel barışın anahtarı haline döndü.

❚ Dünyayı ağ gibi saran Türk elçilikleri çok iyi çalışıyor.

❚ Devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yardım eli her gönüle ulaşıyor.

❚ Türkiye iç karışıklık ya da dış müdahale altındaki ülkelere tereddütsüz destek sağlıyor.

❚ Türk Hava Yolları'nın kanatları dünyaya yayıldı.

❚ Ülkemizde okuyan gençler Türkiye sevdalısı olarak geri dönüyor.

❚ Bugün Türk dizileri her yerde popüler.

❚ Türkiye, Avrupa, ABD, Rusya ve Çin'e karşı mazlum coğrafyalarda alternatif bir model ortaya koyuyor.

❚ Türkiye sevgisinin nedenlerini saymakla bitiremeyiz ama şunu net söyleyebiliriz kurulan bağlar siyasi değil gönülden oluyor.