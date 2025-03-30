Gençler estetik kurbanı

İnsanoğlu güzel görünmek için tarih boyunca birbirinden ilginç yollara başvurmaktan hiç çekinmedi. Hatta bu uğurda ölümü göze alanlar bile oldu. Örneğin stiletto ayakkabı giymek için ayak parmaklarını kestirenler var. Ya da 19'uncu yüzyılda kadınların balolarda giydiği çemberli iç eteklerin şöminelerde tutuşması nedeniyle çok sayıda kadın hayatını kaybetmişti. Aynı dönemlerde korseler nedeniyle nefes sorunu yaşayan kadınların sayısı da çok fazlaydı. Detayları çoğaltmak mümkün; Asya'da doğal yollarla yüz gerdirmek için tokatlama seansları uygulanıyordu...

KAŞ YAPALIM DERKEN GÖZ ÇIKARMAK

Günümüzde estetik ameliyatları nedeniyle ölümler yaşanabiliyor. Hafta içerisinde İngiliz basınında ise bu konu hakkında ilginç bir haber yayınlandı. Daily Mail gazetesinin haberi daha güzel görünmek bıçak altına yatan kadınlarla ilgiliydi. Ancak olaya farklı bir açıdan yaklaşıldı. Buna göre Z Kuşağı yani 1995 yılından sonra dünyaya gelen kadınların büyük bir kısmı geçmişteki yaşıtlarına göre daha yaşlı gözüküyor. Bu iddiayı ortaya atarken de şimdilerin ünlülerinin fotoğrafları ile daha ileriki yaştaki ünlülerin geçmişteki fotoğrafları karşılaştırıldı.

Biraz daha açalım: Örneğin Michelle Pfeiffer'in 25 yaşındaki fotoğrafı ile halihazırda 25 yaşında olan günümüz ünlüsü Sabrina Carpenter'ın fotoğrafı yan yana getirildi. Bir dönem Hollywood efsanelerinden olan ABD'li oyuncu Michelle Pfeiffer şu an 66 yaşında. ABD'li şarkıcı Sabrina Carpenter ise 1999 doğumlu yani 25 yaşında. Ancak iki ismin 25'indeki halleri kıyaslandığında Michelle Pfeiffer'in çok daha genç göründüğü açıkça görülüyor. Yani Michelle Pfeiffer 25'indeyken yaşını gösterirken, Sabrina Carpenter 25 yaşında olmasına rağmen 10 yaş daha yaşlı gösteriyor.

ORTALIK 'YASTIK YÜZ' DOLDU

Haberde sadece Sabrina Carpenter gibi 20'lerinde olan Kylie Jenner, Bella Thorne ve Olivia Rodrigo gibi diğer ünlüler de örnek olarak gösterildi. Bu ünlülerin halleri de Natalie Portman, Jennifer Lopez gibi isimlerin gençlik yılları ile kıyaslandı. Daily Mail'in haberinde konu hakkında uzman isimlerin görüşlerine yer verildi. Ortak görüşe göre bu durumun arkasında birçok neden yatıyor, ama en belirgin faktörün başında botoks ve dolgu gibi cilde enjekte edilen ürünlerin aşırı oranda kullanılması gösterildi. Rutgers Üniversitesi'nden yaşlanma alanındaki uzman Prof Auriel Willette, "Günümüzde kadınlar, çok erken yaşta estetik ile tanışıyor.

Neredeyse ergenlik dönemlerine botoks ve diğer dolgu işlemleri başlıyor. Bu tarz enjeksiyonların aşırı kullanımı da bir süre sonra yastık yüze neden oluyor" diyor. Yastık yüz tanımı yüksek seviyede enjeksiyon sonucu yüz hatlarının aşırı oranda şişerek doğal hatları kaybolan kişiler için kullanılıyor. Los Angeles merkezli estetik cerrahı olan Dr. Mary Ghere de Willette ile aynı fikirde olduğunu belirterek "Enjekte edilebilen maddelerin yüksek oranda kullanılmasının cildi aşırı gerdiği ve bu durumun da gençliği korumak için daha az kolajen üretimi anlamına geldiği bilinmeli" diyor. Yani uzmanlara göre erken yaşta başlayan ve aşırı seviyelere çıkan dolgular yaşlanmayı hızlandırıyor. Botoks ve kimyasal nörotoksin geçici olarak kasları felç ediyor ve yüzün belirli bölgelerinin bir süre sonra olduğundan daha yaşlı gözükmesine neden oluyor. Natalie Portman, Jennifer Lopez, Mila Kunis veya Michelle Pfeiffer gibi ünlülerin 20'li yaşlarında olması gerektiği gibi genç görünmelerinin nedeni olarak da o dönemlerde dolgu operasyonlarının çok yaygın olmaması gösteriliyor.



ERKEKLER NEDEN GENÇ GÖZÜKÜYOR?

Daily Mail'in aynı haberinde günümüzün genç erkek ünlüleri ile daha ileri yaştaki ünlü erkeklerin fotoğrafları da kıyaslandı. Bu noktada da ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Z Kuşağı erkekleri ise 20'lerindeki kadınlara göre çok daha genç gösteriyor. Hatta Z Kuşağı olan ünlü bir isim, şimdilerde ileri yaşta olan bir ünlünün kendisiyle aynı yaştaki halinden daha genç gözüküyor. Şöyle ki Tom Holland ile John Travolta'yı ele alalım. İngiliz oyuncu Tom Holland 28 yaşında. ABD'li aktör John Travolta 71'inde. İkisinin de 28 yaşındaki haline bakıldığında Tom Holland'ın çok daha genç göründüğü görülüyor. Bunun nedeni olarak da uzmanlar şöyle diyor; "Bundan 20 yıl 30 yıl önce özellikle erkeklerin hayat alışkanlıkları çok daha kötü ve kontrolsüzdü. Alkol ve sigara tüketimi çok yüksek seviyelerdeydi. Egzersiz, düzenli uyku, sağlıklı beslenme gibi bilinç yüksek değildi. Günümüzde ise erkekler artık daha sağlıklı olmak açısından çok daha bilinçli oluyorlar. Sigaraalkol gibi kötü alışkanlıklardan da uzak duruyorlar. Bu nedenle de Z Kuşağı erkekler yaşlarından çok daha genç duruyor." KADIN HORMONLARI

Haberde ayrıca Robert De Niro'nun 48 yaşındaki hali ile bugün aynı yaşta olan Cillian Murphy de kıyaslandı. Oscarlı oyuncu Murphy'nin efsane isim De Niro'ya göre çok daha genç halde olduğu açıkça görvüldü. Uzmanlara göre ayrıca şimdilerde erkekler çok fazla kadın hormonlarına mazur kalıyor. Yediklerimiz, içtiklerimiz hatta giydiklerimizdeki kimyasallar nedeniyle erkeklerin vücuduna östrojenler giriyor ve bu da daha genç gözükmelerine sebep oluyor.



ÜLKELER NÜFUSLARINI ARTIRMAK İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

DOĞUM YAPAN LİSELİLERE PARA ÖDÜLÜ

Dünya nüfusu 8 milyarı geçti. Aşırı kalabalıklar nedeniyle özellikle büyükşehirlerde hayat her geçen gün daha da zorlaşıyor. Ancak aynı zamanda birçok ülkede ciddi bir nüfus problemi yaşanıyor. Bebek doğumları azalırken, genç nüfuslar eriyor ve yaşlıların oranı da giderek artıyor. Bu duruma çözüm olarak da ülkeler vatandaşlarına yeni öneriler getiriyor. Hafta içinde Rusya'da yapılan bir açıklama ise anında dünya medyasında da yankı buldu. Rus basınına göre, ülkenin Oryol bölgesinde yeni bir uygulamaya geçildi. Bölge Valisi Andrey Klıçkov'un imzaladığı kararnameyi imzaladığı açıklandı. Yönetmelik 2025 – 2027 arasında geçerli olacak. Buna göre lise öğrencilerine hamile kalıp doğum yapmaları durumunda 100 bin ruble ödeme yapılacak. Amaç belli doğum oranlarını artırmak.

TARTIŞMALI YOLLARDAN KORUMAK İÇİN

Rusya'da halihazırda üniversite ve meslek yüksekokulu öğrencilerine hamilelik desteği sağlanıyordu. Bu uygulamada yaş oranının liseye düşürülmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir grup kızların eğitimlerinin aksayacağını dile getirerek yönetmeliği eleştirdi. Rus yetkililer ise "Genç kızlar lise çağında hamile kalabiliyor. Bu durumla baş etmek için de hem kendi sağlıklarını hem de bebeğin sağlığını riske atacak tartışmalı yollara başvurabiliyorlar. Bu ödeme bir seferlik olacak. Amaç gençleri yasadışı işlerden korumak. Doğum yaptıktan sonra eğitimlerine devam edebilecekler" diyor. Rusya ciddi bir nüfus kriziyle karşı karşıya. 2024'te doğan bebek sayısı 1 milyon 222 bine gerileyerek 1999'dan bu yana en düşük seviyeye indi.

İŞTE ÜLKELERİN ALDIĞI BAZI ÖNLEMLER

Son yıllarda birçok ülke azalan nüfusuna karşı sıra dışı tedbirlere başvuruyor.

Rusya: Bebek sahibi olunmamasını özendirenlere para cezasının verilsin.

Güney Kore: Dünyada doğurganlık oranının en düşük olduğu ülke. Tüp bebek tedavilerini artık devlet karşılıyor, çocuk yapacak çiftler yurt dışına tatile gönderiliyor

Yunanistan: Evliliğe teşvik için gençlere ucuz konut sağlanıyor.

Japonya: Nüfus sorunu öyle bir hal aldı ki ülkedeki belediyelerin yüzde 40'ı yok olabilir. Bu duruma durdurabilmek için devlet flört uygulaması bile başlattı.

Bulgaristan: Doğum sonrası anne 1 yıl ücretli izne çıkıyor.

Singapur: Yeni doğan çocuklar ömür boyu ücretsiz eğitim hakkı kazanıyor.