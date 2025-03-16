Mistik ritüellerdeki büyük tehlike

Son yıllarda özellikle sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve büyük ilgi gören spiritüel uygulamalar, Ece Gürel'in kayboluşunun ve ardından bulunduktan bir gün sonra hayatını yitirmesiyle birlikte bir kez daha tartışma konusu oldu. Astral seyahatler, çığlık terapileri, enerji çalışmaları, tarot okuması, cadılık eğitimleri, kodlanarak yapılan Esmaül Hüsna ritüelleri gibi pek çok ritüel ve uygulama, kişisel gelişim ve ruhsal aydınlanma vaadiyle sunuluyor. Ancak bu tür eğitimleri alan ve mistik inanışlara yönelen birçok kişi için süreç, beklenmedik ve tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Ece Gürel'in ölümü henüz aydınlatılamazken, genç kadının bu tür spiritüel eğitimlerle ilgilendiği iddiası, akıllarda yeni soru işaretleri oluşturdu. Peki, gerçekten de sosyal medyada kolayca erişilebilen bu uygulamalar ne kadar güvenli? Ruhsal gelişim adı altında sunulan bu içerikler, bireylerin zihin ve beden sağlığı açısından nasıl riskler barındırıyor?

Daha da önemlisi, bu tür arayışlar içinde olanların, kötü niyetli kişiler tarafından hem İslami değerler hem de insan psikolojisi nasıl suistimal ediliyor? Tüm bu sorulara yanıt aramak için sosyal medyada aktif olarak bu tür eğitimleri veren hesaplarla iletişime geçtik. Kendilerini şifacı, enerji uzmanı, spiritüel rehber olarak tanıtan kişilerle yazışmalar yaptık, sundukları eğitim ve seansların detaylarını inceledik. Bu süreçte, özellikle duygusal olarak zor bir dönemden geçen bireylerin nasıl manipüle edilebildiğine ve finansal, psikolojik ya da dini istismara nasıl açık hale getirildiğine tanık olduk. Bu haberimizde ayrıca sosyal medyada hızla yayılan ve kontrolsüz bir şekilde sunulan spiritüel eğitimleri psikolog Mehmet Teber ile mercek altına aldık.



Enerji Atölyesi Fiyat Tarifesi

2025 yeni yıl ritüeli eğitimi: 509 TL

Ölme sanatı eğitimi: 777 TL

Şaman dersi eğitimi

(şamanın kalbine yolculuk): 15.000 TL

Boyutlar ve

varlıklar eğitimleri: 3.750 TL

Enerji çalışması,

bilinçaltı kodlama: 1000 TL

Büyü bozma: 2000 TL

Rüya yolu ile

iletişime geçme: 1000 TL

Aşık etme: 1100 TL

Kısmet açma: 900 TL

Astral seyahat eğitimi: 10.000 TL



Psikolog Mehmet Teber

EHİL OLMAYANLAR, İNSANLARIN EN HASSAS AYARLARINI KIRIP DÖKÜYOR

- Spiritüel durumların psikolojideki yeridir?

- İnsan bio-psiko-spiritüel bir varlık. Duygu, düşünce, davranış kalıpları, zekâ, dikkat, algı ve bilinçdışı gibi alanlar bizim psişik yönümüz. Dini akımlar, tasavvuf, Buda, şaman gibi kimi ritüeller de insanın spiritüel tarafına yönelik pratikler sunuyor. Spiritüel alan daha soyut, daha bilinmez. Çok soyut bir alanda elimizde güvenilir yöntemler yoksa çalışma ve yolculuk yapmak insana sadece zarar verir. Maalesef günümüzde, sıradan kişiler bir iki günlük kursla spiritüel alanda işlem yapmaya başlıyor, kendince yöntem geliştiriyor, enerji çalışması yapıp, bilinçaltı temizliği yapıyor.

Ehil olmayan insanlar insanın en hassas ayarlarını kırıp döküyor. Eline endoskopi cihazı alana bağırsaklarımızı teslim etmemek gerek. Klasik psikoterapiden şaşmamak gerekir. Hepimiz hayat yolculuğunda yürürken akıl danışacak kişilere ihtiyaç duyuyoruz. Yaşam Koçu, kişiyi tanıyan o kişinin sağlıklı kararlar vermesine yardımcı olan kişi demek. Yaşam Koçu travma çözümü, şifalanma, enerji ile uğraşmaz. Kişiyi doğru tanımak, analiz etmek ve seçimlerinde yardımcı olmakla ilgilenir. Ama pratikte böyle değil maalesef. Kendine ruh sağlığı uzmanı diyemeyen, diploması ve denkliği olmayan, sertifikalarla şifacılığı soyunmuş kişiler bu ünvanı kullanıyorlar. Herkese zarar veriyorlar.

- Bu alanda danışmanlık alan bireyler nelere dikkat etmeli?

- Çığlık atmak, ormanda gezinmek ve kahkaha atmak insana iyi gelir ve insanı rahatlatır bu doğru. Ancak bir uygulamanın terapi ekolü olabilmesi için önce güçlü felsefesi olması lazım. İkinci adımda sağlam bir uygulama pratiği olmalı. Çalışmalarla etkinliği kanıtlanmış olmalı.

Son adım ise yöntemin etkili olduğunun araştırmalarla kanıtlanması. Depresyonda olan biri ile biz on seans ormana gittik, şunları yaptık, gitmeden önce depresyon puanı 90'dı, şimdi 50'ye düşmüş. Sonra kaygı, sonra takıntı, sonra travma için de bu ölçümler yapılmalı. Hepsinde fayda görünüyorsa o zaman "Orman/Deniz Terapisi" güvenilir yöntemdir diyebiliriz. Her "Terapi" yazan uygulama terapi değildir.

Böyle akımlar geçici iyilik sağlayabilir ama iyileştirmez. Kendimizi korumak için öncelikle belge değil, diplomaya bakmalıyız. Ruh sağlığı alanında (psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışmanlık vb.) diploması var mı? Yabancı kurumlardan alınmış çeşitli afilli belgeler olabilir bunlara kanmamak gerek, aslolan diplomadır. İkinci olarak enerji, şifa, tılsım, bilinçaltı temizliği, soy temizliği, hipnoz, musallat gibi kelimeleri duyuyorsak çok temkinli olmalıyız. Bu kelimeler tuzak ve tehlike işaretidir.

Üçüncü olarak değişim, dönüşüm ve iyileşme zaman ve emek ister. Bir kişi size kısa sürede büyük değişimler vaat ediyorsa temkinli yaklaşmak gerekir. "Siz hiçbir şey yapmayacaksınız ben sizi temizleyeceğim, arındıracağım, şifalandıracağım, kurtaracağım" diyerek size hiçbir emek vermeden iyileşme vaat ediyorsa o yaklaşım yine tehlikelidir. İnsan emek vermeden değişemez.



PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU ASIL ENERJİ DUADA

Bu tarz yaklaşımlar doğru değil, kişiyi enerjiyle değil sevgiyle bağlamamız lazım. Konuşma, tokalaşma, kucaklaşma, temasla enerji aktarımıyla hastaları iyileştirenler olabilir. Ama uzaklardakilere nasıl enerji gönderebilirler? Dua en güzel enerjidir. Çünkü duayı kabul eden Allah'tır. Bu tür uğraşılar sonuç alıcı şeyler değildir. Bunun yerine Kur'an'ı okuyalım, fakir sevindirelim, ihtiyarları sevindirelim, en büyük enerji budur. Asıl onların duası bize geri dönüş yapacaktır.



MEYSA KOÇ