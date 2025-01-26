60 yaşına merdiven dayamış bir divabir

1967 doğumlu... Yani 57 yaşında... Yani 60 yaşına merdiven dayamış... Geçtiğimiz hafta Golden Globes Ödül Töreni'nde dikkat çeken kadınları kaleme almıştık. O da bu isimler arasında yer alıyordu. Kimden mi bahsediyorum? Kısa süre önce yeni filmi vizyona giren Nicole Mary Kidman'dan... Bundan yaklaşık 43 yıl önce yani 1983 yılında anavatanı olan Avustralya'da kariyerine start veriyor Kidman. Arka arkaya dizilerde ve filmlerde rol almayı sürdürüyor. 1990 yılında yayınlanan Days of Thunder filmi ile tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başarıyor. Filmin baş rol oyuncusu sonrasında Kidman'ın hayatında önemli bir role sahip olacak olan Tom Curise'du onu da hatırlatalım tam şu anda...



250 MİLYON $ SERVETİ VAR

Babası klinik psikolog, annesi hemşire olan Kidman ABD'ye bağlı Hawaii'de dünyaya geliyor. Babası ayrıca bir yazar olduğu için annesi babasının kitaplarının editörlüğünü de yapıyor bir yandan çeşitli derneklerde gönüllü olarak çalışıyormuş. Ailesinin sahibi olduğu ve 19'uncu yüzyıldan bu yana tarım işleriyle uğraşan Kidman Holdings dünyanın en büyük arazi sahiplerinden biri olarak kabul ediliyor bunun da altını çizmek isterim. Bir de Kidman'ın kişisel servetinin 250 milyon dolar olduğunu da hatırlatmak isterim. Çocuk yaşta drama ve bale eğitimi alan Kidman, 16 yaşında profesyonel oyunculuk kariyerine başlamak için okulu bırakıyor. Dediğimiz gibi 1990 yılında da yani 35 yıl kadar önce tüm dünyaca tanınan bir oyuncu olmayı başarıyor. 35 yıl boyunca kariyerini zirvede tutmayı başaran bir isim Kidman... 2005 yılında tanışıp bir yıl sonra evlendiği şarkıcı Keith Urban ile hala mutlu bir beraberliği bulunuyor. Çiftin 2008 yılında dünyaya gelen Sunday Rose ve 2010 yılında dünyaya gelen Faith Margaret isimli iki de kızı bulunuyor.



CÜRETKAR FİLMDE BAŞROLDE

"Ay İdil biliyoruz biz Nicole Kidman'ı... Zaten onu ilk tanıdığımız zamandan bu yana neredeyse hiç değişmedi. Fiziği de aynı, yüzü de hiç bozulmadı. Neden bu hafta Kidman'dan bahsetmeye karar verdin sen bize ondan bahset" diye içinizden geçirdiğinize eminim. Kidman'ın bu hafta vizyona giren ve stajyeriyle ilişki yaşayan bir CEO'yu canlandırdığı Babygirl isimli filmin vizyona girmesi üzerine aslında bu hafta Kidman'dan bahsetmek istedim. Film Kidman'ın yer aldığı en cüretkar ikinci film olarak anılıyor şimdiden. İlki ise bir Stanley Kubrick klasiği olan ve 1999 yılında vizyona giren Eyes Wide Shut. Kidman bu iddialı ve cüretkar filmin başrolünü o dönem eşi olan Tom Cruise ile paylaşmıştı.



CRUISE'UN HİÇ OSCAR'I YOK

62 yaşındaki Tom Cruise ne yapıyor, nerede biliyor musunuz hiç? Kidman'ın aksine hiç Oscar kazanamayan, 2012 yılında Katie Holmes ile boşandıktan sonra uzun süreli ve ciddi bir ilişki yaşadığına da şahit olmadığımız Cruise arada sırada devam filmleri çekmek dışında şu an ne yapıyor cidden ben de bilmiyorum. Holmes'ten olan biyolojik kızı Suri ile iletişimde olmayan Cruise, Nicole Kidman ile evliliklerinin ilk döneminde evlat edindikleri Isabella ve Connor ile düzenli olarak görüşmeyi sürdürüyor. Yaklaşık 600 milyon dolarlık bir serveti bulunan Cruise, scientology isimli tarikatla ilgili duruşuyla bir dönem medyada ne kadar süre yer almıştı. Ondan ve o tarikat bağından kaçan eşleri boşanma davaları sonrasında evlilikleri hakkında açıklama bile yapmamışlardı.



TRAMVATİK İLİŞKİLERDEN KURTULUN

Sonuca dönüp bakıyorum. Bir döneme damga vuran, yakışıklılığı ile çok konuşulan, banka hesabı dolu olan bir adam Ton Cruise... Ama hayatındaki kadınlara olan tutumu ve sapkın inanç bağlantısı ile mutlu bir adam, dengeli bir adam, sevilen bir adam olmayı başaramamış... Onun hayatından tüm zorluğa rağmen kurtulmayı başaran kadınlar ise resmen küllerinden yeniden doğmuş. Hep güzel, hep başarılı, hem de mutlu ve hayatın içinde... Nicole Kidman bize tramvatik ilişkilerden kurtulup sağlıklı birliktelikler kurmanın ne kadar da mümkün ve doğru bir karar olduğunu gösteriyor resmen.