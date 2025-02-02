İsrail özellikle hamile kadınları öldürüyor

Modernitenin zirve yaptığı bir çağda ve insan haklarının kutsandığı bir zaman diliminde artık soykırım ya da insan onurunu ayaklar altına alan savaşlar olmaz zannediyorduk. Ta ki Gazze'de yaşanan dehşete naklen şahit olana kadar... Gazze, modern insanın şahit olduğu en büyük dehşeti yaşadı. Ancak kitaplardan okuduğumuz ve tarihi tozlu sayfalarında kaldığını zannettiğimiz vahşetin çok daha zalimcesini, dijital dünyanın baş döndürücü hızıyla izledik. Siviller hedef alındı. Çocukların üzerine ölüm yağdı. Masum insanlar ömrünün baharında hayattan koparıldı. Anne karnındaki doğmamış bebekler ya da küvezdeki bebekler bile siyonist İsrail'in sistematik saldırılarının hedefi oldu.Masumiyetin simgesi bebeklerin maruz kaldığı dehşeti, Gazzeli bir Kadın Doğum Uzmanı olan Fadya Malhis ile konuştuk. Fadya Hanım, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi yoğun bakımında, hayata tutunmaya çalışan yeni doğan bebeklerin, siyonist baskı neticesinde nasıl ölüme terk edildiğini tüm dünyaya duyurmasıyla ve İsrail'e karşı kitlesel bir hareketin başlatarak tanınmıştı. Gazze'den 10 kilometrelik sancılı bir yürüyüşle Batı Şeria'ya ulaşan ve oradan da Türkiye'ye gelen Doktor Fadya Hanım ile Gazze'nin bebeklerini konuştuk.Hiçbir ayrımın gözetilmediği ve orantısız gücün bütün acımasızlığıyla kullanıldığı Gazze'de, anne karnındaki bebekler bile şarapnal parçalarıyla hayattan koparıldı. Gazze'nin en büyük Kadın Doğum Hastanesi'nin, yeni doğan ünitesi sorumlusu olan ve siyonist abluka nedeniyle küvezdeki bebeklerin can çekişmesini tüm dünyaya duyuran Fadya Malhis bizimle kamuoyunun ilk defa duyacağı bilgiler paylaştı.Fadya Hanım ile, şuan görev yaptığı hastanede foto muhabiri arkadaşım ile birlikte buluşuyoruz. Fadya Malhis ismini, Gazze'deki soykırımı yakından takip eden herkes bilir. Zira, Şifa Hastanesi'ndeki minicik bedenlerin siyonistler tarafından bilerek ölüme mahkum edildiğini, 'Ölümü göze alarak' tüm dünyaya duyuran biriydi. Uluslararası camia, o paylaşımlar sonrası, Gazze'deki siyonist vahşete karşı ortak bir tepki vermeye başladı. Öncelikle, Gazze'den Türkiye'ye uzanan yolculuğunu anlatıyor..."Şifa Hastanesi'nde görev yapıyordum. İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak, hastanelere saldırıyordu. Benim hastanemde yoğun bakımdaki çocuklar kalıyordu. Doğum hastanesiydi. Fakat ilaç yok, elektrik yok, enerji malzemeleri yok. Tıbbi her şey kısıtlı. Bir de buna rağmen yanı başımızda bombalar patlıyor, İsrail 'Hastaneyi tahliye edin' diye bizleri tehdit ediyordu. Sadece benim ünitemde onlarca bakıma muhtaç bebekler vardı. Bir şey yapmalıydım. Ve kuvözlerin olduğu üniteden videolar çektim. Ve o günden sonra, vahşete duyarsız kalan ülkelerin halkları bile tepki göstermeye başladı. Tabi sonrasında tehditler de artmaya başladı. En son nokta atışı operasyonlarla, 30 yıllık birikimimiz yerle bir edildi. Bir saniye içinde ne evimiz kaldı, ne arabamız, ne muayenehanemiz. Sonrasında 10 kilometrelik bir yolu Gazze'deki diğer vatandaşlarla birlikte yürüdük ve Batı Şeria'ya ulaştık. Kaç defa kurşunların hedefi olduk. Siyonist halk tarafından saldırılara ve soygun girişimlerine maruz kaldık... Hatırlamak bile istemiyorum."Siyonist İsrail'in hiçbir etik kaide tanımadığını kaydeden ve el kadar bebeklerin saf bir kötülüğün kurbanı olduğunu belirten Malhis şunları söyledi: "İsrail'in bombaları neticesinde, bazen öyle dehşetli şeyler yaşıyorduk ki, unutmak istiyorum. Bombalar nedeniyle, birçok bebeğimizin parçalarını farklı yerlerden toplamak zorunda kaldık. Bebekler kasıtlı olarak hedef alınıyordu. Bebekler ve anneleri. Sistematik bir soykırımdı. Bakın bir başka hastanedeki yoğun bakım ünitesinde, hepsi ölmüş bebeklerle karşılaştık. İnsan aklının alamayacağı görüntülerdi. İsrail hastaneyi zorla tahliye ettirmişti. Biz bebekleri ailelerine ulaştıracağız demişlerdi. Fakat gittiğimizde kuvözdeki bebeklerin hepsi ölmüştü. Ve görüntüyü tarif edecek kelime bile bulamıyorum."Anne karnındaki bebeklerin dahi şarapnel parçaları nedeniyle öldüğünün anlatan Malhis, "Bir aile tam doğum için hastanemize geleceği sırada, İsrail'in bombalarının hedefi oluyor. Kadının eşi oracıkta ölüyor. Halk bir şekilde anneyi hastaneye ulaştırmaya çalışıyor. Fakat anne de yolda ölüyor. Lakin, anne hayatını kaybetse de, hızlı bir müdahale edildiği takdirde bebeği kurtarma şansımız var. Fakat hiçbir malzeme yok. Olanlar da çok kısıtlı. Hemen anneye sezaryen işlemi uyguladık. Bebeği kurtardık. Bebek yaşıyordu. Sevincimizi görmeliydiniz. Fakat yarım saat sonra o yavrumuzu kaybettik. Sonradan fark ettik ki, bebeğimizin iç organlarında şarapnel parçaları var. Patlamanın etkisiyle, cam parçaları küçüçük bedenin iç organlarını etkilemiş. İç kanamadan bebeğimizi kaybettik" dedi.Kendi öz evladına bile hiçbir tıbbi malzeme olmadan ve en ilkel şartlarda sezaryen doğum yaptırdığını söyleyen Malhis, "Hastanedeydik. Çevre hastanelerdeki doktor arkadaşlarımı aradım. Doğum için gerekli malzemeleri sordum. Hiç bir şey yok dediler. Allahıma sığındım, doğumu gerçekleştirmeliydim. Ve operasyonu başlattım. Bakın bu bir anne için çok zor. Kendi evladının doğumuna hiçbir tıbbi malzeme olmadan giriyorsunuz. Canlı canlı o operasyonu gerçekleştirdim. Çok şükür bebeği sağ salim kucağımıza aldık. Kızımın kocası ise şuan İsrail'in elinde esir. Daha evladını bir kere bile göremedi" şeklinde konuştu.Gazze'de Başkan Erdoğan'a ve Türk milletine karşı derin bir sevginin olduğunu kaydeden Malhis, "Zulmün başladığı ilk günden itibaren Erdoğan uluslararası camiada en sert tepkiyi veren lider oldu. Gazze'nin dramını duyurdu. Yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Gazze halkı bunu hep gördü. Türk milleti de Gazzelilere sahip çıktı. Bunları asla unutmayacağız. Türk milletine ve Başkan Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.