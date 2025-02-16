Avrupa çetelere teslim

"Birkaç küçük suça karışmıştım. Hırsızlık gibi. Gerçi kapkaç diyelim biz ona. Ama bir gün telefonuma bir mesaj geldi. Her şey ondan sonra değişmeye başladı. Sosyal ağ hesabım üzerinden gelmişti. 'Seninle tanışmamız lazım' diyordu. 'Hayalini kurduğun hayat artık sana çok uzak değil. Sana geri çevirmek istemeyeceğin bir teklifimiz var. Yarın Anvers'te görüşürüz. Birazdan gelmen gereken konumu atarım. Bu fırsat kaçmaz' gibi devam ediyordu mesaj. Attıkları konuma gittim. Yanıma bir arkadaşımı da aldım, çünkü o mesajı atanları tanıyordu. Benden onlara o bahsetmiş zaten..."

DİJİTAL DÜNYADAN GERÇEK SUÇA

Bu sözler 14 yaşındaki Belçikalı Arthur'a ait. Avrupa'da hızla yayılan çete savaşlarına karıştırılan çocuk kurbanlardan sadece biri kendisi. Belçika'nın başkenti Brüksel'den 7 Şubat'ta basına bir kare yansıdı. Elinde uzun namlulu silah ile yüzü maskeli bir çocuk karşı tarafa ateş açıyordu. Bu görüntü Avrupa'nın merkezi konumunda olan Brüksel'deki çete savaşının geldiği boyutu gözler önüne serdi. Arthur gibi kiralık katil olarak tutulan çocukların hikayeleri ortaya çıkmaya başladı. Avrupa'nın dört bir yanındaki suça batmış çeteler arasında bir güç savaşı yaşanıyor. İşte bu kirli rekabete çocuklar da dahil ediliyor. Çeteler, çocuklara genellikle sosyal ağlar üzerinden ulaşıyor.

SUÇ TARİFELEİ BİLE VAR

Suç örgütleri ulaştıkları çocuklara bir süre çeşitli işler veriyor. Klasik getir götür gibi. Bu esnada çocuk şatafatlı bir hayatın içinde buluyor kendini. Sosyal medya hesaplarında bir anda renkli kıyafetleri veya çeşit çeşit oyun konsolları ile pozlarını paylaşıyor. Ama çok geçmeden ellerine silah tutuşturuluyor ve rakip çetelere karşı harekete geçiriliyor. Çocuklar bir anda kiralık katile dönüşüyor. Euronews'teki haberde İsveç'teki suç örgütlerinin çocuklara ödediği ücret tarifesinin detaylarına yer verildi. İsmi açıklanmayan bu çocuk İsveç basınına konuştu. 14 yaşında uyuşturucu kaçakçısı olarak işe başladığını ancak artık patlayıcı yerleştiricisi olarak çalıştığını anlattı:

Ayda ortalama 7.000 euro kazanıyorum.

Malmö'de bir kapıyı havaya uçurmak 3.000 euro.

Birini Malmö'de öldürmek 80.000 euro,

Stockholm'de birini öldürmek 50.000 euro.

Hiç birini öldürmedim ama insanlara çok zarar verdim...



BATI'DA SİSTEM S.O.S. VERİYOR

Reşit olmayanların ne denli kiralık katil olarak kullandıklarını daha iyi anlamak için İsveç'e bakalım. Geçen yılın ilk yarısında cinayete karışan 15 yaş altı şüphelilerin sayısı dört kat artmıştı. Durum gerçekten vahim yani. Uzmanlara göre "dünyanın en gelişmiş devletleri" olarak lanse edilen bu ülkelerdeki yapı aslında alarm veriyor.

Zengin – yoksul arasındaki fark açılıyor.

Aile yapıları zedelenmiş durumda.

Uyuşturucu bağımlılığı sürekli artıyor.

Fransa'daki uyuşturucu piyasası 3 milyar euro'yu geçti.

Gençler arasında psikolojik sorunların önü alınamıyor.

Çocuklar kendilerini herhangi bir yere ait hissetmiyor.

Çeteler sosyal açıdan dezavantajlı mahallelerden üye topluyor.

Polisin yetkileri yetersiz bulunuyor.

Geçmişte sömürdükleri ülkelerin gençlerin intikam peşinde.

Göçmenlerin entegrasyonunu çözemediler.



ÇOCUKLAR AZ HAPİS YATIYOR

Çetelerin çocukları tetikçi olarak kullanmasının birçok nedeni var. En başta şu söylenebilir; çocuklara sosyal ağlar üzerinden ulaşmak artık çok kolaylaştı. Eğitim hayatına adapte olamayan ve ailesi tarafından yeterli ilgi görmeyen çocuk sayısı da çoğaldı. Bunlara ek suç örgütleri aktif oldukları ülkelerde yasaları ve boşluklarını çok iyi biliyor. Çocuklar müebbet cezası almıyor. Birçok suç dosyasında da ıslahevinde kısa süre hapis yatarak çıkıyorlar. Ayrıca çocukları herhangi bir suça itmek yani onları kandırmak profesyonel suçlular için çok kolay oluyor.



HER ÜLKEDEKİ ÇETELER FARKLI

Politico dergisi bazı Avrupa ülkelerinde çetelere dair bir harita yayınladı:

Belçika: Avrupa'nın merkezi konumunda. Latin Amerika'dan gelen uyuşturucu buradan dağıtılıyor. Bu yüzden çeteler genellikle uluslararası oluyor. Hollanda, Almanya, Rusya, Ukrayna, İtalya, Kolombiya ve Türklerin de olduğu gruplar var.

Danimarka: Motosiklet çeteleri ön planda. Hell's Angels ve Banditos gibi.

Finlandiya: 10 büyük çete var. İkisi motosiklet grupları ve Danimarka ile bağlantılılar.

Fransa: Konumu ve etnik yapısı gereği çok karmaşık bir yapı var. Avrupa'nın dört bir yanı ile bağlantılı çeteler bulunuyor. Ayrıca Fas – Cezayir etkileri söz konusu. Afrikalılar da aktif.

İrlanda: Hepsi Dublin merkezli 8 ana grup var. Kendi içlerinde çok katı kurallarla yönetiliyorlar. Çinli ve İtalyan mafyalarla bağlantılılar.

İspanya: Küresel ağlar aktif. Kolombiya ya da Arjantin'e kadar uzanan bir ağ bu...



SOKAKLAR KAN GÖLÜNE DÖNÜYOR

Avrupa genelinde yaşananların detayları için farklı ülkelerde son zamanlarda yaşanan bazı kanlı olaylara bakalım:

ALMANYA: 7 Ocak'ta Berlin'in Neukölln ilçesinde çete üyeleri birbirine girdi. İki kişi yaralandı. Berlin'in özellikle Neukölln, Schöneberg ve Charlottenburg bölgelerinde sık sık kanlı hesaplaşmalar yaşanıyor.

FRANSA: Genellikle Marsilya kenti ön planda. Geçen yılın sonu oldukça kanlı geçmişti. Yeni Siyahlar ile DZ Mafya arasında sokak savaşı var. Marsilya'da uyuşturucuya bağlı ölümler geçen yıl 49 cinayetle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Grenoble kentinde ise Perşembe günü bir bara el bombalı saldırı düzenlendi ve 6'sı ağır 12 kişi yaralandı.

İSVEÇ: Günde ortalama bir silahlı saldırı gerçekleşiyor. Çete savaşlarıyla bağlantılı cinayet oranı Avrupa'daki en yüksek oran haline geldi.

İTALYA: Hafta içerisinde Sicilya bölgesindeki Palermo kentinde gerçekleştirilen operasyon sonucu 130 mafya üyesi tutuklandı.

BELÇİKA: Başkenti Brüksel'de geçen hafta dört silahlı saldırı yaşandı. Dikkatler uyuşturucu çetelerinin güç mücadelesinde, olaylardan en çok etkilenen Anderlecht bölgesine çevrildi.