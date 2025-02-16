Gazzeliler: Topraklarımıza kimse göz dikemez

21.yüzyılın en büyük vahşeti Gazze'de, siyonist İsrail tarafından bir avuç mazluma uygulandı. Hiçbir suçu günahı olmayan masum bebekleri dahi acımasızca katleden İsrail eşine az rastlanır bir devlet terörünü Gazzelilere karşı uyguladı. Yiğit Gazze halkı her türlü yokluğa ve imkansızlığa rağmen, topraklarını İsrail askerlerine çiğnetmedi. Hamas'ın kararlı tavrı sonucu İsrail yenilgiyi kabul etti ve anlaşma imzalamak zorunda kaldı. Gazzeliler zafer sevinci yaşarken, ABD'nin yeni Başkanı Trump'ın, bölgeye el koyacağını açıklaması ise dünya kamuoyunu sarstı. Biz de Trump'ın küstah planı için bölgeye kulak verdik. Gazze Hükümeti'nin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, "Soykırım sürgününe hiçbir Gazzeli asla boyun eğmeyecek" söyledi. Trump'ın Gazze'yi, İsrail'e peşkeş çekme planını, bizzat muhataplarına sorduk. Gazze'deki direnişin tüm dünyaya duyurulmasında önemli bir pay sahibi olan Gazze Hükümeti'nin Medya Ofisi Genel Müdürü olan İsmail Es- Sevabite, ABD'nin tehditlerinden korkmadıklarını söyledi. Es-Sevabite, "Gazze'den gitmesi gerekenler biz değil, 77 yıldır bölgede zulüm fırtınası estiren siyonistlerdir. ABD, İsrail'in suç ortağıdır. Soykırım göçü planını reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

SİYONİSTLER GAZZE'NİN KADERİNİ BELİRLEYEMEZ

İsrail'in Gazzelilerin direnişine boyun eğdiğini kaydeden ve şimdi ABD'nin arkasına saklandığını vurgulayan İsmail es-Sevabite, "Bu yerinden sürülme, bir soykırımdır. Gazze, Filistinlilerin kadim toprağıdır. Gazze'nin kaderi ABD'nin kaprislerine göre belirlenmeyecektir. Siyonist küstahlık, Gazzelilerin kaderini belirleyemez. İsrail burada yenildi. Bütün teknolojik üstünlüklerine rağmen Gazzelilerin yiğitçe direnişine boyun eğdi. Şimdi ise bu yenilgisini ABD'nin arkasına saklanarak örtbas etmeye çalışıyor. Bu durum İsrail'in ne kadar güçsüz ve korkak olduğunun da göstergesidir" dedi.

BU TOPRAKLARIN SAHİPLERİ BİZİZ

Binlerce yıldır Filistin topraklarında olduklarını kaydeden Es-Sevabite, "Biz bu toprakların kadim sahipleriyiz. Binlerce yıldır bu bölgedeyiz. İsrail bu toprakları zorla elimizden almaya çalışıyor. Yasa dışı bir yerleşim politikası güdüyor. Evlerimizi ellerimizden almaya çalışıyorlar. Dünyada böyle bir örnek yok. Şimdi de hür dünyanın göz önünde hepimizi sürgün etmeye çalışıyorlar. Sürgün edilmemiz demek, buna boyun eğmemiz demek, hepimizin topyekün yok olması demektir" şeklinde konuştu.

ONURUMUZ İÇİN SAVAŞIYORUZ

ABD'nin açıklamalarının gerçeklikten uzak olduğunu belirten Es-Sevabite, "ABD, başkanının açıklamaları ırkçı açıklamalardır. Filistin halkı köle değildir. Bizden bir grup köleymiş gibi bahsedemezler. Sömürgeci zihniyet, başarıya ulaşmadığı gibi bölgeye huzur da getirmedi. Yine getirmeyecektir. Filistin halkı bu toprakların gerçek sahipleridir. Bizler köle değiliz. Onurumuz ve topraklarımız için savaşıyoruz. Her şeyimizi feda ettik. Yine etmekten çekinmeyiz" değerlendirmesini yaptı.

GAZZE'Yİ TERK ETMESİ GEREKEN İSRAİL

Bölgeyi hiçbir şart altında terk etmeyeceklerinin altını çizen Es-Sevabite, "Eğer birisinin gitmesi gerekiyorsa, o da silah zoruyla ve dış destekle topraklarımıza el koyan, uluslararası hukuku ihlal ederek 77 yıl boyunca cinayet işleyen ve zorla yerinden edilen yabancı işgalcilerdir. Hem bizi evlerimizden ettiler, hem bütün varlıklarımıza el koydular. Şimdi de bizi yok etmek için sürgüne göndermeye çalışıyorlar. Buna rıza göstermemizi istiyorlar. Bunu kabul edeceğimizi düşünmeleri bile hatadır. Gazze'yi terk etmek zaten hepimiz için bir nevi ölümdür. Bu karar uygulanamaz. Bölgeye huzur da getirmez. Tam tersi gerilimi tırmandırır. Gergin ortamı daha fazla gerer" açıklamasında bulundu.

ABD, İSRAİL'İN SUÇ ORTAĞI

ABD'nin, İsrail'in suç ortağı olduğuna değinen Es-Sevabite, "Trump'ın bu kararı tüm bölgede topyekun bir patlama tehlikesi yaratacaktır. İsrail'in işgal politikalarının devam etmesi ve onun korkunç suçlarındaki uluslararası suç ortaklığı, istikrarsızlığın başlıca nedenleridir. İsrail bugün bu denli pervasızca saldırabiliyorsa, uluslararası hukuku hiçe sayabiliyorsa, çocuk, kadın, yaşlı ihtiyar demeden bütün masumları en vahşi yöntemlerle katlediyorsa, bunda ABD'nin de payı vardır. Zira ABD, bugün İsrail'in suç ortağıdır" dedi.

ADALET BARIŞA GİDEN TEK YOLDUR

Uluslararası hukuka riayet çağrısı yapan Es-Sevabite, "Adalet barışa giden tek yoldur; bunun dışındaki her şey bir yanıtı bile hak etmeyen saçmalıktır. 7'den 70'e bütün Gazzeliler, bu planın karşısındadır. Özgürlüğümüze ve topraklarımıza bedeli ne olursa olsun kimse göz dikemez. İsrail bütün teknolojik üstünlüğüne ve acımasızlığına rağmen Gazze halkına diz çöktüremedi. Gazze halkı yine her şeye rağmen dimdik ayaktadır. Vatanını ve geleceğini savunmaya devam edecektir. Bir imha sürgünü olan bu plana asla rıza göstermeyecektir" ifadelerini kullandı.