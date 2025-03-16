Oyunculuktan moda dünyasına milyar dolarlık başarı

Mary-Kate ve Ashley Olsen'ın toplam servetleri 500 milyon dolar diyerek başlamak istiyorum yazıya... Kariyerlerine oyunculukla başlasalar da 2000'li yılların ortalarından itibaren bir daha hiç oyunculuk yapmadılar. 2006 yılında lüks moda markaları The Row'u kurdular... 2021 yılında markalarının yıllık satışı 100 milyon doları bulmuştu. Geçtiğimiz yıl Chanel'in arkasındaki aile de L'Oreal'in mirasçıları da The Row'dan hisse satın aldılar. Ve markanın değeri tam 1 milyar doları buldu. Hayatlarına çocuk oyuncu olarak başlayan, doğruyu söylemek gerekirse kendi kişisel stilleri pek de başarılı bulunmayan Olsen ikizlerinin kurdukları markayla yakaladıkları başarı inanılmaz bir boyutta. Moda haftalarında gelen konukların defileyi çekmesi ve defileden fotoğraf paylaşması kesinlikle yasak. Tasarımlarının üzerinde görünür bir logo yok. Yepyeni bir moda markası olmasına rağmen sessiz lüks trendinin yani eskiden beri paraya sahip olanların en çok tercih ettikleri markalardan biri...

BEBEKKEN OYUNCULAR

Dediğim gibi sosyal medya ile popülarite kazanılmasına rağmen sosyal medyadan uzak durarak popüler olan, kendileri pek de stil sahibi olmamalarına rağmen son dönem moda dünyasına adım atan ve başarılı olan en iddialı markanın da sahipleri... Hazır moda haftaları tamamlanmış ve yine en çok konuşulan konulardan biri Olsen'lar olmuşken şu ikiz kardeşleri bir mercek altına alalım istedim. Olsen ikizleri 1986 doğumlular diyerek başlayayım. Yani yaklaşık 500 milyon dolarlık bir serveti olan bu kardeşler henüz 40 yaşına bile basmış değiller. Şöhretlerini de 1987-1995 yılında yayınlanan Full House dizisiyle yakaladılar diyebilirim. Evet doğru okudunuz henüz bir yaşında birer bebekken ekranda görünmeye başladılar. Ve bebeklikten çocukluğa geçişleri de yine ekran önünde oldu. Dizi bittiğinde henüz 9 yaşındaydılar. Kariyerin başlaması ve bitmesi için oldukça küçük yaşlar olduğunu kabul edelim. Çocuk oyuncularla ilgili birbirinden üzücü hikayeyi hepimiz sayısız kez okumuşuzdur. Çünkü henüz kendini bile tanımadan, ülke çapında ya da Olsen'larda olduğu gibi dünyaca ünlü olmak çok da kolay değildir en azından psikolojik olarak. Henüz küçük birer oyuncu olarak tanındıklarında 9 yaşındaydılar yani...

KARİYERLERİ 14 YAŞINDA SONLANDI

Oyunculuk kariyerlerini sonlandırma kararını aldıklarında da yaklaşık 14 yaşlarındaydılar. Henüz 9 aylık bir bebek olarak başladığınız bir kariyeri 14 yaşınıza kadar sürdürebilmek de az bir başarı değil aslına bakarsanız. Dizinin son birkaç senesinde başka filmlerde oynamaya da başladılar. 1993 yılında şirketlerini kurarak gençler için çeşitli ürünler satmaya başladılar. Bu da aslına bakarsanız onların yaptığı en akıllıca şey oldu. Dizi ve filmlerle ilgili ürünler gibi, parfümden aksesuvara, çeşitli giyim parçalarına kadar çeşitli ürünler satmaya başlamaları aslına bakarsanız farklı yaş gruplarındakilerin nasıl ürünler kullanmayı tercih ettiklerini öğrenmelerini de sağladı. 18 yaşlarına bastıkları gün şirketin yönetimini devraldılar. Şirketin başına geçtiklerinde firmalarının satışını gerçekleştirdiği ürünler sadece ABD'de 3 binden fazla noktada satılıyordu. 2002 yılından itibaren de Forbes'ün En Çok Kazanan Ünlüler listesinde düzenli olarak yer aldılar.

18 YAŞLARINDA ŞİRKETLERİ VARDI

Henüz bebekken yakalamaya başladıkları popülariteyi yaşıtları lisede okurken bir şirket çatısı altına sokmaları gerektiğini çok kısa sürede anlamış olmaları en büyük başarıları oldu. İş hayatında aktif olarak yer alarak ve o yaştan itibaren daha gözden uzakta kalmayı bilinçli olarak tercih edip profesyonel hayata konsantre olmaları 'hayatta kalmalarını' sağladı. 16 yaşlarından itibaren toplam 100 milyon fazla servetleri vardı. Ve şirketleri kendileri ekran önünden çekildiğinde bile ürün satışını sürdürdü. Onların gözlerden uzak bir hayat sürdürmek istemesi ise popülaritelerinin inanılmaz derecede daha da artmasını sağladı. Herkes onları, hayatlarını, tercihlerini merak etmeye başladı. Bu merak duygusu The Row'un başarısının da en büyük temel taşlarından biri oldu.



BOHEM-BURJUVA TARZININ YÜKSELİŞİ

New York Times'ın 'evsizler gibi giyiniyorlar' diyerek giyim tarzlarını hem ti'ye aldığı hem de gençlerin onlar gibi giyinmek istemesinin önüne geçilemediğini söylediği o makale ise resmen şov dünyasında bambaşka bir boyuta taşınmalarını sağladı. Giyim tarzlarını bohem-burjuva olarak nitelendiren moda dergilerin gençlerin onlar gibi giyinmesinin önüne geçilemediğini yazmaya başladı. Tarzları nedeniyle çeşitli modaevleri peşlerine düşmeye başladı ve onlar da seçtikleri belirli markalar için kapsül koleksiyonlar hazırlamaya başladılar. Market zinciri Wal-Mart için de modaevi Badgley Mischka için de koleksiyon hazırlamaları 4 yaşından 70 yaşına kadar her sosyo-ekonomik sınıftan kadınların tarzlarını takip edebilmesini sağladı. 2006 yılında da dediğimiz gibi kendi lüks moda markalarını kurdular. Farkında mısınız nasıl akıllıca ve mantıklı adımlarla o noktaya gelmişler... Marka ilk andan itibaren zamansız şıklık ve trendlerden uzak bir moda yaklaşımını benimsedi. Tüm ürünlerin kumaşları ve kullanılan malzemeler olabilecek en üst segmentten tercih edildi.



ÖZEL HAYATLARI YOLUNDA

"Peki ya özel hayatları normal bir şekilde devam edebildi mi?" diye sorduğunuza eminim. Ashley Olsen, ünlü bir fotoğrafçı ve mücevher tasarımcısının Columbia Üniversitesi'nden mezun olan sanatçı oğlu Louis Eisner ile evlendi. Ve 2023 bir çocuk dünyaya getirdi. Mary- Kate Olsen ise üç yıl öncesine kadar Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin kardeşi iş insanı Olivier Sarkozy ile evliydi. Evliliği 6 yıl süren Mary-Kate Olsen boşanmasının ardından henüz ciddi bir ilişkiyle gündeme gelmedi ancak şu an iş hayatına konsantre olmak istemesine rağmen kendisinin de kız kardeşi gibi yeniden evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı istediğini verdiği röportajlarda okuduk.